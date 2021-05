Amazon osti itselleen MGM:n – James Bond, Rocky ja muut klassikot siirtyvät jätin omistukseen

Daniel Craig tulevassa Bond-elokuvassa No Time To Die

Amazon on vahvistanut ostaneensa itselleen MGM:n 8,45 miljardin dollarin hintaan. Studiolla on pitkä ja maineikas historia elokuva-alalla, ja se omistaa oikeudet muun muassa James Bond- ja Rocky-elokuvasarjoihin.

Varietyn mukaan mahdollisesta kaupasta huhuiltiin jo jonkin aikaa, kunnes se vahvistettiin tänään. THR:n mukaan MGM:n elokuvakirjastoon lukeutuu yli 4 000 elokuvaa ja 17 000 tuntia televisiota, joten kyseessä on merkittävä lisäys Amazon Prime -suoratoistopalvelun valikoimaan.

MGM omistaa lisäksi oikeudet James Bondiin yhdessä Eon Productionsin kanssa. Varietyn mukaan tämä tarkoittaa luultavasti sitä, ettei seuraavaa Bond-elokuvaa nähdä ainoastaan Amazonin suoratoistopalvelussa, vaan se tuodaan myös teattereihin. Silti MGM:n elokuvakirjaston osalta kyseessä on iso sopimus Amazonille.

"Todellinen arvo tämän sopimuksen takana on IP-oikeuksien aarreaitta, joita aiomme hyödyntää ja kehittää eteenpäin yhdessä MGM:n lahjakkaan tiimin kanssa", Amazonin Mike Hopkins sanoo.

Tiedotteessaan Amazon nostaa elokuvista esille muun muassa Rockyn, Poltergeistin, Silence of the Lambsin, Robocopin ja The Magnificent Sevenin. Näiden ja monien muiden klassikoiden tuleva koti löytyneekin jatkossa Amazon Prime Videosta. MGM tuottaa myös kehuttuja sarjoja, kuten Fargoa, The Handmaid's Talea ja Vikingsia.

James Bond on luonnollisesti iso osa tehtyä kauppaa, ja Varietyn mukaan Amazon "uskoo" voivansa hyödyntää Bondin, Pink Pantherin ja Rockyn kaltaisia omistusoikeuksia uusien alkuperäistuotantojen tekemiseen.

Amazon Prime muuttuu entistä laadukkaammaksi

Amazonin kannalta MGM:n leffakatalogi ja historia on upea lisä Amazon Prime -suoratoistopalveluun, joka pystyy jatkossa kilpailemaan entistä tasaväkisemmin Netflixin ja Disney+:n kaltaisten palvelujen kanssa.

Vaikka yhtiö on luonut jo suosittuja sarjoja, kuten The Boysin ja The Marvelous Mrs Maiselin, MGM:n oston myötä yhtiö voi houkutella uusia ja vanhoja asiakkaita entistä kattavammalla valikoimallaan. Tämän lisäksi yhtiöllä on käytössään valtava kirjo uusia IP-oikeuksia, joita se voi hyödyntää tulevissa tuotannoissaan.