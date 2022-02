Odotettu Taru sormusten herrasta -anime sai teatteriensi-iltansa

Kuluva viikko on ollut yhä juhlaa Taru sormusten herrasta -faneille. Amazon julkaisi alkuviikosta ensimmäisen trailerin tulevasta The Rings of Power -sarjasta, ja nyt Warner Bros. on vahvistanut julkaisupäivän tulevalle anime-elokuvalle The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Varietyn mukaan yhteistyössä New Line Cineman kanssa tehtävä tuotanto ei kuitenkaan saavu vielä hetkeen, sillä elokuvan teatteriensi-ilta nähdään vasta 12. huhtikuuta 2024.

The War of the Rohirrim julkistettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2021, ja sen on määrä syventyä tarkemmin Helmin syvänteen taisteluun. Kyseessä on rohaneiden legendaarinen linnoitus, joka toimi Peter Jacksonin Taru sormusten herrasta: Kaksi tornia -elokuvan eeppisen taistelun keskipisteenä.

Elokuva seuraa tarkemmin Rohanin kuninkaan, Helm Hammerhandin, koitoksia tämän perustaessa Helmin syvänteen linnoituksen. Elokuvaan ei ole kiinnitetty vielä näyttelijöitä, joskin Variety uutisoi ääninäyttelijät julkistettavan pian.

Tiedämme kuitenkin, että muun muassa Blade Runner: Black Lotusin ja Ghost in the Shell: Stand Alone Complexin ohjannut Kenji Kamiyama vastaa The War of the Rohirrimin ohjauksesta yhdessä tuottaja Joseph Choun kanssa.

Elokuvalla on myös jo käsikirjoitus, joka on Phoebe Gittinsin ja Arty Papageorgioun käsialaa. Kaksikon kerrotaan työstäneen kässäri aiemman Jeffrey Addissin ja Will Matthewsin luoman tarinan pohjalta.

Warner Bros. Pictures Groupin toimitusjohtaja Toby Emmerich kertoi Varietylle: "Taru sormusten herrasta -elokuvat nostivat Tolkienin mestariteoksen uusiin korkeuksiin ja inspiroi kokonaisen sukupolven. On suunnaton lahja päästä palaamaan Keski-Maahan monien samojen visionäärien ja lahjakkaan Kenji Kamiyaman kanssa. Elokuva on eeppinen sovitus, jollaista katsojat eivät ole aiemmin kokeneet."

Rohan seisoo yksin

The Lord of the Rings: War of the Rohirrim ei liity millään tapaan tätä edeltäneisiin elokuviin, vaan toimii täysin itsenäisenä teoksena.

Warner Brosin. anime-elokuva ei edes sijoitu samaan ajanjaksoon kuin Jacksonin elokuvat tai Amazonin tuleva The Rings of Power -sarja. Sen sijaan The War of the Rohirrim sijoittuu sata vuotta ennen Frodon seikkailuja ja useita satoja vuosia The Rings of Powerin jälkeen.

Siten emme näe animessa fanisuosikkeja kuten Frodoa, Samia tai Aragornia. Ja vaikka Galadrielin kaltaiset hahmot elivät War of the Rohirrimin aikaan, heitä tuskin nähdään tulevassa animessa.

Ja toisin kuin Kahdessa tornissa, tällä kertaa Rohan joutuu puolustamaan linnoitustaan yksin valtakunnan vihollisia vastaan. Ja ottaen huomioon, mitä tiedämme Helmin syvänteen historiasta, odotamme koitoksen olevan kohtalokas.

Toki Warner Bros. saattaa aina sovittaa kirjoihin kirjoitetun historian uusiksi valkokangassovitusta varten, joten kaikki voi olla toisin. Tiedämme tilanteen tarkemmin vuonna 2024, kun The War of the Rohirrim julkaistaan.