God of War -televisiosarjan väitetään olevan kehitteillä

Amazon ja Sony käyvät parhaillaan keskusteluja PlayStationin eeppisen God of War -pelisarjan mahdollisesta televisiosarjasovituksesta, uutisoi Deadline.

God of War -televisiosarjan sovituksen taustalla väitetään olevan The Expansen luojat Mark Fergus ja Hawk Ostby sekä The Wheel of Timen sarjanvetäjä Rafe Judkins.

Huhuttu projekti olisi toteutuessaan viimeisin Sony Pictures Televisionin ja PlayStation Productionsin yhteistyö, jonka jäljiltä televisioon on saapumassa myös HBO:n The Last of Us -sarja sekä Peacockin hiljattain julkistama Twisted Metal -televisiosarja.

Mitä voimme odottaa?

Alkuperäinen God of War julkaistiin PlayStation 2:lle vuonna 2005, ja peli sijoittui antiikin Kreikkaan. Juoni seurasi spartalaissotilas Kratosta, jonka sodanjumala Ares huijasi surmaamaan oman perheensä. Sen seurauksena tämä aloitti verisen kostoretken kaikki Kreikan jumalia vastaan.

Menestyneen pelitrilogian ja muutaman sivuprojektin jälkeen pelisarja jätti vuonna 2018 Kreikan taakseen ja aloitti uuden aikakauden. Vuosimallin 2018 God of War sijoittui skandinaaviseen mytologiaan ja seuraa Kratosta uusien jumalien keskuudessa.

Juoni itsessään seuraa Kratosta ja tämän nuorta poikaa, Atreusta, jotka matkaavat korkealle vuorelle levittämään Kratoksen hiljattain menehtyneen vaimon ja Atreuksen äidin tuhkat.

Vaikka Kratoksen juuret ovat antiikin Kreikassa, uskomme Amazonin sovittavan todennäköisesti God of Warista juurikin sen skandinaaviseen mytologiaan sijoittuvan ajanjakson.

Uskomme näin puhtaasti siksi, että vaikka alkuperäiset pelit ovat edelleen erinomaisia, Kratos muuttui raivon täyttämästä tappokoneesta kunnolliseksi hahmoksi vasta vuonna 2018 julkaistussa God of Warissa. Uusimmassa osassa hänestä paljastui uusia, syvällisempiä puolia.

Mielenkiintoisempi hahmotutkielma johtui pääasiallisesti Kratoksen ja hänen poikansa Atreuksen välisestä suhteesta, jonka uskomme kääntyvän hyvin myös televisiosarjaksi.

Lisäksi uskomme, että skandinaavinen mytologia on tekijöille edullisempia ja vaivattomampi toteutettava kuin antiikin Kreikka. Saatamme kuitenkin nähdä Kratoksen verisestä menneisyydestä sarjassa takaumia.

Toki kaikki yllä oleva on meidän osalta puhdasta spekulaatiota tällä hetkellä, sillä tulevaa tuotantoa ei ole virallisesti edes julkistettu. Tiedämmekin tarkemmin, jos tai kun Amazon julkistaa saaneensa projektin itselleen ja aloittaneen sarjan tuotannon.