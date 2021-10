Arvostelussa Marvel’s Guardians of the Galaxy

1980-luvun tunnelmointiin luottava Marvel’s Guardians of the Galaxy on humoristinen seikkailu, joka ei ota itseään vakavasti. Tekijätiimi on onnistunut luomaan käsikirjoituksellisesti nokkelan sekä lämminhenkisen kokonaisuuden, jossa hahmot tuntuvat juuri siltä kuin pitääkin. Harmillisesti kaikki osa-alueet eivät täysin pysy vahvuuksien mukana. Etenkin taistelu olisi kaivannut hiomista, mutta tällaisenaankin kokonaisuus on erinomainen lisäys syksyn pelivalikoimaan.

1980-luvun tunnelmointiin luottava Marvel’s Guardians of the Galaxy on humoristinen seikkailu, joka ei ota itseään vakavasti. Tekijätiimi on onnistunut luomaan käsikirjoituksellisesti nokkelan sekä lämminhenkisen kokonaisuuden, jossa hahmot tuntuvat juuri siltä kuin pitääkin. Harmillisesti kaikki osa-alueet eivät täysin pysy vahvuuksien mukana. Etenkin taistelu olisi kaivannut hiomista, mutta tällaisenaankin kokonaisuus on erinomainen lisäys syksyn pelivalikoimaan.

Pelattu: 17,5 tuntia

Alusta: PS5

Marvel’s Guardians of the Galaxyn tekijöiden tehtävä ei ole ollut helppo. Kun viittasankarien edellinen yritys Marvel’s Avengers lässähti tasapaksuksi kokonaisuudeksi ilman mainittavia urotekoja tarinan tai toiminnan saralla, on uutuusteoksen voitettava pelaajien luottamus puolelleen. Ja siinä se pitkälti onnistuukin.

Eidos Montrealin menestysreseptinä on dialogi. Irvaileva ja persoonallinen rupattelu tuo hahmot taustoineen eloon nokkelalla jutustelulla. Kaoottinen taival on pullollaan hetkiä, jotka saavat pelaajan purskahtamaan nauruun. Täysin läskiksi hommaa ei kuitenkaan viedä, sillä tarina sisältää sopivan määrän tunteikkaita hetkiä. Vitsikohtausta saattaa hyvinkin seurata vatsanpohjassa riipivä käänne, minkä jälkeen taas palataan huumorin viitoittamalle tielle. Hahmojen välisten hetkien tasapainotus on kohdillaan eikä kumpikaan elementti kompuroi matkan varrella.

Siinä missä dialogi onnistuu, valitettavasti varsinainen tarina on etenkin rytmitykseltään lievä pettymys. Hitaasti käynnistyvä seikkailu tarjoaa runsaasti hyviä elementtejä, mutta heikommat suvantovaiheet katkaisevat liidon väärissä paikoissa. Tilannetta ei kohenna ympäristöjen samankaltaisuus. Vaikka maisemat muuttuvat, pelillisesti meno pysyy ennallaan. Tilannetta hankaloittaa käyttöliittymän hankaluus. Monet ominaisuudet jäävät taka-alalle liian hankalat käytettävyyden vuoksi.

Onneksi nämä puutteet hautautuvat pääasiassa loistavien hahmojen sekä ryhmädynamiikan alle. Vaikka napakympistä ei voida puhua, on lopputulemana supersankaripelien ystävien pakkohankinta.

Hinta ja julkaisupäivä

Mikä se on? Guardians of the Galaxy -maailmaan perustuva toimintaseikkailu

Guardians of the Galaxy -maailmaan perustuva toimintaseikkailu Milloin se julkaistiin? 26.10.2021

26.10.2021 Mille alustoille peli on saatavissa? PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S ja GeForce Now

PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S ja GeForce Now Paljonko se maksaa? Perusversio alkaen 49,99 €

Kokonainen galaksi tutkittavana

Marvel’s Guardians of the Galaxyssä loikataan odotetusti Peter Quillin saappaisiin. Starlordina paremmin tunnettu sankari johtaa ilkikurisena ja sekalaisena seurakuntana identifioitunutta Guardians of the Galaxy -joukkoa. Jos tiimi saa työreissuillaan kunniaa, on se kiva juttu. Raha on kuitenkin pääasia.

Eidos Montreal ei ole tyytynyt tavanomaiseen syntytarinaan, vaan joukkio on jo seikkailun ensimetristä alkaen vakiintunut ja yhteen hiileen puhaltava tiimi. Juonikuvion alkusysäyksenä suoritettava hirviöjahti menee kammottavalla tavalla pieleen, mikä aiheuttaa koko galaksia runtelevan dominoefektin. Alkujaan mammonaa havitellut joukko joutuukin pitkälle tehtävärupeamalle, jossa korjataan lieveilmiöitä yksi kerrallaan. Tämä taasen vaatii rakoilevan tiimihengen sekä katkolla olevien ystävyyssuhteiden korjaamista.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sijoittuu Eidos Montrealin omaan universumiin, joka taasen pohjautuu sarjakuviin, elokuviin ja tv-sarjoihin. Kyseessä ei siis ole niinkään vain yksittäiseen valmiiseen kaanoniin lukeutuva juonikuvio. Aikajanallisesti tapahtumat käydään 12 vuotta Chitaurin aloittaman galaktisen sodan jälkeen. Tämän jälkiseuraamukset koettelevat Guardians-ryhmää edelleen.

Eidosin Guardians-universumi on sekoitus Marvel-maailman eri palasia. Tämän ansiosta mukana on useita tuttuja paikkoja, hahmoja ja tarinoita, joita taasen mehustetaan tekijätiimin omilla näkemyksillä. Lopputuloksena on oivallinen keitos, joka yhdistää ikonisia hahmoja uudenlaisilla mausteilla. Peli ottaakin tästä kaiken ilon irti. Olipa kyseessä sitten kerättävät esineet tai hahmojen väliset keskusteluhetket, pelaajalle paljastuu jatkuvasti uutta ja mielenkiintoista nippelitietoa. Eidos Montrealin maailmaa oppii arvostamaan omana kokonaisuutenaan. Miellyttävästi ylimääräinen taustatieto on mielenkiintoista ja vapaaehtoista. Jos Marvel-universumi ei kiinnosta pintapuolta enempää, voi ne ohittaa ilman ongelmia.

Tekijätiimin omat näkemykset eivät lapioi maata Guardians-ryhmittymän jalkojen alta. Jokainen hahmo käyttäytyy ja esiintyy oikealla tavalla. Drax puhuu aivan liian suoraan, Rocketin kommentit ovat täynnä sarkastisia piikkejä, Gamora ei hyväksy kritiikkiä ja Groot on, noh, Groot. Pääsankari Starlord on itseään täynnä oleva hyväsydäminen sankari, joka pyrkii parhaansa mukaan johtamaan värikästä seuruettaan. Valinnoilla on positiivisia ja negatiivisia seurauksiaan, joiden pohjalta tiimi toimii tai ei toimi. Vilinä, vilske ja vaaralliset tilanteet eivät sankarikoplalta lopu kesken!

Pelaajalle tarjotaan lukuisia valintoja pitkin seikkailua, mutta valitettavasti näiden painoarvo tuntuu varsin kevyeltä. Yleensä ratkaisu tekee seuraavista tilanteista helpompia tai vaikeampia. Hyvä päätös harventaa vihollisjoukkoja ennalta, huono päätös ajaa poppoon tukalampaan paikkaan.

Ratkaisu on ymmärrettävä mutta silti harmillinen. Toisaalta on mukavaa, että vaikka pelaaja tekisi jatkuvasti huonoja valintoja, ei peli pääty katastrofiin. Samalla olisi kuitenkin kiva nähdä galaksin kärsivän kriittisten hetkien typeryyksistä. Joka tapauksessa eri risteyskohdat vaikuttavat pelin etenemiseen harmillisen vähän.

Maasta se pienikin ponnistaa

Marvel's Guardians of the Galaxyn suurimmat vahvuudet piilevät sen käsikirjoituksessa. Dialogi on nokkelaa ja lämminhenkistä. Tämän ansiosta rupattelut eivät käy tylsäksi, vaikka niitä piisaa joka käden käänteessä runsain mitoin. Etenkin irvailut ja piikittelyt tekevät pelihetkistä poikkeuksellisia. Useat välivideoiden kommentit saavat oikeasti nauramaan kyyneleet silmissä.

Käsikirjoittajat ovat ottaneet kaiken ilon irti Guardians of the Galaxylle ominaisesta kieli poskessa -asenteesta. Mukana on runsaasti sutkautuksia, one-linereita sekä muita vitsejä. Tämä yllättää jatkuvasti, sillä käänteiden puolesta voisi odottaa paljon vakavamielisempää menoa. Pelkäksi huulenheitoksi peli ei silti mene. Varsinaisessa juonikuviossa piisaa myös kiinnostavia käänteitä ja yllätyksiä. Lopputulemana vitsikkyys, persoonallisuus sekä seikkailuntuntu saavat pelaajan tuntemaan tiimin omakseen.

Harmillisesti uppoutuminen tunnelmaan ottaa rytmitysongelmien vuoksi aikansa. Peli koostuu 16 tarinaluvusta, jotka kestävät noin tunnin per laaki. Tämä on auttamatta liikaa. Juoni völjyy aivan liian hitaasti ja mukana on yksinkertaisesti täytteeltä tuntuvia hetkiä. Tämä harmittaa, sillä osa luvuista työntää pelaajaa pikemmin poispäin kuin nappaisi syvemmälle seikkailuun. Toki täysi hintalappu vaatii runsaasti pelisisältöä, mutta kokonaisuus olisi ollut hiukan tiivistettynä selvästi vahvempi. Tai sitten pelaajalle olisi voinut antaa enemmän aikaa tutkia galaksia.

Marvel's Guardians of the Galaxy kärsii nimittäin liiasta suoraviivaisuudesta. Alueet tuntuvat turhan putkimaisilta, vaikka miljöissä sinänsä piisaa runsaasti elävyyttä. Maailma ei saavuta kaivattua syvyyttä. Eri planeetat vaihtavat kyllä visuaalista tyyliään, mutta niiden nurkat ja toimintaperiaatteet eivät muutu tarpeeksi. Pelimekaanisesti olisi ollut mukava nähdä muunkinlaisia pulmia kuin Drax nostamassa esineitä tai Gamora hakkeroimassa päätelaitteita. Ongelmat toistavat itseään eivätkä tunnu riittävän mieleenpainuvilta.

Hetkittäin reitti haarautuu muutamaan suuntaan, jolloin yksi vie eteenpäin ja toinen kerättävien tarvikkeiden luokse. Haahuilu jää kuitenkin lyhyeksi. Ainoat enemmän mietintää vaatineet hetket liittyivät lähinnä oikean reitin avaamiseen. Peli ei nimittäin vinkkaa tai auta pelaajaa juuri lainkaan.

Lisää volaa!

Marvel’s Guardians of the Galaxyn suurin ongelma on kuitenkin taistelussa. Mekaniikat ovat hyvin perinteiset, mutta valtaosa ominaisuuksista jää paitsioon käyttöhaasteiden vuoksi.

Starlord käyttää pääaseenaan elementtipyssyjä. Ne mahdollistavat perinteisen tulituksen ohella erilaisten elementtien ampumisen, jotka taasen avautuvat pelin edetessä. Vihollisiin lukittuminen vaatii PS5:llä pelatessa L2-liipaisimen pitämistä pohjassa, mikä on pelisessioiden venyessä turhan raskasta sormelle. Niin ikään räiskintä vaatii liipaisimen pohjassa pitämistä.

Myös Guardiansien erikoiskyvyt kärsivät vastaavanlaisesta suunnittelumokasta. Pelaaja voi ohjastaa kuomiansa painamalla L1-painiketta ja valitsemalla tämän jälkeen kuviopainikkeista sopivan soturin. Tämä on kuitenkin hankalaa kesken tulitaistelun. Kun vihollisjoukot vyöryvät niskaan ja yrität samanaikaisesti ohjata hahmoa, valita kahdella painikkeella annettavaa käskyä ja pitää vielä tilanteen hallussa, on soppa valmis. Lisääpä tähän mukaan pikalataus tai muu komento. Ainakin meidän sormet ovat tässä vaiheessa jo sulavasti sekaisin.

Taistelu ei ole ainoastaan turhan kömpelöä vaan mekaniikkojen monipuolisuudesta huolimatta myös itseään toistavaa. Pientä lohtua tuovat Rocketin työpajassa kehitettävät parannukset. Niiden avulla toimintaa voi muokata rajoitetusti haluamaansa suuntaan.

Onnistumisten saralla on nostettava esiin Huddle-preppauspuheet, joissa Quill yrittää tsempata joukkionsa moraalia ylös. Kunhan puheenvuoro on pidetty, lisensoitu kasarihitti pärähtää soimaan tuoden sankarikoplalle lisää taistelutunnelmaa. Tämä on erinomainen lisäys kokonaisuuteen ja saa jatkuvasti odottamaan seuraavaa vastaavaa hetkeä. Huomasin jatkuvasti pohtivani seuraavaa kappalevalintaa. New Kids on the Blockin klassikkoralli Hangin’ Tough? Ehdottomasti. Europen The Final Countdown? Luonnollisesti. Juuri nämä hetket saavat pelaajan tuntemaan taisteluköörinsä ylivertaiseksi. Valitettavasti nämä hetket ovat kuitenkin turhan harvassa ja ne ovat pelin ainoa oikeasti uniikki juttu toiminnan saralla.

On syytä mainita, että ääniasetukset kannattaa säätää valikoista just eikä melkein kohdilleen. Esiasetukset eivät nimittäin ole optimaaliset, jolloin tilaääneen kykenevät laitteet jäävät oletuksena pois käytöstä. Peli ei ikävä kyllä tue PS5:n 3D-ääntö, mutta onneksi haptista tärinäominaisuutta hyödynnetään jossain määrin. Square Enix kertoi meille julkaisupäivän päivityspaketin tuovan tätä yhä vahvemmin mukaan, mutta arvostelujakson aikana emme päässeet tätä testaamaan. Niin ikään säteenseuranta (ray-tracing) lisätään PS5:lle ja Xbox Series X:lle julkaisun jälkeen.

Yhteenveto

Marvel’s Guardians of the Galaxy on onnistunut teos, joka nokkela käsikirjoitus saa janoamaan lisää. Tarina ei kuitenkaan täysin onnistu, sillä useat suvantovaiheet katkaisevat tunnelman pahanpäiväisesti. Myös toimintaa olisi ollut syytä suunnitella hieman paremmalla ajatuksella.

Ongelmat eivät kuitenkaan poista pelin ansioita. Ennen kaikkea teos tuntuu erittäin tuoreelta lisäykseltä muutoin varsin vakavahenkisten supersankaripelien joukkoon. Jos siis haluat tunnelmallista ja vauhdikasta menoa kasarihenkisessä paketissa, on Marvel's Guardians of the Galaxyn suosittelu helppoa.