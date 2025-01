Sonosin kehuttu soundbar tulossa tiensä päähän

Yksi aikakausi on tulossa tiensä päähän, sillä parhaiden soundbar-kaiuttimien listaamme pitkään hallinnut Sonos Arc on poistumassa myynnistä. Valmistaja kauppaa äänipalkkiaan mainiolla 200 euron tarjouksella sekä "viimeinen mahdollisuus" -kaneetilla.

Valmistaja ei ole vahvistanut asiaa, mutta Sonos on aiemminkin tavannut poistaa laitteitaan myynnistä kaikessa hiljaisuudessa. Sinänsä ratkaisu on odotettu, sillä Sonos Arc Ultra on ollut myynnissä loppuvuodesta lähtien.

Aiemmin samanlaisen kohtalon ovat kokeneet muun muassa Sonos One -kaiutin, joka väistyi Sonos Era 100 -mallin tieltä.

Sonos ei ole aiemmin erikseen maininnut, että Arc Ultra korvaisi kokonaan Arc-mallin. Nykyinen myyntipäätös vaikuttaa kuitenkin tekevän asian selväksi. Mikäli Sonos Arc houkuttelee, on mainio satasten tarjous oiva tilaisuus tarttua tuumasta toimeen ennen kuin on liian myöhäistä.

Päivän paras Sonos Arc -tarjous

Välimallin kaiutin?

Sonos Arcin poistumisella on ikävä vaikutus valmistajan soundbar-valikoimaan. Siinä missä Sonos Beam Gen 2 maksaa 499 €, seuraavana listalla oleva Sonos Arc Ultra rokottaa lompakkoa 999 eurolla. Iso hintaero jättää väliin selvän markkinaraon kuluttajille, jotka haluavat keskihintaisen soundbar-kaiuttimen. Tässä noin 600-800 euron hintahaarukassa ei ole tällä hetkellä yhtäkään Sonos-soundbaria – ainakaan tarjousmyyntien ulkopuolella.

Toivottavasti Sonos paikkaa tilanteen lähitulevaisuudessa, sillä haluaisimme nähdä Arc Ultrasta tutun Sound Motion -bassoelementin myös keskihintaisessa mallissa. Sen avulla Sonos Beamin vajaaksi jäävä Dolby Atmos -tilaääni voisi nousta uudelle tasolle.

On toki mahdollista, että Sonos on arvioinut markkinatilanteen nykyvalikoiman mukaiseksi. Jäämme täten odottamaan mahdollisia uutisia viime aikoina aktiivisesti laitteita julkistaneelta yhtiöltä.

