Sonos julkisti uuden pienemmän Sub Mini -subwooferin

Sonos on julkistanut viimein virallisesti vuotaneen Sub Mini -subwooferin virallisesti. Kyseessä on yhtiön pienempi ja edullisempi versio Sonos Subista niin Sonos Arcin, Beamin kuin Rayn kylkeen.

Sonos Sub Mini julkaistaan 6. lokakuuta ja saapuu myyntiin Suomessa 499 euron hintaan. Värivaihtoehtoina ovat valkoinen ja musta.

Subwooferin pyöreä muotoilu eroaa aavistuksen Sonosin muista tuotteista, mutta se sopii silti hyvin yhtiön yleiseen muotoiluilmeeseen. Yhtiö kertoi laitteessa olevan ovaalin olevan saman muotoinen kuin Sonos Beam ja Sonos Ray ylhäältä päin tarkasteltuna. Myös Sonos Arcissa on pyöreä muotoilu.

Mitoiltaan laite on 30,5 cm korkea ja halkaisijaltaan 23 cm, joten se on näppärän pieni kumppani television rinnalle. Sen voi kytkeä langattomasti ja saumattomasti osaksi käyttäjän entistä Sonos-järjestelmää, ja subwooferin päällä on NFC nopeaa asennusta varten. Laitteessa on lisäksi Ethernet-liitäntä langallista kytkentää varten.

Sonos suosittelee Sonos Sub Minia Sonos Beamin, Rayn tai Onen kanssa, mutta se toimii myös Arcin ja Fiven kanssa. Yhtiön mukaan kahdessa jälkimmäisessä on vain jo entuudestaan tehokas basso, joten vaikutus ei ole aivan niin suuri.

(Image credit: Sonos)

Kun Sub Minin liittää osaksi käyttäjän omaa järjestelmää, käytössä olevan soundbarin ääniprofiili mukautuu tukemaan subwooferin tarjoamia alataajuuksia.

Erillisen sovelluksen avulla käyttäjä pystyy puolestaan hallinnoimaan EQ-asetuksia ja määrittämään basson voimakkuuden. Sub Mini tukee lisäksi TruePlayta, jonka avulla kaiuttimet mukauttavat äänensä ympäröivän tilan mukaisesti.