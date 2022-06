Arvostelussa Sonos Ray

(opens in new tab)

Sonos Ray on merkittävä äänenlaadullinen päivitys miltei minkä tahansa television omaan äänentoistoon, mikä jo itsessään on suosituksen arvoinen. Jäimme kuitenkin kaipaamaan HDMI:tä sekä paljon elokuvia katsoville aavistuksen tuhdimpaa äänimaailmaa. Edullista vaihtoehtoa kaipaaville kyse on silti kannattavasta päivityksestä.

Pika-arviossa Sonos Ray

Sonos Ray on yhtiön edullisin soundbar-kaiutin tähän mennessä. Se lohkaisee ison siivun pois Sonos Beamin hintalapusta muutaman ominaisuuden kera, minkä lisäksi se sopii täydellisesti entistä pienempiin tiloihin.

Sonos kertoo suunnitelleensa uuden mallin niille lukuisille ihmisille, jotka käyttävät edelleen television omia kaiuttimia. Siksi olemme keskittyneet tässä arvostelussa arvostelemaan tuotteen nimenomaan tätä silmällä pitäen. Sonos Ray ei siten kilpaile laadukkaimpien ja muhkeimpien soundbar-kaiuttimien kanssa, vaan soveltuu ensisijaisesti toissijaisten televisioiden äänentoiston parantamiseen.

Monet tämän päivän parhaista soundbar-kaiuttimista on suunniteltu tarjoamaan kotiteatteria mukailevaa Dolby Atmos -elämystä. Sonos Ray keskittyy sen sijaan varmistamaan, että dialogista see selvän ja että musiikki sekä tehosteet erottuvat kokonaisuudesta edukseen.

Kaiutin onnistuu myös tehtävässään varsin vakuuttavin ottein. Ottaen huomioon, että Sonos Ray mahtuu niin 24- kuin 50-tuumaisen television alle, se tuottaa silti yllättävän vakuuttavan äänen, jossa on muhkea basso ja selkeä puheentoisto.

Valitettavasti siinä ei ole kuitenkaan lainkaan HDMI ARC -liitäntää, vaan sen sijaan laite käyttää mukana tulevaa optista kaapelia. Toteutus on suoraan sanoen kaksijakoinen. Hyvänä puolena optinen toimii käytännössä minkä tahansa television kanssa, mutta huonona puolena laitteelle täytyy tällöin opetella kaukosäätimen toiminta. Sonos-sovellus auttaa onneksi tämän kanssa, ja asennus toteutuu vaivattomasti sen avulla. Käyttäjältä vaaditaan kuitenkin osaamista sulkea television omat kaiuttimet pois päältä.

Ja vaikka Sonos Ray on yhtiön edullisin soundbar-kaiutin tähän mennessä, se ei suinkaan ole halpa. Se ei itse asiassa jää kovin kauaksi muista kilpailijoista, jotka sisältävät subwooferin ja Dolby Atmosin entistä elävämpää äänentoistoa varten. Monet kilpailijoista on silti kooltaan paljon isompia. Sonos Ray kuulostaa lisäksi upealta musiikkia kuunnellessa, minkä lisäksi se tukee täysin Sonosin omaa usean huoneen teknologiaa.

Sonos Rayn etupaneeli näyttää hyvältä. (Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Maksaa 299 €

Sonosin edullisin soundbar-kaiutin

Saapui myyntiin 7. kesäkuuta

Sonos Ray saapui myyntiin 7. kesäkuuta 2022. Suomessa sitä myydään 299 € hintaan.

Verrattuna yhtiön aiempaan Sonos Beamiin (Gen 2) hintaero on melko merkittävä, sillä Beamista joutuu pulittamaan 200 euroa enemmän. Lisähinnalla saa tosin monia käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten Dolby Atmosin, HDMI ARC:n ja digiavustajan, joita kaikki käyttäjät eivät välttämättä silti tarvitse.

Markkinoilla on tarjolla myös paljon halvempia soundbar-kaiuttimia, kuten samassa hintaluokassa arvostettu Yamaha SR-B20A. Sonos Ray on kuitenkin merkittävästi laadukkaampi kuin aivan edullisimmat satasen vaihtoehdot.

Sonos Rayn takapuolella on yksinkertaiset liitännät, eikä niiden kanssa voi mennä väärään. (Image credit: Future)

Ominaisuudet

Vain optinen liitäntä televisioon

Sonosin täysin langaton tuki

Neljä kaiutinelementtiä sekä refleksikotelot

Liitäntöjen osalta Sonos Ray käyttää optista kaapelia laitteen ja television välillä. Se on myös ainoa tapa yhdistää laitteet toisiinsa, eikä soundbarissa ole HDMI ARCia tai 3,5 mm liitäntää. Tarvittava optinen kaapeli saapuu onneksi myyntipakkauksen mukana.

Optisen liitännän etu on siinä, että käytännössä kaikissa televisioissa löytyy tarvittava portti sille – jopa todella vanhoissa malleissa. Se pystyy välittämään myös korkealaatuista äänisignaalia, joten laatu pysyy hyvänä. Valitettavasti se on kuitenkin melko tyhmä liitäntä, eikä televisio tunnista sitä automaattisesti; sen sijaan televisiolle täytyy sanoa, että äänilähteeksi haluaa optisen. Lisäksi television omalla äänenvoimakkuudella ei voi vaikuttaa soundbarin äänenvoimakkuuteen, vaan sitä varten tarvitsee joko erillisen kaukosäätimen tai ohjelmoida television kaukosäädin toimimaan tätä tarkoitusta varten.

Tämä on yksi syy, minkä vuoksi HDMI ARCista on noussut niin suosittu tapa liittää soundbar-kaiuttimet televisioon, koska se välittää äänisignaalin automaattisesti laitteiden välillä. Lisäksi se hyödyntää television omaa kaukosäädintä äänenvoimakkuuden säätöön.

Sonos Rayssa ei ole kuitenkaan lainkaan HDMI:tä, mutta hyvänä puolena laite asennetaan Sonosin oman mobiililaitteisiin ladattavan sovelluksen avulla. Asennusprosessi opettaakin samalla käyttäjälle, kuinka Rayta voi käyttää television kaukosäätimellä. Kerromme tästä lisää hieman myöhemmin.

Sonos-laitteena Ray tukee lisäksi yhtiön langatonta äänijärjestelmää. Sen avulla voi kuunnella musiikkia Sonos-sovelluksen kautta, käyttää Apple AirPlay 2:ta tai Spotify Connectia kuunnellakseen musiikkia suoraan soundbarilla. Muiden Sonos-laitteiden lailla siinä ei ole kuitenkaan tukea Google Castille. Lähiverkkoon yhdistetään joko WiFin tai Ethernet-liitännän avulla.

Laitteessa ei ole tosin lainkaan digitaalista avustajaa saati mikkiä näitä varten, kuten Sonos Beamissa tai Sonos Arcissa. Toisaalta nämä eivät ole tuettuja Suomessa vieläkään edes muissa Sonos-tuotteissa.

Se ei tue lisäksi Dolby Atmosta, vaan ainoastaan lineaarista PCM:ää, Dolby Digital 5.1:tä ja DTS Digital Surroundia. Nämä kattavat suurimman osan nykyään käytetyistä ääniformaateista. Tilaääntä tuetaan puolestaan siksi, että Rayn rinnalle voi liittää erilliset Sonos-kaiuttimet langatonta kotiteatteria varten.

Varsinaista kaiutinjärjestelmää tarkasteltaessa Sonos puhuu Raysta 3.0-järjestelmänä. Siinä on neljä kaiutinelementtiä: kaksi täyden alan keskikaiutinta ja kaksi diskanttia sivuilla. Kaiuttimessa on lisäksi kaksi refleksikoteloa alapäätä varten. Diskanteissa on innovatiivinen "akustinen linssi", joka jakaa niistä lähtevän äänen ja suuntaa osan kuuntelutilan sivuille ja osan eteen. Tämän tarkoituksena on pyrkiä luomaan ääneen hieman enemmän leveyttä.

Kaiutin on silti suunniteltu tuottamaan ääntä suoraan eteenpäin, joten sen voi sijoittaa hyvin vaikka tv-tason sisään. Useissa nykyisissä soundbar-kaiuttimissa on erikseen sivuille ja ylöspäin suunnatut kaiuttimet, jolloin ne täytyy asentaa avoimeen tilaan. Sonos Rayssa moista ongelmaa ei ole.

Sonos-sovelluksen avulla voi säätää puolestaan laitteen EQ-käyrää (lisäämällä tai vähentämällä bassoa ja diskanttia), aktivoida puheenkorostuksen ja yötilan. Puheenkorostus korostaa nimensä mukaisesta ääntä muiden tehosteiden seasta, kun taas yötila tasaa ääniraidan korkeimmat ja hiljaisimmat kohdat tasaiseksi. Tällöin kuiskaukset kuuluvat entistä selkeämmin ja vastaavasti räjähdykset eivät jyrise aivan yhtä voimakkaasti. Yötila on ensisijaisesti suunniteltu juuri tilanteisiin, jossa kaiutinta haluaa käyttää herättämättä muita perheenjäseniä tai naapureita.

Sonos Rayn voi lisäksi virittää automaattisesti huonetilaan sopivaksi yhtiön omalla TruePlay-toiminnolla, joka mittaa ääniaaltojen kimpoilun huoneessa ja säätää ääniprofiilin vastaamaan todellisuutta. Toisin sanoen toiminto tekee äänentoistosta selkeämmän ja tarkemman.

Valitettavasti TruePlay-ominaisuus on saatavilla ainoastaan iOS-laitteille, joten säädöstä hyötyvät vain Applen tuotteiden omistajat.

Arvosana ominaisuuksille: 3/5

Sonos Rayssa on neljä kaiutinelementtiä ja kaksi refleksikoteloa laitteen päässä. (Image credit: Future)

Äänenlaatu

Merkittävä päivitys television omiin kaiuttimiin

Hyvä basso, selkeä dialogi

Tilaääni voisi olla parempi

Sonos Ray on pieni mutta pippurinen kaiutin, joka ei tyydy pieneen ääneen. Tosin tässä vaiheessa on pakko myöntää, että pidimme äänentoistosta enemmän TruePlay-tuunauksen jälkeen kuin ilman. Ja kaikki eivät tätä pysty tekemään.

Suoraan myyntipakkauksesta saatava kokemus on täyteläinen ja bassovetoinen. Ääni tuntuu mehevältä ja riittävän syvältä, johon valtaosa nykyisistä televisiokaiuttimista ei yksinkertaisesti yllä. Mutta jos äänimaailma menee liian alapäävetoiseksi, yhdistäen matalia taajuuksia, bassovetoisia tehosteita ja mahanpohjasta tuntuvia sävellyksiä, äänentoisto kadottaa erottelukykynsä ja puuroutuu. Onneksi tätä ei tapahdu usein, mutta esimerkiksi Interstellarin telakointikohtauksessa tämän voi kokea helposti.

Ison osan ajasta Sonos Ray ei ole kuitenkaan liian bassovetoinen. Myös dialogi tuodaan paljon selkeämmin esille kuin television kaiuttimilla, mikä saa ne kuulostamaan paremmalta ja erottumaan muusta äänimaailmasta.

Testasimme lisäksi, miten Speech Enhancer parantaa kokemusta entisestään. Kokemuksemme perusteella ominaisuus toimii paremmin perinteisemmissä televisiosarjoissa, joissa puhutaan paljon ilman suurta taustahälyä, kuin hyvin toimintavetoisissa ja äänekkäissä elokuvissa. Speech Enhancer tuntuisikin miksaavat ääniprofiilia paljon diskanttivetoisemmaksi basson sijaan. Esimerkiksi Reacheria katsoessa matalalla äänellä mumisevista miehistä sai paljon paremmin selvän, kun heidän ääni ei enää sekoittunut taustameluun.

Vastaavasti Mad Max: Fury Roadin toimintakohtaukset kadottivat hohtonsa, kun ominaisuus tukahdutti basson tekemättä dialogista juurikaan sen selkeämpää ääniefektien ja musiikin keskeltä.

Omien testiemme perusteella suosittelemmekin melkein tekemään säädöt itse EQ:sta Speech Enhancerin sijaan, jos dialogin korostukselle on tarvetta. Nostamalla trebleä kolmella tai neljällä ja laskemalla bassoa vastaavasti tuottaa käytännössä samankaltaisen korostuksen ilman, että alapäästä menetetään yhtä paljon potkua.

Omalla kohdallamme käytimme tosin perusasetusta, sillä tykästyimme sen tarjoamaan tasapainoon. Soundbar tuottaakin tällöin mukavasti potkua tarvittaessa ja antaa keveämmille äänille napakan kosketuksen, mikä kuulostaa hyvältä.

Silti kalliimpiin soundbareihin verrattuna äänen erottelukyky ei yllä hinnakkaampien sisarusten tasolle, sillä dynaaminen ala on ymmärrettävästi paljon suppeampi. Television omiin kaiuttimiin jälleen verrattuna Sonos Ray tuottaa paljon yksityiskohtaisemman äänielämyksen, mutta ala-, keski- ja yläpää tuntuu silti olevan liian liitoksissa keskenään. Miesten puhe saattaa puuroutua bassovetoisiin efekteihin, kun taas diskantti ei välttämättä korostu aina niin selkeästi keskiäänistä.

TruePlay-tuunaus auttaa tässä jossain määrin, sillä se tekee pienen mutta kuultavan parannuksen äänentoistoon. Erityisesti se auttaa parantamaan juuri yllä mainittuja ongelmakohtia.

Toiminto tuokin dynaamisuuteen juuri riittävästi lisäpotkua, jolloin yllättävät äänet tuntuvat hieman yllättävämmiltä ja erottuvammilta. Aiemmin puuroutuneet alapäävetoiset kohtaukset tuntuivat niin ikään yksityiskohtaisemmilta, joskaan eivät täysin korjaantuneilta. Vastaavasti myös diskantit erottuvat hieman keskitaajuuksista, mikä tekee kuuntelukokemuksesta aavistuksen avaramman.

Lopputulos ei ole millään tapaa mullistava. Mutta jos vastaavan miksauksen saisi jo suoraan myyntipakkauksesta, nostaisimme äänelle annettua arvosanaa aavistuksen. iOS-omistajien kannattaa olla tästä siis tietoinen.

Sonos Ray ei kuitenkaan tarjoa järin laajaa äänielämystä, vaan keskittyy lähes puhtaasti laadukkaaseen stereo-erotteluun. Sivusta sivulle liikkuvan äänen pystyy paikantamaan helposti, mutta se ei liiku juuri television leveyttä pidemmälle. Siinä, missä jotkin soundbarit luovat kokonaisen ääniseinämän huoneeseen, Sonos Ray muistuttaa pikemminkin yksittäistä äänipaneelia.

Kaiutin ei myöskään osaa kerrostaa ääniä samaan tapaan kuin monet Dolby Atmos -tuelliset soundbarit. Esimerkiksi BlacKkKlansmanissa Kwame Turen puheen aikana yleisön vastauksien pitäisi kuulua takakaiuttimista. Monet kilpailevat soundbarit levittävät äänen siten, että ne kuulostavat saapuvan takaa ja sivuilta, kun taas Sonos Rayssa kaikki äänet toistuvat keskeltä.

Toisaalta tämä on laskettavissa vain niuhotukseksi, sillä loppupeleissä Sonos Ray on suunniteltu nimenomaan pieniin ja ahtaampiin tiloihin. Ja tällaisissa tapauksissa sen äänentoistossa ei ole mitään valitettavaa.

Jälleen televisioiden omiin kaiuttimiin verrattuna äänimaailma herää eloon niin kuin sen on tarkoitus. Televisiokaiuttimet latistavat elokuvien soundtrackin usein vain taustameluksi, kun taas Sonos Ray nostaa ne oikeutetusti kohtauksia ajaviksi voimiksi. Hans Zimmerin mahtipontiset sävellykset tuntuvat sydämessä saakka, kun taas Danny Elfmanin ilkikurisuus loikkii pitkin äänivallia.

Ja vaikka Sonos Rayn kaiutinelementit on suunnattu suoraan eteenpäin, se tuo selkeyttä myös sivuille. Siten paremmasta äänikokemuksesta eivät pääse nauttimaan ainoastaan soundbaria suoraan vastapäätä istuvat henkilöt, vaan myös heidän vierellään olevat katselijat.

Television ja kaiuttimen synkronoinnin suhteen ei myöskään ollut mitään ongelmaa, vaan kuva ja ääni löysivät toisensa välittömästi. Sovelluksesta löytyy tarvittaessa kuitenkin työkalu näiden korjaamiseksi, jos esimerkiksi ääni tulee hieman kuvan perässä.

Sonos Ray soveltuu hyvin myös pelkän musiikin kuunteluun, sillä samat elokuvaelämystä parantavat piirteet kuuluvat myös omien lempikappaleiden parissa. Loistava tasapaino tuottaa niin muhkean alapään kuin selkeät diskantit. Laulu tulee niin ikään esiin selkeästi ja yksityiskohtaisena. Kappaleista tuntuu saavan kaiken sen irti, mitä niistä voikin saada.

Kokemus ei yllä aivan erillisten stereo-kaiuttimien tasolle, mutta soundbariksi Sonos Ray on todella vakuuttava vaihtoehto musiikin kuunteluun. Varsinkin tässä hintaluokassa Sonos on todennäköisesti paras soundbar, jos elokuvien lisäksi kuuntelet myös paljon musiikkia.

Arvosana äänenlaadulle: 4/5

Sonos Rayn päällä on kosketuspainikkeet, joiden laatu ja tuntu on tasokas. (Image credit: Future)

Muotoilu

Saatavilla valkoisena ja mustana

Kestävä muovinen rakenne

Riittävän pieni pienellekin televisiolle

Sonos Rayn muotoilu on yksinkertainen ja miellyttävä. Laitetta on saatavilla joko mustana tai valkoisena, ja edestäpäin katsottuna muotoilu muistuttaa pilleriä. Edessä oleva kaiutinritilä on onneksi myös helppo puhdistaa pölystä.

Kaiuttimen päällä on kosketuspainikkeet, joilla voi toistaa tai pysäyttää kappaleen sekä säätää äänenvoimakkuutta. Etupuolen alaosassa on puolestaan infrapunasensori, jota ei kannata vahingossa peittää.

Takapuolelta löytyvät puolestaan liitännän optiselle, Ethernetille ja virtalähteelle.

Kooltaan Sonos Ray on 559 x 71 x 95 mm , joten se sopii käytännössä kaikkien 24-tuumaisten ja sitä isompien televisioiden alle. Henkilökohtaisesti suosittelemme tosin pitämään 50-tuumaista televisiota maksimina, jotta soundbarin tarjoama äänentoisto vastaa ruutua.

Paljoa muuta muotoilusta ei voi juuri sanoakaan. Sonos Ray on hyvännäköinen ja kestävä kaiutin, jonka voi asentaa melkein mihin tahansa. Se sulautuu hyvin sisustukseen, eikä sen nostoa tai räpellystä tarvitse pelätä.

Arvosana muotoilulle: 4,5/5

Käytettävyys ja asennus

Asennus sovelluksen kautta on helppoa

Kaukotoiminnot ovat helppo oppia

Kaikki kuuntelutilat valitaan sovelluksesta

Sonos Rayn asennusprosessi on yksi sen suurimmista vahvuuksista, mutta siinä on ainekset myös sen suurimmalle heikkoudelle. Kun laite on kytketty kiinni ja käyttäjä avaa Sonos-sovelluksen, se tunnistaa nopeasti uuden laitteen olevan olemassa ja opastaa asennusprosessin läpi.

Tässä vaiheessa sovellus pyytää käyttäjän WiFi-tietoja, jotta laite kytkeytyy lähiverkkoon. Sovellus myös ilmoittaa, milloin kaiutin on tarkoitus liittää televisioon ja myös kertoo, millainen johto siihen käy.

Asennuksen loppua kohden sovellus pyytää ottamaan esiin television kaukosäätimen , osoittamaan sitä Rayta kohtaan ja painamaan äänenvoimakkuuspainiketta. Tämän jälkeen kaukosäädin toimii soundbarin kanssa. Jos kaiuttimeen haluaa kytkeä useampia kaukosäätimiä, tämäkin on mahdollista sovelluksen kautta.

Yllä oleva lisä asennusprosessissa on loistava tapa huomioida myös teknologiaan perehtymättömät käyttäjät, jotka saavat nyt lähes kaiken tarvitsemansa avun automaattisesti.

Ainoa poikkeus helppouteen tulee tosin television omien kaiuttimien poiskytkemisestä. Sovellus kyllä ilmoittaa, että kaiuttimet täytyy kytkeä pois tai muuten ääni tulee ulos tuplana. Valitettavasti sovellus ei voi kuitenkaan kertoa miten tämä tapahtuu, sillä jokainen televisio on erilainen. Tässä kohtaa käyttäjät joutuu siis viimeistään tutustumaan itse television omiin asetuksiin ja löytämään oikean kohdan. Esimerkiksi testaamassamme Sonyn televisiossa tämä asetus löytyi pikavalikosta.

Jos Sonos olisi päättänyt pitää liitännät helppona ja tarjota Sonos Rayn kanssa myös mahdollisuuden HDMI:lle, tätä ongelmaa ei olisi. Tällöin televisio olisi tehnyt tarvittavat toimenpiteet automaattisesti itse, eikä käyttäjän tarvitsisi etsiä oikeaa kohtaa asetuksista.

Tämä ei luonnollisesti ole isokaan ongelma, jos television asetukset ovat tulleet vuosien varrella tutuksi. Mutta jos kaiutin on tarkoitus ostaa käyttäjälle, joka ei välttämättä tiedä television asetusten saloja, pieni apu saattaa olla paikallaan soundbaria asentaessa.

Sovellus pyytää jossain vaiheessa myös tarkastamaan, onko käyttäjän kaukosäädin yhteensopiva Sonos Rayn kanssa. Tästä ei kannata olla liian huolissaan, sillä valtaosalla käyttäjistä on nykyään todennäköisesti yhteensopiva kaukosäädin.

iOS-omistajien kohdalla Ray pyytää lopuksi myös käyttämään TruePlay-toimintoa, jonka suosittelemme tekemään paremman äänentoiston takaamiseksi.

Sonosin tunnettu käytettävyys kokee pienen kolahduksen kaiuttimen säätöjä jälkeenpäin tehtäessä. Esimerkiksi taajuuskorjain valitaan painamalla soundbarin nimeä tuotelistauksesta, mutta yötila ja puheenkorostus löytyvät sen sijaan sovelluksen alalaidasta olevan Now Playing -kohdan takaa. Emme pitäneet ratkaisua järin intuitiivisena, vaan olisimme toivoneet näiden löytyvän saman tuotteen alta.

Sonos Rayssa itsessään ei ole minkäänlaista näyttöä, joten kuuntelutilojen aktiivisuus näkyy ainoastaan sovelluksen kautta.

Arvosana käytettävyydelle ja asennukselle: 4/5

Sonos Ray on riittävän pieni sopiakseen melkein minkä tahansa television alle. (Image credit: Future)

Hinta-laatusuhde

Ei HDMI:tä, joka löytyy kilpailijoilta

Elokuvia varten Dolby Atmos -malli tarjoaa enemmän

Musiikkitarpeisiin täydellinen

Sonos Ray on hinta-laatusuhteeltaan todella hyvä soundbar, mutta ei aivan niin loistava kuin se voisi olla. Osa laadusta riippuu pitkälti myös siitä, kuinka tärkeää musiikin kuuntelu on sinulle. Pidämme sitä omassa hintaluokassaan luokkansa parhaimpana, mutta samasta hintaluokasta löytyy malleja, jotka soveltuvat elokuvien katseluun paljon paremmin. Musiikkia ja elokuvia harrastavalle Sonos Rayllä on etulyöntiasema.

Ominaisuuksien osalta tarjonta on likempänä keskikastia. HDMI:n ja Bluetoothin puute jäävät vaivaamaan, mutta toisaalta se pystyy tarjoamaan huippulaadukkaan langattoman striimauksen.

Hintaansa nähden Sonos Ray on siten hyvä valinta.

Arvosana Hinta-laatusuhteelle: 3,5/5

Kannattaako Sonos Ray ostaa?

Sonos Ray Attributes Notes Rating Ominaisuudet Se on täysiverinen Sonos-kaiutin, mutta HDMI:n puute jää vaivaamaan. 3/5 Äänenlaatu Vakuuttavan täyteläinen ja selkeä ääni pienessä pakkauksessa. 4/5 Muotoilu Tyylikäs, hyvännäköinen ja kestävä. 4,5/5 Käytettävyys ja asennus Sovellus tekee käytöstä vaivatonta, mutta osa ominaisuuksista on piilotettu. 4/5 Hinta-laatusuhde Se on hintansa väärti, mutta samalla hinnalla saa myös melkein paremmin varustettuja kilpailijoita. 3,5/5

Osta jos...

Haluat televisiota paremman äänen edullisesti

Sonos Ray tuottaa täyteläisemmän ja paremman äänen kuin television kaiuttimet. Markkinoilla on olemassa edullisempia ja kalliimpia soundbareja, mutta tästä parempaa hinta-laatusuhdetta on vaikea löytää.

Haluat pienen kaiuttimen mutta ison äänen

Sonos Ray sopii mukavasti niin 24- kuin 50-tuumaisen television alle, mutta tämä ei näy äänessä. Siten se on äänekäs päivitys pieneen tilaan.

Kuuntelet myös paljon musiikkia

Sonos Ray soveltuu paremmin musiikin kuunteluun kuin monet sen kilpailijoista. Lisäksi useamman huoneen tuki, Spotify Connect ja AirPlay 2 takaavat musiikin soivan milloin tahansa.

Älä osta, jos...

Haluat elokuvamaisen tilaäänen

Sonos Ray ei tue Dolby Atmosta, joten vaikka siinä on hyvä stereo-ääni, sen tilaäänien paikannus jää kalliimpien vaihtoehtojen jalkoihin. Äänestä uupuu myös isompien soundbar-kaiuttimien korkeus ja leveys.

Haluat älykaiuttimen tai Bluetoothin

Vaikka Sonos Raylla voi kuunnella musiikkia WiFin välityksellä, siinä ei ole digiavustajaa tai Bluetoothia.

