Arvostelussa Sonos IKEA Symfonisk -kehyskaiutin

Ikean ja Sonosin yhteistyössä kehittämä Symfonisk-kehyskaiutin yhdistää hienolla tavalla äänenlaadun sekä muotoilun. Se paitsi näyttää hyvältä niin myös tarjoaa musiikinkuuntelijoille täysin peruskaiuttimeen vertautuvan äänimaailman. Jopa vertailut Sonos One -kaiuttimeen tuntuvat reiluilta. Mikäli noussut hintalappu ei ole kompastuskivi, tarjoaa Symfonisk-tuoteperheen uusin tulokas oivallisen kaiuttimen kotioloihin.

Sonos IKEA Symfonisk-Wi-Fi-kehyskaiuttimella yhdistää tyylikkään ulkonäön laadukkaaseen ääneen. Kyseessä onkin hillittyä langatonta kaiutinta etsivälle erinomainen ratkaisu, joka mahdollistaa miellyttävän kuuntelukokemuksen ilman kookasta äänentoistojärjestelmää.

179 euroa maksava kaiutin kuulostaa hintaan nähden hämmästyttävän hyvältä. Sen bassossa riittää puhtia ja muissa äänissä kirkkautta tavalla, johon harvat samassa hintaluokassa olevat kaiuttimet kykenevät. Ääni pysyy säröttömänä volyymiä nostattaessa, mutta halutessaan äänenvoimakkuudelle voi asettaa rajoitukset naapurisovun säilyttämiseksi.

Malli on hillityn muotoilun ansiosta sijoitettavissa lähes mihin tahansa. Halusitpa nostaa sen seinälle tai asettaa kaiuttimen nojaamaan seinää vasten, onnistuvat molemmat vaivattomasti. Pitkä 3,5-metrinen virtapiuha tarjoaa joustavuutta sopivan paikan etsintään.

Kaiutin on yhdistettävissä muiden Sonos-mallien muodostamaan kokonaisuuteen valmistajan tukisovelluksen avulla. Mikäli kyseessä on ensimmäinen Sonos-kaiutin, on käyttöönotto silloinkin miellyttävän vaivatonta. Sovelluksen avulla saa hallittua kaikkia äänisuoratoistopalveluita. Tämän ansiosta voit vaihtaa biisien, podcastien ja äänikirjojen välillä ilman ohjelman vaihtamista.

Valitettavasti mukana ei ole Bluetoothia, mutta puute osoittautuu pienemmäksi kuin ennakkoon odotimme. Apple-käyttäjät voivat hyödyntää Airplay-ominaisuutta musiikkitoistoon ja Trueplaytä ääniasetusten optimointiin. Android-laitteiden käyttäjien kohdalla vastaavat lisäykset jäävät harmillisesti haaveeksi.

Kaiuttimen muotoilu ei välttämättä miellytä jokaisen esteettistä silmää, mutta me pidimme ulkonäöstä. Jos tämän kanssa voi elää tai on valmis hankkimaan erikseen myytävän etusarjan, saa laitteesta itselleen mainion lisäyksen kuunteluhetkiin.

Hinta ja saatavuus

Saatavissa IKEA-myymälöistä ja -verkkokaupasta

Suositushinta 179 euroa

Symfonisk-kehys Wi-Fi-kaiuttimella on myynnissä yksinoikeudella IKEA-tavarataloissa ja -verkkokaupassa. Laitteen suositushinta on 179 euroa.

Myynti alkoi Suomessa heinäkuussa.

Kun huomioi kaiuttimen äänenlaadun, on hinta melko maltillinen. Samalla se on kuitenkin kalliimpi kuin Symfonisk-kaiutinhylly ja Symfonisk-kaiutinlamppu.

Malli on saatavissa sekä valkoisena että mustana. Lisäksi kehykset ovat vaihdettavissa, jotta taulun voi personoida mieluisakseen. Uudet kehykset saapuvat myyntiin syksyllä 2021.

Muotoilu

Kuva vaihdettavissa

Kangasmainen ulkonäkö

Asetettavissa pysty- ja vaakasuoraan

Symfonisk-kehys johtaa nimenä hitusen harhaan, sillä siihen ei voi asettaa perhepotrettia tai muuta omaa kuvaa koristeeksi. Kaiuttimen etuosan printistä ovat vastanneet IKEA-suunnittelijat, joiden luomuksiin on ainakin tässä vaiheessa tyydyttävä.

Vaikka universaalisti miellyttävän taulukuvan suunnittelu on haastavaa, IKEA ja Sonos tuntuvat onnistuneen työssään varsin hyvin. Oletuskuvan voi kuitenkin vaihtaa erilaisiin ja erikseen myytäviin vaihtoehtoihin.

Kuten mainittua, mallia kaupataan sekä mustana että valkoisena. Saimme testikäyttöön molemmat, joista kumpainenkin teki vaikutuksen. Muovinen kehys ja kangasmainen pinta sulautuvat kodin sisustukseen oivallisesti. Tämän ansiosta laite on upotettavissa kodissa eri huoneisiin ilman pelkoa liiaksi silmiinpistävästä ulkonäöstä.

Kuten tuoteperheen aiemmatkin tuotteet (kaiutinlamppu ja kaiutinhylly), myös Symfonisk-kehyskaiutin on luotu erityisesti hyvää äänenlaatua kaipaaville, joilla ei kuitenkaan ole tilan puolesta mahdollisuutta hankkia kookasta kotiteatterijärjestelmää. Ohut malli on mitoiltaan (41 x 57 x 6 cm) hyvin hillitty, joten luultavasti jokaisen kodin seinältä riittää tarvittava tila kaiuttimen asentamiselle.

Myös suunnittelijat ovat huomioineet erilaiset tilat ja tarpeen. Kaiutin on asetettavissa seinälle sekä pysty- että vaakasuoraan. Mikäli seinälle asettaminen ei houkuta tai onnistu, saa laitteen myös nojaamaan muovitassujen avulla seinää vasten.

3,5-metrinen virtapiuha on tarpeeksi pitkä lähes jokaiseen tilaan. Ja koska kukaan ei pidä lattialla tai tasolla roikkuvista ylimääräisistä piuhametreistä, saa ylimääräisen johdon piilotettua näppärästi kaiuttimen selustassa olevaan koteloon.

Laitteen kyljessä on tavalliset hallintapainikkeet, joiden avulla voi hallita äänenvoimakkuutta sekä käynnistää ja lopettaa toiston. Nämä jäivät testijaksossamme lähes kokonaan käyttämättä, sillä Sonosin tukisovellus on selvästi näppärämpi tapa.

Käyttöönotto

Sonosin tukisovellus

Yhdistettävissä talon muihin kaiuttimiin

TruePlay iOS-laitteille

Laitteen käyttöönotto lähtee liikkeelle Sonos App -tukisovelluksen lataamisella. Tämän jälkeen kaiuttimen voi yhdistää Wi-Fi-verkkoon. Prosessi käydään mukana tulevassa ohjeessa kattavasti läpi.

Sonosin sovellus on näppärä ja helppokäyttöinen. Sen avulla voi hallita eri huoneisiin sijoitettuja kaiuttimia, joten esimerkiksi musiikin saa ohjattua haluttuihin tiloihin. Tämä mahdollistaa niin kattavat kotibileet kuin äänentoiston vain yksittäiseen huoneeseen.

Jos käytössä on muita Sonos-kaiuttimia, voi näistä rakentaa itselleen mieluisan äänentoistojärjestelmän. Esimerkiksi Sonos One -kaiuttimista saa langattoman yhteyden avulla luotua helposti itselleen takakaiuttimet. Mahdollisuus tekee Sonos-tuoteperheeseen keskittymisestä kannattavaa.

Kuuntelitpa musiikkia, podcasteja tai äänikirjoja, joudut ensin kirjautumaan Sonos-sovellukseen. Ylimääräiseltä välivaiheelta tuntuva tempaus osoittautuu nopeasti kannattavaksi. Tämän avulla on nimittäin mahdollista toistaa kaikki äänisisällöt yhdestä paikasta, joten enää ei tarvitse hyppiä eri suoratoistopalveluiden välillä etsimässä kaivattua kuunneltavaa.

Valitettavasti kaiuttimessa on yksi selkeä puute. Symfonisk-kehyskaiutin ei nimittäin sisällä lainkaan Bluetooth-yhteyttä. Tämä rajoittaa käyttöä jonkin verran. Testijakson aikana kuitenkin puute osoittautui varsin pieneksi miinukseksi, sillä Sonosin oma sovellus on kaikessa toimivuudessaan riittävän käytännöllinen ja helppokäyttöinen.

Applen laitteita käyttävät eivät jää kaipaamaan Bluetoothia, sillä Symfonisk-kehyskaiutin tukee AirPlay 2:ta. Omenalogoisten iPhone-puhelimien ja iPad-tablettien käyttäjät pääsevätkin hyödyntämään laitetta varsin monipuolisesti. Lisäksi tuoreimman iOS-version käyttäjät saavat nauttia Trueplay-tuesta. Ominaisuus luo automaattisesti tilaan sopivat ääniasetukset.

Valitettavasti Android-laitteilla ääniasetukset joutuu asettamaan käsipelillä Sonos-sovelluksen avulla. Onneksi äänenlaatu on oletuksena jo hyvällä tasolla, joten emme nähneet tarpeelliseksi vekslata säätimiä liiaksi.

Äänenlaatu

Kirkas ja yksityiskohtainen ääni

Ei seinästä johtuvaa tärinää

Äänenvoimakkuuden hallinta

Ulkonäkö on aina makuasia, mutta äänenlaadullisesti Symfonisk-kehyskaiutin tekee vaikutuksen jokaiseen kuulijaan. Testijakson aikana laite helli sekä silmiämme että korviamme.

Monesti kaiuttimet soveltuvat jonkinlaiseen musiikkigenreen paremmin kuin toiseen, mutta tällä kertaa kuuntelukokemus oli kauttaaltaan mainio. Pauhasipa soittolistalla raskaampi metallimusiikki, klassinen orkestraatio tai rauhallinen podcast, äänentoisto miellytti korvaa. Halutessaan äänenvoimakkuuden saa nostettua niin kovalle, että biisien jytinä tuntuu vatsalaukussa asti. Tällöinkin ääni pysyi kirkkaana ja säröttömänä. Ennen kaikkea basso jytisi miellyttävästi kaikissa tapauksissa.

Edes rikas ja monipuolinen äänimaisema ei saanut kaiutinta köhimään. Musiikista on kuultavissa jokainen soitin sekä elementti. Tämä on tuttua monista huippukaiuttimista sekä kuulokkeista, mutta tässä hintaluokassa suoritus on mainio.

Rivi- ja kerrostaloissa asuvat arvostavat myös Symfonisk-kehyskaiuttimen toimintaa. Vaikka taulu asetettiin seinälle, ei se aiheuttanut seinässä värinää tai muita kuuluvia asioita. Äänenvoimakkuuden nostaminen saa toki naapuritkin häiriintymään, mutta musiikkia voi kuunnella normaalilla volyymillä ilman pelkoa naapurisovun rikkoutumisesta.

Mikäli haluat ennakoida tilannetta, onnistuu se Sonosin tukisovelluksen avulla. Applikaatio mahdollistaa äänenvoimakkuuden maksimiasetuksen asettamisen, jolloin älämölöä ei saa nostettua tätä kovemmalle.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat hyvät kaiuttimen

Vaikka Symfonisk-kehyskaiutin ei pärjää huippumalleille, on se hintaluokan huomioiden erittäin laadukas tuote. Ääni soi miellyttävän kirkkaana ja monipuolisena.

Haluat sisustukseen uppoutuvan kaiuttimen

Jos et pidä jättimäisistä kotiteatterijärjestelmistä, on seinälle ripustettava kehys hyvä ratkaisu äänenlaadun ja sisustuksen yhdistämiseen.

Käytät Applen laitteita

Vaikka Android-käyttäjät saavat kaiuttimesta hyvän laitteen itselleen, erityisesti Applen Trueplay-ominaisuus tekee vaikutuksen.

Älä osta, jos...

Ulkonäkö ei miellytä

Symfonisk-kehyskaiutin on erittäin hillitty laite. Jos et kuitenkaan pidä sen taiteellisesta ulkonäöstä, mallista ei ole osaksi sisustusta.

Budjettisi on tiukka

Sonosin kehyskaiutin tarjoaa laadukkaan äänimaiseman, mutta hinta on sen mukainen. Tarjolla on monia edullisempia vaihtoehtoja, jotka tarjoavat pienemmällä rahalla niin ikään hyvään äänenlaadun.

Haluat tilaäänen

Symfonisk-kehyskaiuttimen muotoilu ei mahdollista 360 asteen ääntä. Mikäli etsit laadukasta tilaääntä, kannattaa perehtyä parhaiden Bluetooth-kaiuttimien listaamme.