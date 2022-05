Test: Eufy RoboVac G20

Eufy RoboVac G20 er en kraftig robotstøvsuger som samler opp både finkornet støv og større skrot fra tepper og harde gulv. Den er stillegående og har en slank utforming som gjør at den ikke setter seg så lett fast under møbler. Til tross for at den er rimelig, har den likevel WiFi-tilkobling som gir app-kontroll og skjemaleggingsfunksjoner. Men mangelen på sensorer gjør at den ofte dulter borti møbler. Dessuten er batteritiden kort sammenlignet med andre modeller på markedet. Den tilbyr heller ikke rom-for-rom-rengjøring.

Eufy er kanskje ikke et navn som automatisk dukker opp når du tenker på rengjøringsmarkedet. Varemerket har likevel skapt noen av de beste robotstøvsugerne siden 2016. Deres nyeste lansering, Eufy RoboVac G20, tetter tom rommet mellom deres innstegsmodeller i form av Eufy RoboVac 11S og selskapets G-utvalg av robotstøvsugere i mellomsjiktet. Sistnevnte benytter en logisk, og ikke tilfeldig, rute ved rengjøring av gulv. Dermed går arbeidet raskere enn med 11S-modellen.

Eufy RoboVac G20 har den samme sirkelrunde utformingen som merkets øvrige robotstøvsugere og er bare 7,56 cm høy. Dermed gjør den enkelt rent under lave møbler. RoboVac G20 er litt dyrere enn 11S, men den kan skilte med nesten dobbelt så stor sugekraft. I test viste den seg svært dugelig til å samle opp fint støv og småskrot fra både tepper og harde gulv.

Denne støvsugeren gjør dessuten nytte av WiFi-tilkobling. Dermed kan den styres via en app, der du blant annet kan sette opp tidsskjemaer for rengjøringen. G20 har fire nivåer av sugekraft, som du kan velge manuelt fra appen. Alternativt kan du velge BoostIQ-funksjonen, der enheten automatisk veksler mellom standard- og turboeffekt med utgangspunkt i hvilken type gulv støvsugeren detekterer. G20 har en støvbeholder på 0,6 liter, og den er enkel å tømme.

Eufy RoboVac G20 drives av et oppladbart batteri som ifølge Eufy holder til 100 minutters rengjøring. Den leveres med en ladestasjon robotstøvsugeren selv kjører tilbake til når batterinivået synker til et visst punkt under rengjøringen. Robotstøvsugeren vil gjenoppta rengjøringen når batterinivået er kommet opp i 80 %.

Eufy G20 egner seg best for deg som er på jakt etter en effektiv robotstøvsuger til en overkommelig pris, eller for dem med en mindre bolig, ettersom enheten har noe kortere batteritid enn gjennomsnittet.

Eufy RoboVac G20: pris og tilgjengelighet

Eufy RoboVac G20 ble lansert i våres, men er i skrivende stund ennå ikke blitt tilgjengelig hos norsk forhandlere. Den lanseres langsomt i flere markeder. Flere norsk forhandlere, som Skousen, Proshop, Dustin Home og Multicom fører andre RoboVac-modeller, så vi regner med at det bare er et spørsmål om tid før også G20 blir tilgjengelig her i landet.

Den amerikanske prisen ligger på 280 dollar, noe som gjør enheten dyrere enn Eufy 11S.

Design

0,6-liters støvbeholder

Fire sugenivåer

Dekket av beskyttende herdet glass

I likhet med de øvrige robotstøvsugerne fra Eufy, er G20 en sirkelrund sak. Den har en støtfanger av plast på den øvre halvdelen. Enheten måler 32,5 x 32,5 x 7,2 cm (h x b x d) og takket være den slanke utformingen hadde den ingen problemer med å navigere under lave møbler i våre tester.

Den glinsende svarte overflaten med blå detaljer er motstandsdyktig mot riper. Her finner man en på-knapp som lyser oransje når støvsugeren lades opp. Over denne finner man et WiFi-ikon som lyser blått når støvsugeren har nettilkobling og man kan styre den via appen. Robotstøvsugeren leveres med en kompakt ladestasjon som måler 16,6 x 15,3 x 8 cm, sammen med en nettadapter og et rengjøringsverktøy for å plukke bort hår og andre objekter som kan feste seg rundt børsten.

På undersiden av G20 er det tre hjul, der det ene kan dreies. Disse gjør at støvsugeren kan bevege seg omkring i boligen din. Her finner du også en børstestang. Dessuten er det en egen åpning der man kan feste en valgfri sidebørste som leveres med støvsugeren. Denne benyttes til rengjøring av kanter og andre vanskelig tilgjengelige steder.

RoboVac G20 har 13 sensorer, blant annet et gyroskop. Dette gjør det mulig for enheten å velge en metodisk rute ved rengjøring av boligen din, samt å unnvike eventuelle hindringer som for eksempel trapper.

Den har fire sugenivåer, nemlig Quiet, Standard, Turbo og Max. Dessuten har den en nyttig BoostIQ-funksjon, som automatisk veksler mellom standard- og turbomodus når støvsugeren oppdager mer krevende overflater som tepper. Støvbeholderen har en kapasitet på 0,6 liter. Selv om det ikke følger med noen grenselister til opprettelse av forbudte soner, kan slike kjøpes separat.

Ytelse

Kraftig sug

Funksjon for punktrengjøring

Stillegående

I våre tester imponerte Eufy RoboVac G20 med sin sugekraft på både tepper og harde gulv. Den samlet enkelt opp finkornet støv, kakesmuler og småskrot, inkludert frokostblanding, selv på svakeste effektnivå. Men vi oppdaget at sidebørsten hadde en tendens til å spre større skrot rundt i rommet på harde overflater. Det gjorde at rengjøringsprosessen tok lengre tid enn håpet.

G20 har fått gyroskop, noe som gjør at den velger en mer metodisk vei rundt i hjemmet ved rengjøring enn den mer tilfeldige fremgangsmåten 11S velger. G20 er virkelig en av Eufys raskeste billigmodeller når det gjelder rengjøring. Men med færre sensorer enn for eksempel Eufy RoboVac G30 Hybrid, opplevde vi at denne støvsugeren dultet borti mange møbler, selv om de var plassert i ytterkantene av rommet.

Vi anbefaler deg å ha ladestasjonen i nærheten av støvsugeren hvis du forflytter den mellom ulike etasjer i boligen. Det later nemlig til at G20 har vanskeligere for å navigere uten den.

G20 er behagelig stillegående på laveste sugenivå. Vår desibelmåler målte 55 dB ved rengjøring av harde gulv. Lydnivået steg til 65 dB i Max-modus. Dette er på nivå med lydnivået ved en alminnelig samtale. Dette er et helt greit nivå.

Vi opplevde støvbeholderen som relativt enkel å tømme. Man skyver den ut på forsiden av støvsugeren. Pass på at den ligger rett og ikke vippes. Man kan risikere at støv svever ut gjennom åpningen og ut på det rengjorte gulvet.

Ledsagerappen

Appen er brukervennlig

Skjemalagt rengjøring

Integrasjon med Amazon Alexa og Google Assistant

RoboVac G20 gjør bruk av den samme Eufy Home-appen som produsentens øvrige robotstøvsugere. Dette er en tydelig og brukervennlig app som gjør robotstøvsugeren enkel å kontrollere. Når du har koblet enheten opp til WiFi-nettverket ditt, kan du starte eller stoppe rengjøringen via appen. Derfra kan du også justere sugekraften, aktivere modusen for punktrengjøring og til og med få støvsugeren til å spille en hyggelig melodi slik at du enkelt kan finne den.

I appen kan du også sette opp et tidsskjema for rengjøring hver dag i uken til et bestemt tidspunkt. Denne robotstøvsugeren kartlegger imidlertid ikke boligen din. Dermed kan du ikke stille inn at den skal rengjøre bestemte rom eller områder, og du kan heller ikke følge prosessen underveis i appen.

G20 er kompatibel med Alexa og Google Assistant, slik at du kan benytte talekommandoer i stedet for appen for å sende robotstøvsugeren av gårde på en rengjøringsrunde.

Batteritid

Batteriet kan holde det gående i opptil 100 minutter mellom oppladingene.

En full opplading tar fem timer

Robotstøvsugeren kjører automatisk tilbake til ladestasjonen når den trenger opplading

Eufy oppgir den maksimale kjøretiden til G20 til 100 minutter, og dette er på den svakeste innstillingen. På Max-nivået synker batteritiden til 45 minutter. Vi erfarte at en full opplading var tilstrekkelig til å rengjøre et hus på to etasjer med tre soverom. Støvsugeren imponerte oss ved å automatisk komme seg tilbake til ladestasjonen for å få påfyll på batteriet når den oppdaget at batterinivået ikke var tilstrekkelig til å fullføre rengjøringen. Det tok rundt fem timer å fullade enheten.

Når ladenivået er tilbake på 80 % fortsetter G20 med rengjøringen der den slapp. Det er imidlertid en stor skuffelse at batterienivået ikke vises i prosent i appen. I stedet vises bare en batterigrafikk der det er vanskelig å se nøyaktig hvor mye som gjenstår.

Burde jeg kjøpe Eufy RoboVac G20?

Kjøp den hvis ...

… Du vil ha et billig alternativ med WiFi-tilkobling

G20 er ikke like billig som Eufy 11Sm, men den har WiFi-tilkobling, slik at du kan starte og stoppe den via en app, i tillegg til at du kan skjemalegge rengjøringen. Dette er en av de mest prisgunstige robotstøvsugerne med appkontroll vi har testet.

… du vil ha en stillegående robotstøvsuger

G20 byr på fire forskjellige sugenivåer og er behagelig stillegående. Vår desibelmåler nådde aldri høyere enn 65 dB, tilsvarende lyden av en normal samtale. Dermed er den ypperlig for deg som foretrekker stillegående apparater.

… du har mange tepper i hjemmet

Selv om denne støvsugerne har godt opptak uansett overflate, har den en tendens til å spre skrot utover på harde gulv. Dette gjør G20 bedre egnet til hjem det gulvene stort sett er dekket av tepper.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil rengjøre rom for rom

G20 kan ikke kartlegge hjemmet ditt mens den gjør rent. Dermed kan du ikke stille den inn til å rengjøre bestemte rom eller områder. Hvis dette er viktig for deg, burde du overveie andre alternativer.

… du har mange møbler

Det begrensede antallet sensorer i denne robotstøvsugeren på basisnivå gjør at den ofte dulter borti møbler. Spinkle sidebord kan bli ristet litt i. Hvis hjemmet ditt er fullt av møbler du ikke vil skal bli ripet opp, burde du unngå G20.

… du vil ha en selvtømmende robotstøvsuger

Robotstøvsugere fra produsenter som Roomba og Roborock er selvtømmende. Det samme gjelder dessverre ikke G20. Hvis du helt vil slippe maset med å støvsuge, er ikke denne modellen noe for deg.

Først testet: februar 2022