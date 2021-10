Test: Nanoleaf Shapes

Det er noe herlig inspirerende ved alt som har med Nanoleaf Shapes. Esken ser ut som om det er barneleker i den, men så fort man ser bilder av hva de kan gjøre med boligen din, er det ikke fritt for at man blir litt spent. Dette er belysningens motstykke til et visningsrom hos IKEA, der de gjør om en kjedelig vegg til noe helt spesielt. Og såpass må man kunne forlange når man ser prislappen.

Det finnes tre ulike Nanoleaf Shapes å velge mellom, nemlig heksagonale, triangler og minitriangler. Disse kan kombineres etter eget ønske.

Dette er ikke den første smarte belysningsløsningen fra Nanoleaf (sjekk også Nanoleaf Light Panels eller Nanoleaf Canvas), men Nanoleaf Shapes er utvilsomt den beste så langt. Det er lett å la seg begeistre og de mange fiffige detaljene som etterlater deg med et smil om munnen. Etter en lang periode der mange av oss har vært innendørs mer enn vi kunne ønske, er det moro at Nanoleaf Shapes gjør sine saker så bra.

I vår gjennomgang har vi testet tre store triangler og fem minitriangler. Du setter dem sammen med små plastkoblinger (nesten) fritt etter eget ønske. Via appen til Nanoleaf får du også en fin mønstergenerator, i tilfelle du sliter med å få til noe flott på egen hånd. Den medfølgende stømadapteren skal kunne klare å kjøre opptil 21 paneler. Dermed kan du kjøpe flere og legge til dem du allerede har – men det vil koste flesk.

(Image credit: Future)

Installeringen innebærer at du monterer sammen panelene med små plastkoblinger i hver ende før du limer fast hvert panel med dobbeltsidige klebeputer der du vil ha dem. Akkurat denne delen av produktet oppleves nok som litt billig med tanke på hva produktet faktisk koster. Men det fungerer overraskende godt, og du kan velge å kjøpe et sett med skruer hvis du heller vil montere dem på den måten.

Når du har fått panelene på plass, veileder en app deg gjennom noen enkle trinn, og du ser ganske fort hvor lyst det blir med bare noen få paneler. Du vil sjelden oppleve behov for den maksimale lysstyrken. Lyspanelene støtter gester, slik at du kan stille dem inn til å gjøre forskjellige ting. Det er naturligvis artig, men det er i appen du virkelig innser hvor mye du kan gjøre med Nanoleaf Shapes. Plutselig oppleves de å være verdt pengene, og de er mye morsomme å bruke enn vanlige smartlyspærer.

Det er naturligvis enkelte detaljer som kunne vært gjort bedre, og enkelte ganger kunne man ønske at appen var mer brukervennlig, men det er vanskelig å ikke bli glad i den virkningen Nanoleaf Shapes har i et rom.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgjengelighet

En startpakke med 9 heksagoner koster rundt 1720 kroner. Nanoleaf later til å være populære, for det hender at de ikke finnes på lager. Man får også større pakker med 15 heksagonale paneler, og de koster vanligvis rundt 2500 kroner. Hvis du vil slippe billigere unna, kan du velge startpakken med 5 heksagoner for rundt 1100 kroner.

Man får også en startpakke med store triangler, enten 4, 9 eller 15, fra rundt 950 kroner.

Minitrianglene leveres i en startpakke med 5 enheter for rundt 980 kroner.

Når du har skaffet deg en startpakke med kontroll og strømadapter, kan du kjøpe utvidelsespakker. Du kan blande de ulike formene etter eget ønske.

(Image credit: TechRadar)

Her er alt du trenger til smarthuset.

Design

Når du åpner pakken, sitter du med et puslespill av plastaktige paneler på gulvet. Når de ikke lyser, vil du føle at du har betalt altfor mye. På baksiden av panelene sitter det dobbeltsidige klebeputer og en vridbar holder slik at du kan løsne selve panelet enklere når det først er kommet opp på veggen. Du får også flere plastkoblinger som brukes til å koble sammen lyspanelene i et mønster. I esken får du også en kontrollenhet som festes i ett av lyspanelene, samt en strømadapter.

Kontrollen har flere knapper for å slå lyset av og på samt justere lysstyrken. Du får ikke noe klikk som respons på at du trykker inn knappene, men ikonene på dem er forhøyet, slik at du også kan finne dem i mørket. Enheten passer fint sammen med panelene, slik at den ikke synes veldig godt når du har satt dem sammen og montert dem på veggen.

(Image credit: Future)

Installering

Du kan i ro og mak sitte på gulvet og pusle med panelene før du bestemmer deg for hvordan du vil sette dem opp. Men det er vesentlig enklere å bruke Nanoleafs egen app for å skape et oppsett og følge dette når du skal sette opp panelene på veggen. Uansett hvilken metode du velger, er det enkelt å klikke panelene fast i hverandre med plastkoblingene, selv om de kjennes ganske skjøre. Vi opplevde ikke at noe gikk i stykker, men hvis du skulle oppleve dette, må du kjøpe erstattere. Man får en pakke med 9 stykker for 9 euro via Nanoleafs egne nettsider.

Da vi skulle montere våre triangler på veggen, tok vi av teipen på putene før vi festet dem ordentlig ved å trykke midt på med håndflaten. Nanoleaf anbefaler deg å ikke montere panelene på tapetserte vegger eller på andre materialer der man risikerer at putene ikke fester seg ordentlig. Hvis du foretrekker en litt mer varig metode, kan du kjøpe et sett med skruer og feste panelene på den måten. Underveis mens vi festet panelene, opplevde vi at de satt stadig bedre.

Det første panelet vi festet ble tynget noe ned av kontrollen og kabelen, men så fort de øvrige panelene festes etter valgt mønster, rettet det seg opp. Vi var svært tilfreds med resultatet da alle panelene var trykket på plass.

(Image credit: Future)

Etter at du har festet alt på veggen, tar det bare noen sekunder å komme i gang med appen. Det kreves i prinsippet bare ett trykk for at appen og panelene skal kunne koble seg sammen, og da er det bare å begynne å leke seg med scener og lyssettinger.

I løpet av våre tester opplevde vi ingen problemer med å kontrollere lyspanelene.

Funksjoner

Nanoleaf Shape har nesten for mange alternativer å by på. I deres enkleste form kan du stille dem inn til å vise faste farger, og de er lyssterke nok til å lyse opp et helt rom.

Men med de faste fargene har du bare skrapt litt i overflaten av hva du kan gjøre med Nanoleaf Shapes. Du kan få dem til å visualisere musikken du hører på. Da endrer lyset seg etter lyden du hører fra høyttaleren (eller hvis du snakker høyt nok). Det fungerer meget godt, og hvis du vil, kan du gjøre om rommet til din egen private nattklubb.

For barn, eller andre som liker å fikle med ting, kan du installere spill som utnytter støtten for gester. Her snakker vi om temmelig enkle saker som «Kongen befaler» eller «Whack-A-Mole», og det finnes også en forenklet versjon av Pac-Man. Dette er ikke så mye mer enn en gimmick, men vi antar at det vil kunne sysselsette barna en stund. Det er også en sanseopplevelse gjestene dine kan få glede av.

Akkurat som med andre smartlysenheter som Philips Hue, kan du koble Nanoleaf Shapes med TVen eller en annen skjerm, slik at lyset speiler det som skjer på skjermen. Dette er en ekstra hendig funksjon hvis du har lyst til å montere panelene bakenfor en skjerm.

Her finner du virkelig flere nyttige funksjoner, og Nanoleaf Shapes støtter dessuten flere andre smart-enheter. De fungerer godt med stemmestyring via både Google Assistant og Apple Homekit. Du kan også gjøre innstillinger ved hjelp av IFTTT.

(Image credit: Future)

Appen

Du kan gjøre utrolig mye med Nanoleaf Shapes, og det gjenspeiles virkelig i appen. Den er ikke så vanskelig å benytte heller, men den kunne likevel vært litt mer intuitiv når det gjelder hvor man finner de ulike innstillingene. Av og til måtte vi lete rundt etter noe vi hadde gjort tidligere, før vi endelig fant veien.

Appen har flere forhåndsinnstillinger for ulike scenarier og du oppmuntres til å laste ned andre brukeres skaperverk. Du kan naturligvis også gjøre dine egne innstillinger når du begynner å bli varm i trøya og godt kjent med funksjonene.

En av de beste funksjonene er muligheten til å opprette et skjema. Vi stilte inn en tidsregulator slik at Nanoleaf Shapes slo seg på og gradvis økte lysstyrken frem til vekkerklokken ringte. Dette er en morsom sak som kanskje passer aller best på barnerommet? Hvis du er heldig, slipper du kanskje å gå inn og vekke dem selv?

Appen inneholder også veiledninger, slik at du kan lære deg de mer kompliserte funksjonene. Du velger selv hvor komplisert Shapes-installasjonen din skal være. Grunnprinsipper er i hvert fall enkelt nok.

(Image credit: Future)

Burde jeg kjøpe Nanoleaf Shapes?

Kjøp dem hvis ...

... du vil vil oppgradere boligen din

Akkurat som et fantastisk møbel kan Nanoleaf Shapes gjøre at rommet oppleves mer spennende. Det er en relativt enkel oppgradering, men belysningen oppleves som mye bedre, i tillegg til at den tar seg flott ut.

... du vil skape en sanseopplevelse

Hvis du har barn, er dette fantastiske paneler å installere på rommet deres. De vil kose seg med å samhandle med gester, og du kan bruke tidsregulatorer og skjemaer, slik at de kan føle seg trygge om natten og vekkes på en behagelig måte om morgenen.

... du vil ha noe mer storslagent enn vanlige lyspærer og lysslynger

Smart belysning har kommet langt de seneste årene, og Nanoleaf Shapes oppleves som et klimaks. De er også langt enklere å installere enn lysslynger.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du har en magert budsjett

Nanoleaf Shapes er ikke billige. Og det er en enda større ulempe når du regner inn kjøpesuget som oppstår når du vil legge til flere paneler og at du potensielt vil kjøpe skruefester. Dette er produkter av høyeste kvaliteten, og prisen er deretter.

... du har tapet på veggene

Hvis du har tapet på veggene, kan den bli skadet av klebeputene som følger med til monteringen. Vil du likevel ha lyspanelene, må du enten investere i tilbehør slik at du kan feste dem med skruer eller risikere at tapetet blir ødelagt hvis du senere vil flytte eller kvitte deg med panelene. Putene er bedre enn vi tidligere har opplevd, men i enkelte sammenhenger passer de simpelthen ikke.

... du vil ha noe som er helt selvgående

Du kan still inn Nanoleaf Shapes og etterlate dem til seg selv, men da får du ikke igjen for det du har betalt for. Det er best om du regelmessig samhandler med appen og finner nye lysinnstillinger som passer deg og humøret, og teste ut nye skjemalegginger. Hvis du ikke liker denne typen fikling, er det bare å velge noe annet.

[Først testet i september 2021]

Jennifer Allen har også bidratt til denne artikkelen.