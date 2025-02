LG TV-en din kan nå synkroniseres med Philips Hue-pærer – uten en dyr HDMI-synkroniseringsboks

Philips Hue Sync-appen er nå tilgjengelig for LG TV-er

Appen lar deg synkronisere smartlys med TV-en uten behov for en HDMI Sync-boks

Fungerer med både HDMI-enheter og innebygde apper som Netflix og Disney+

Den nye Philips Hue Sync-appen er nå tilgjengelig for LG TV-er og gjør det mulig å synkronisere Hue-smartlys med filmer, spill og TV-serier – uten behov for en Philips Hue Play HDMI Sync Box. Lysene reagerer umiddelbart på det som vises på skjermen, enten det er fra en ekstern kilde som en spillkonsoll eller fra en innebygd smart TV-app som Netflix og Disney+.

Signify, selskapet bak Philips Hue, annonserte appen for LG TV-er under CES 2025 i januar, men ga ikke en eksakt lanseringsdato – bare at den ville bli utgitt tidlig i år. Nå er den offisielt tilgjengelig.

På CES forklarte Signify at appen fungerer med alle LG TV-er som kjører webOS 24 eller nyere, som inkluderer mange av de beste TV-ene på markedet i dag. Hvis du er usikker på om modellen din er kompatibel, kan du søke etter den på LGs nettside for å se hvilke apper den støtter.

For å bruke Philips Hue Sync-appen trenger du minst én fargekompatibel Philips Hue-pære – for eksempel Philips Hue Play Gradient Strip eller Philips Hue Play Light Bars, som fungerer spesielt godt. Du trenger også en Philips Hue Bridge, som lager et mesh-nettverk for å koble Hue-enhetene dine til hverandre og til Wi-Fi-nettverket.

Appen kan lastes ned via LG Content Store. For å bruke den er det en engangsinstallasjonsavgift, samt et månedlig abonnement, som kan betales direkte via TV-en.

