Test: Nanoleaf Lines

Nanoleaf Lines er enkle, bakbelyste lysstolper, men når du får satt dem opp vil du kanskje være enig med oss i at dette er den beste modulbelysningen fra selskapet så langt. Fargene er livlige, effektene er fortryllende og oppsettet er enkelt så lenge du ikke utfører det alene. For å sikre at de ikke ser ut som kjedelige plaststriper når belysningen er avslått, kan du kjøpe deksler som ekstrautstyr til lysstolpene. Det eneste som avleder en fra beundringen av Lines er Nanoleaf-appen. Den er blitt enda mindre intuitiv enn tidligere, selv etter en oppdatering.

Kort sammendrag

Nanoleaf lager noen av verdens beste systemer for smart belysning, og med Nanoleaf Lines har selskapet overgått seg selv. De har vippet Nanoleaf Canvas av tronen som vår favorittmodell, med sine slående farger og nydelige effekter for bakbelysning. Dette er dessuten den første Nanoleaf-belysningen som ikke nødvendigvis er skjemmende når den er avslått.

Man kan få kjøpt deksler som tilleggsutstyr, slik at lysstolpene ser ut som en geometrisk kunstinstallasjon på veggen eller i himlingen. Settet kan dessuten utvides ved hjelp av en ny type forbindelser, slik at det strekker seg rundt hjørner. Selv uten ekstrautstyr tar Lines seg ikke så verst ut når lyset er avslått. Joda, de ligner fremdeles på plaststrimler, men det at de er slanke stenger og ikke flate skiver av plast, ser de langt bedre ut enn de tidligere Nanoleaf-panelene.

Slår du dem på, opplever du en fantastisk forvandling. LED-lysene på baksiden av listene skaper en fascinerende effekt, og fargene er utrolig flotte. Forhåndsinnstillingen Daylight, som du finner i appen, får eksempelvis rommet til å se ut som om det er fylt av solskinn filtrert gjennom tynne gardiner. Det fargede lyset er livlig, og hver lysstolpe har to soner, slik at du både kan få bevegelse og flere farger samtidig.

Selv om oppsettet er enkelt å utføre, krever det at du får hjelp. Nanoleaf anbefaler deg å legge ut oppsettet du har bestemt deg for, med tilkoblinger og alt sammen, på en flat overflate og umiddelbart få en medhjelper til å feste enhetene der de skal opp. Dette er for å unngå feiltrinn når du fester de heksagonale tilkoblingene, slik at lysstolpene ikke havner i feil retning. Du kan imidlertid få til dette selv, dersom du fester en seksjon om gangen.

Det er enkelt å koble til Nanoleaf-appen, og det er like enkelt å gjøre innstillinger i enten Apple HomeKit eller Google Home. Til forskjell fra Nanoleaf Essentials-serien leveres Lines med støtte for Alexa, slik at du også skal kunne knytte dette produktet til andre Amazon-drevne smart-enheter.

Noe som også er interessant, er at Lines i tillegg er en Thread-router. Så hvis du bruker Essentials-serien via Bluetooth, vil du etter å ha installert Lines, vil Nanoleafs smartlyspære og lysstolpene bli mye kjappere til å respondere. Da drenger du ikke å benytte en annen Thread-router som Apple HomePod mini.

Det eneste vi sliter litt med er selve ledsagerappen. Nanoleaf har oppdatert sin Smarter Series, slik at Lines og de tilhørende funksjonene er inkludert, men den er ikke lenger så intuitiv som den var tidligere. Den fungerer imidlertid som den skal, men det tar tid å venne seg til den hvis du ikke er godt kjent med Nanoleaf-systemet fra før.

(Image credit: TechRadar)

Pris og tilgjengelighet

Veiledende pris: 1999 kroner.

Skal du sikre deg elegansen til Nanoleaf Lines, er ikke det direkte billig. En grunnpakke med 9 lysstolper har en veiledende pris fra 1999 kroner. Det er litt dyrere enn startpakken med 9 Nanoleaf Shapes. Vi synes likevel Lines gir mer for pengene, blant annet fordi de tar seg langt bedre ut i avslått tilstand – og de fungerer også som en Thread-router som kan kontrollere smartbelysningen Nanoleaf Essentials og lysstolpene.

Hvis du har litt penger til overs, vil vi faktisk ikke nøle med å anbefale startpakken med 15 deler, selv om tilgjengeligheten for denne pakken er ganske begrenset. Pakken har en veiledende pris på 2999 kroner, men den selges også en del rimeligere.

Når du først har kommet i gang med Nanoleaf Lines, kan du også kjøpe utvidelsespakker med tre lysstolper. Denne er tilgjengelig for i underkant av 600 kroner.

(Image credit: TechRadar)

Design

Enkel designestetikk

Heksagonale koblinger

Separat prosessorenhet

Nanoleaf Lines skiller seg kraftig fra alt selskapet har kommet med tidligere. Du trenger ikke lenger å bekymre det for at flate plastplater skal skjemme veggflaten i avslått tilstand. Disse slanke, hvite lysstolpene ser i det minste ut som en abstrakt kunstinstallasjon på veggen når de er slått av. Hvis du får tak i de tynne dekslene, kan du virkelig få kunstinstallasjonen din til å se bra ut.

For å betjene hver enkelt lysstolpe og bidra til å skape et geometrisk oppsett har Nanoleaf gjort et fullstendig redesign av koblingspunktene til Lines. Denne gangen er dette små, heksagonale blokker som festes til veggen med dobbeltsidig tape. Hver kobling er utstyrt med en hette som klikkes på plass, slik at det endelige oppsettet seg ryddig og fint ut. Basen til hver av koblingene kan også trekkes av, slik at du kommer til stedet der tapen er festet. Slik kan du ta ned Lines-enhetene fra veggen igjen. Basene har dessuten skruehull, og det er via disse Nanoleaf anbefaler at du fester Lines-enhetene hvis du vil ha dem opp i himlingen. Da hindrer du gravitasjonen i å gjøre det den er best til.

(Image credit: TechRadar)

En av koblingene tjener også som kontroller, med knapper for å endre scener, dimming, endre lysstyrke og aktivere musikkmodus på lokket. En kabel kobler denne til en separat strømmodul som også rommer en Thread-router. Dette kobles igjen videre til et ganske klumpete veggadapter. Sistnevnte er den eneste delen av Nanoleaf Lines-settet som ikke tar seg bra ut.

Hver lysstolpe er 28 centimenter lang, inkludert koblingene, men bare 26 centimeter vil være synlige i det endelige oppsettet. De er fjærlette og utrolig slanke med en bredde på bare 2 centimeter. De er akkurat tykke nok til å romme de nødvendige LED-pærene. Disse kan du så vidt skimte gjennom stolpenes gjennomskinnelige basepanel.

Hver stolpe har to lyssoner som kan vise ulike farger samtidig. Her støttes 16 millioner valører – som med alle Nanoleaf-produkter.

(Image credit: TechRadar)

Egenskaper

Fungerer også som Thread-router

Støtter dynamiske scener

Responderer på musikk

Ettersom hver av lysstolpene har to lyssoner, kan du stille inn fargerike scener som vil vises på veggen. Disse scenene kan enten være statiske eller dynamiske, og du kan enten velge mellom de mange variantene du finner i Nanoleaf-appen eller skape dine egne.

Akkurat som på modellene Canvas og Shapes, har også Lines innebygd mikrofon som fanger opp omgivelseslyd når musikkmodusen er valgt. Dette gjør at lysene kan flimre i takt med musikken. Vi opplevde imidlertid at de eneste rytmiske lys-scenene som fungerer med lysstolpene, er de som selskapet har skapt spesifikt for Lines. Hver gang vi forsøkte å velge en annen fra det store biblioteket brukersamfunnet har skapt, fikk vi et varsel om at det ikke er noen rytmemodul tilgjengelig for den scenen, og at den derfor ikke kan vises. Men uansett kan forhåndsinnstillinger som Cotton Candy, Beat Drop og Jalapeno Heat kan gi deg den riktige disco-følelsen i hjemmet.

(Image credit: TechRadar)

Hvis du monterer opp Lines i nærheten av TVen eller hjemmedatamaskinen, kan du benytte funksjonen for speiling av skjermen. Dette krever imidlertid at du har installert Nanoleaf-appen for stasjonær PC eller laptop (akkurat som med Shapes eller the Nanoleaf Essentials) – og det fungerer bare hvis du strømmer eller caster en video til en TV fra angjeldende datamaskin.

Hvis du allerede har andre oppsett med Nanoleaf-belysning, kan du i appen gruppere dem og stille inn tidsbestemte scener. Du kan også enkelt kontrollere Lines fra Siri, Google Assistant eller Alexa.

Som nevnt ovenfor, fungerer Lines også som en Thread-router (akkurat som Apple HomePod mini), så hvis du har Thread-kompatible smart-enheter (som Nanoleaf Essentials-serien), vil de oppleve en langt kjappere respons når de er blitt knyttet til Lines. Dette skjer automatisk i appen, så du trenger ikke egentlig å gjøre noe selv. Merk deg at Lines ikke selv benytter Thread for å koble seg opp, men i stedet gjør bruk av WiFi-nettverket i boligen (men bare i 2,4 GHz).

Det eneste Lines egentlig mangler av egenskaper er berøringsfunksjonalitet. Dette får du både med Canvas og Shapes, slik at du kan legge til lyseffekter når du berører panelene. Men med tanke på hvor slanke disse lysstolpene er, er det egentlig ikke noe savn. Det er uansett mulig å nyte de dynamiske scenene og musikkmodusen uten ytterligere funksjonalitet.

(Image credit: TechRadar)

Oppsett og appstyring

Enkel montering – men den kan kreve to personer

Appen kan trenge litt forbedring

Enkel kontroll med taleassistenter

Hver gang vi mottar en ny Nanoleaf-pakke, lurer vi på om installeringen kommer til å bli krevende – og det er den aldri. Appen gjør det enkelt å skape et design ved hjelp av Layout Assistant, og ellers handler det bare om å lage ditt eget design på et flatt underlag. Gulvet er gjerne best egnet, for det er det gjerne størst plass. Deretter limer du bitene fast til veggen med tape.

Det er det samme med Lines. Nanoleaf anbefaler deg å få hjelp med å få opp hele designet i ett stykke. Vi mener ikke at dette er absolutt påkrevet, men vi ser likevel hvorfor dette kan være lurt: hvis du plasserer koblingene marginalt feil på veggen, blir det nesten umulig å få designet riktig på plass. Du begrenses til de 60-graders vinklene stolpene er skapt for. Men du kan likevel feste designet seksjonsvis. For eksempel ville vi i vårt design få opp hver diamantform individuelt. Men med tre personer på jobben, gikk det hele knirkefritt.

(Image credit: TechRadar)

Oppkobling til appen skjer via WiFi, men det fungerer bare på båndbredden 2,4 GHz. Men de fleste modemer i dag er tobånds, slik at det skulle være uproblematisk å komme i gang. Du bare skanner QR-koden på strømenheten til Nanoleaf Lines (eller taster inn tallrekken), og så er du i gang. Det tok oss imidlertid et par forsøk før vi kom oss på, men vi benyttet betaversjonen av Nanoleaf Smarter Series-appen. Dermed kan det foregå langt smidigere med den offisielle versjonen av appen.

Appen hjelper deg med å finne et oppsett du liker. Du flytter rundt på bitene, eller appen gjør det for deg, til du finner noe du liker. Deretter får du tilgang til en rekke scener til Lines – etter at de er slått på. Du trenger egentlig ikke appen så mye, ettersom du også kan klikke deg gjennom disse med de fysiske knappene på kontrolleren. Men likevel er appen nødvendig når du skal sette opp tidsplaner, skape egne scener eller bare finne nye.

(Image credit: TechRadar)

Selv om appen aldri krasjet i våre tester av Nanoleaf Lines, har vi egentlig mislikt den lenge. Designet var allerede lite intuitivt til Essentials-serien, og den kan skape mye hodebry hvis du er førstegangsbruker.

Hvis du skulle ha annen smartbelysning i hjemmet, som for eksempel Philips Hue, vil denne automatisk bli trukket inn i appen, enten du vil ha dem der eller ikke. Når du prøver å laste ned de nye Motion-scenene (til musikkmodusen), får du opp et varsel om at du trenger den nye Rhythm-modulen. Det virker litt selvmotsigende, ettersom Lines uansett kan respondere på musikk, og dermed burde rytmemodulen følge med i utgangspunktet. Vi avventer tilbakemelding fra Nanoleaf om akkurat dette.

Ellers gjør appen en hel del, fra å bytte lysinnstillinger og lysstyrke samt å sette opp tidsplaner og brukertilpassede scener.

(Image credit: TechRadar)

Ytelse

Livlige farger

Responsive forandringer

Bakbelysningen tar seg flott ut.

Individuelt har hver lysstolpe en lysstyrke på bare 20 lumen, hvilket betyr at et oppsett med ni Lines vil generere 180 lumen (sammenlignet med 1100 lumen fra lyspæren Nanoleaf Essentials). Det er ikke lyst nok til å være den eneste lyskilden i rommet. Men med lystemperaturer på mellom 1200 og 6500 kelvin gir de hvite scenene nok lys til for eksempel et lite soverom.

Standardinnstillingen «Daylight» er en scene med varmt, hvitt lys, som med et oppsett på 12 Lines var mer enn kraftig nok til å være den eneste lyskilden i testværelset. Det så akkurat ut som når sollys skinner inn gjennom tynne gardiner. Selv Reading-scenen var lyssterk nok til hele rommet – og dette er med en lysstyrke på 50 %. Men som med de andre modulbaserte produktene fra dette selskapet, er Nanoleaf Lines utviklet for bakgrunnsbelysning og ikke som en egentlig lyskilde.

Som vi har nevnt i tidligere Nanoleaf-tester, er fargene og effektene nydelige. Vi mener faktisk at Lines er det beste Nanoleaf har produsert så langt – mest fordi vi synes denne bakgrunnsbelysningen tar seg langt bedre ut enn det vi fikk mad panelene.

Planlagte scener fungerer slik man vil, selv om man må tidsinnstille dem for å slå dem av. Det er ingen måte å dimme lyset ned ved slukking på (slik Philips Hue gir) … de bare slår seg av. Alle forandringer i lyset skjer øyeblikkelig, uansett om du benytter appen eller de fysiske kontrollknappene. Alt fungerer altså som det skal. Og det ser uforskammet bra ut.

Burde jeg kjøpe Nanoleaf Lines?

(Image credit: TechRadar)

Kjøp dem hvis …

… du liker behagelige farger i bakgrunnsbelysning

Nanoleaf Lines har fått til dette med bakgrunnsbelysning. Fargene er livlige og kan i noen scener oppleves som ganske kraftige. Effekten på veggen er nydelig, og det er så mange flotte kombinasjoner at det er vanskelig å finne noen feil med denne belysningen.

… du vil sette opp et Thread-nettverk

Når du installerer Nanoleaf Lines, innebærer det en fremtidssikring av smarthjemmet ditt, og særlig hvis du ikke har noen annen Thread-router hjemme, som for eksempel Apple HomePod mini. Hvis og når du legger til flere Thread-kompatible enheter, vil de automatisk knytte seg til Lines og respondere på kommandoer.

… du vil skape litt moro i rommet

Musikkmodusen byr på mye moro, og gjør seg ypperlig når du har fest. Her får du klubbfølelsen hjemme når musikken pumper. Lines ser heller ikke så verst ut når de er avslått, men du vil også kunne få tak i deksler til dem.

Ikke kjøp dem hvis …

… du har et stramt grep om budsjettet

Essentials-serien er ikke så veldig dyr, men egentli kan vel ingen av produktene til Nanoleaf kalles billige. Det finnes andre og rimeligere måter å skape stemningsbelysning hjemme på, enten du benytter noen smartlyspærer eller lyslinjer som du plasserer strategisk.