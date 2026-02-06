«Donut»-lampen er et av IKEAs mest solgte og mest populære husholdningsprodukter. I år har den fått en oppfriskning, og har lagt til ekstra funksjonalitet som merket håper vil gjøre den enda mer brukervennlig og allsidig. Jeg ble umiddelbart forelsket i den nye VARMBLIXT-donutlampen da jeg fikk sjansen til å sjekke den ut på CES.

Jeg ville finne ut mer, så jeg tok en prat med David Granath, sortimentssjef for belysning og hjemmeelektronikk hos IKEA of Sweden, for en grundig gjennomgang av de nye funksjonene. Her er en oversikt over oppgraderingene ...

1. Den skifter farge

Den mest umiddelbart merkbare endringen er at den nye smultringlampen kan skifte farge. For dette aspektet samarbeidet IKEA med den nederlandske kunstneren og designeren Sabine Marcelis, og det finnes et enormt utvalg av fargealternativer å velge mellom.

«Vi ønsket å bygge videre på Sabines sterke sans for farge og atmosfære og inkludere ideene hennes om hvordan lampen gradvis kunne skifte mellom farger på en måte som føles myk», kommenterer David.

2. Den kan dimmes

«En av de vanligste tilbakemeldingene vi har fått siden lanseringen av VARMBLIXT har vært muligheten til å dimme den og endre lystonen», deler David. Den oppdaterte versjonen kan sende ut en rekke forskjellige temperaturer på hvitt lys (i tillegg til alle de fargerike alternativene), og den er også dimbar.

«Oppdateringen av donutlampen bringer oss nærmere det den opprinnelige intensjonen var, å ikke bare skape en vakker lampe, men også la lyset sette stemningen i hjemmet ditt», legger han til.

(Image credit: IKEA)

3. Den er matt

2026-modellen VARMBLIXT beholder samme form som originalen, og i likhet med den versjonen kan den stå flatt på et bord eller monteres på en vegg. Finishen har imidlertid blitt endret.

«Den største endringen mellom designene er at den nye versjonen har en matt, hvit overflate i stedet for en blank, farget overflate», sier David. «Dette gjør at lyset inni gløder på en mykere og mer diffus måte.»

Det er fornuftig at IKEA har beholdt den gjenkjennelige, kurvede formen fra den første versjonen. Jeg spurte David hvorfor han følte at designet traff en slik tone hos publikum, og mye av det har å gjøre med formen.

«Jeg synes det er et godt eksempel på hvor unik design kombineres med en overkommelig pris. Det er et veldig sterkt designstykke, og så enkelt i formen», sier han. «Du kan plassere det i ethvert rom, og det fungerer. Og det er ikke avhengig av en bestemt interiørstil, noe jeg tror gjør det enkelt for folk å relatere seg til det.»

4. Den er smart

For at kundene skal kunne få mest mulig ut av alle de nye kontrollalternativene, er den nye VARMBLIXT smart. Den er bygget på Matter-standarden, som betyr at du kan integrere den i ditt eksisterende smarthjem-oppsett.

Koble den til IKEA Home Smart-appen for å låse opp hele spekteret av fargealternativer – det finnes mer enn 40 forskjellige nyanser, og du kan også endre lysintensiteten og lysstyrken her.

For David er den smarte delen et logisk neste steg for lampen: «VARMBLIXT er et av våre mest elskede og bestselgende belysningsprodukter, så det føltes som et veldig godt sted å vise hvordan smarte funksjoner virkelig kan forbedre hverdagen.»

(Image credit: IKEA)

5. … men du trenger ikke å bruke appen

n av mine favoritter blant de nye funksjonene er at IKEA har gitt en måte å få tilgang til tilleggsfunksjonene uten å måtte bruke appen. «Vi bestemte oss for å inkludere en forhåndskoblet fjernkontroll i esken, for å gi kundene umiddelbar tilgang til den ekstra funksjonaliteten, selv før de velger å legge produktet til i en app», sier David.

Med fjernkontrollen kan du starte en sekvens med 12 forhåndsinnstilte farger, kuratert av Sabine. Det starter med hvitt lys, går over i varmt rav, rødt og rosa, deretter til en kjølig lilla og turkis farge, gult, og deretter tilbake til hvitt. Alle overgangene er omhyggelig finjustert og skifter jevnt uten å være forstyrrende.

«De fleste vil ikke kjøpe denne oppdaterte VARMBLIXT fordi de vil ha en smart enhet, men fordi det er en vakker lampe, hvor du kan endre atmosfæren i et rom med et klikk på en knapp», avslutter David.

Den oppdaterte VARMBLIXT skal være i salg fra april 2026. Den opprinnelige versjonen vil fortsatt være tilgjengelig for kjøp.