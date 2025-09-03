Philips Hue-lyspærer: Velg riktig lys til hjemmet ditt

Så du har bestemt deg for å installere Philips Hue-lys i hjemmet ditt? Det er en god idé (de er de beste smartlyspærene som er tilgjengelige, ifølge våre ekspertanmeldere), men ettersom så mange forskjellige typer pærer finnes på markedet – og til vidt forskjellige priser – kan det være vanskelig å vite hvilke som passer for deg.

Det er her vi kommer inn i bildet. Vi har satt sammen denne veiledningen for å hjelpe deg med å forstå de tre hovedtypene Philips Hue-pærer – White, White Ambiance og White and Color Ambiance – slik at du kan velge den som passer best for hvert område av hjemmet ditt.

Husk at du ikke er begrenset til bare én type lys i et rom; du kan ha det gøy med å mikse og matche for å lage belysning som er både funksjonell og stemningsfull. For eksempel kan du installere hvite White Ambiance-lys i taklysene i stuen din, men legge til White and Color Ambiance LED-striper i taket for å skape en mer dramatisk effekt under filmkvelder.

Men først, et ord om kontrollene. Hvis du bare planlegger å installere én eller to Philips Hue-pærer og liker å styre dem fra telefonen, trenger du ikke å kjøpe noe annet. Bare velg Bluetooth-alternativet i Philips Hue-appen, følg instruksjonene for å koble til pærene, så er du klar.

Men hvis du vil installere mange pærer, eller vil utløse dem med enheter som kameraer eller sensorer, trenger du en Philips Hue Bridge. Det er en liten hub som kobles til ruteren din og oppretter et mesh-nettverk som kobler alle Philips Hue-enhetene dine sammen.

Hue Bridge lar deg også koble pærene dine til det større smarthjem-økosystemet, slik at du kan styre dem via en av de beste smarthøyttalerne.

Philips Hue White

Philips Hue White-pærer kan dimmes og slås av og på, men de endrer ikke farge. (Image credit: Signify)

Dette er de enkleste og billigste Philips Hue-pærene, men de er fortsatt det perfekte valget for mange rom. De kan ikke endre farge i det hele tatt, men de gir et mykt, varmt hvitt lys og kan styres eller dimmes eksternt via Philips Hue-appen, eller med enheter som brytere og sensorer hvis du har en Philips Hue Bridge.

Det finnes Philips Hue White-pærer for de fleste vanlige armaturer, inkludert skru- og bajonettfatninger og spotlights. Vi synes de er spesielt nyttige i garderober (der de kan utløses av en kontaktsensor når vi åpner døren) og bad. De er også veldig godt egnet i ganger, spesielt når de utløses av en bevegelsessensor – slik at vi ikke trenger å fomle etter lysbryteren når vi kommer hjem om kvelden.

Philips Hue White Ambiance

Philips Hue White Ambiance-pærer kan avgi hvitt lys ved forskjellige lystemperaturer. (Image credit: Signify)

Det er her forvirringen kan begynne. White Ambiance-pærer ligner på de hvite pærene ovenfor, men med én viktig forskjell: de lar deg endre fargetemperaturen på lyset. Du kan ikke gjøre dem lilla eller limegrønne, men du kan velge en hvitfarge som går fra kjølig (blåtonet) til varm (gulaktig).

Disse pærene er et spesielt godt valg for soverom, da du kan stille dem inn til å skifte fra kjølig lys om dagen til varmere toner om natten, noe som hjelper deg med å slappe av før du legger deg. De fungerer også bra med Philips Hue Tap Dial Switch, som du kan programmere til å endre belysningen fra varm til kjølig med en knapp.

Hvis du ønsker å gi pærene dine en mer vintage-inspirert følelse, kan du sjekke ut Philips Hue Filament-kolleksjonen, som består av White Ambiance-pærer designet for å etterligne klassiske Edison-pærer. De ser spesielt elegante ut i bordlamper eller armaturer uten lampeskjerm.

Philips Hue White & Color Ambiance

Hvis du vil skape stemning med RGB-belysning, er Philips Hue White and Color Ambiance-pærer det riktige valget. (Image credit: Philips Hue)

Dette er den typen smart belysning folk flest tenker på når de hører navnet Philips Hue. Disse pærene kan stilles inn på millioner av forskjellige RGB-farger, som du kan definere manuelt eller velge ved hjelp av en forhåndsinnstilt «scene» i Philips Hue-appen.

Du kan også bruke dem på samme måte som White Ambiance-pærer, ved å velge en varm, kald eller nøytral hvit fargetone. Dette gjør dem praktiske til hverdagsbruk, samtidig som de er perfekte for å sette stemningen på fester eller filmkvelder.

Nesten alle Philips Hue-pærer leveres i White og Color Ambiance-versjoner, med unntak av Filament-pærene (en rosa eller blå Edison-pære ville sannsynligvis ødelegge illusjonen). White og Color Ambiance-pærer brukes også i de fleste av selskapets armaturer, for eksempel vekkerlyset Philips Hue Twilight.

White og Color Ambiance er den dyreste måten å lyse opp hjemmet ditt på, men hvis du plasserer dem riktig, kan resultatene bli ganske imponerende.