Test: Nanoleaf Light Panels

Nanoleaf Light Panels tilfører personlighet til et hvilket som helst rom, og tross den høye prisen er de et flott designelement som vil gjøre alle som kommer på besøk misunnelige.

Oppdatering: Selskapet har nå lansert Nanoleaf Remote, som lar deg styre lysene og andre kompatible enheter uten å plukke opp telefonen.

Nanoleaf Light Panels (tidligere kjent som Nanoleaf Aurora) er sannsynligvis de dyreste smartlysene du kan kjøpe til hjemmet ditt. Tross det, har vi likevel begynt å planlegge når vi skal slå til på flere paneler som kan krype over veggene vår som et slags hjemmelaget nordlys.

De er kanskje ikke så veggvennlige som vi skulle ønske, men de er likevel blant de mest spennende lysløsningene vi har prøvd på lenge.

Med hypnotiserende farger, et uendelig antall programmerbare oppsett og mulighet til å utvide kreasjonen din med stadig flere paneler, er Nanoleaf Light Panels et flott tilskudd til ethvert rom.

Pris og tilgjengelighet

Nanoleaf Light Panels kan kjøpes fra selskapets nettside og i en rekke norske nettbutikker, der de koster 1890 kroner for en pakke med ni paneler. Du får også kjøpt utvidelsespakker med 3 paneler for rundt 450 kroner, og du kan også velge å slå til på en pakke med 15 paneler for rundt 2900 kroner.

Design og funksjoner

Startpakken inneholder altså ni paneler, ved siden av en strøm-hub, link-enheter som kobler panelene sammen og ferdigkuttet dobbeltsidig teip til montering.

Du kan også bestille skruebaserte festesett fra selskapets nettsider, men vår opplevelse var at teipen var mer enn nok til å feste panelene skikkelig.

Den eneste ulempen med å bruke teip, er at de er ekstremt vanskelig å fjerne igjen uten å etterlate merker. Et feiljustert panel dro med seg maling da vi skulle justere det, og vi anbefaler at du er nøye når du limer dem opp.

Bilde 1 av 4 Bilde 2 av 4 Bilde 3 av 4 Bilde 4 av 4

Panelene er trekantede, og laget av ganske lett plast. Utformingen gjør at du kan plassere dem i interessante formasjoner, og vi setter pris på at Nanoleaf har gått for denne formen fremfor firkanter.

På hver side finner du et feste der du kan skyve inn en av de medfølgende link-delene, og det gjør det mulig å feste et nytt panel så de kobles sammen. Du kan også kjøpe en fleksibel variant av disse link-delene separat, og disse gjør det for eksempel mulig å la panelene flyte fra veggen og over i taket.

Panelene kobles sammen ved hjelp av link-enheter.

Strøm-huben kan kobles til et hvilket som helst panel, og er bare utstyrt med to knapper – en til å skru av og på, og en til å rullere mellom lysmønstre. Den kommer med en relativt lang ledning som kobles til en strømadapter, og derfra går det en lang ledning som du kan plugge i veggen. Dermed burde det ikke være noe problem å koble panelene til strøm, uansett hvor du plasserer dem. Du må være litt kreativ når det kommer til å skjule strømledningen, for den kan fort bli litt distraherende.

Installasjon og oppsett

Før du begynner å lime opp panelene, kan det vært lurt å bestemme deg for utformingen du vil ha. Det ligger trekantede papirark mellom hvert panel i esken, og disse kan brukes til å utforme en mal. Eventuelt kan du bruke appen til å genere et forslag til et design basert på hvor mange paneler du har.

Det tok litt tid å lime opp alle panelene, og det er viktig å passe på at alt blir rett slik at ikke designet ditt blir mer og mer skjevt etter hvert som du legger til flere paneler.

Den dobbeltsidige teipen holder alt på plass, så når du har fått dem opp på veggen er det ingen fare for at de skal falle ned.

Vår opplevelse var at det var litt knotete å få panelene på plass i de rette sporene. Sporet der link-enheten skal sitte er veldig lite, så i et tilfelle endte vi opp med å skyve den bak panelet i stedet for inn i sporet. Dermed måtte vi rive panelet ned fra veggen for å finne igjen link-enheten. Tar du det rolig og er tålmodig, vil du nok likevel klare det uten store problemer.

Når designet ditt er på plass og du har plugget inn strømmen, vil kreasjonen din springe til liv. Dermed er du klar for å koble den til appen der du kan kontrollere lysene, sett opp forhåndsinnstillinger og oppdatere fastvaren. Det er samtidig verdt å nevne at du må være på samme nettverk som panelene for at appen skal fungere, så du kan kun styre dem når du er hjemme.

Bruk og forhåndsinnstillinger

Så fort du skrur på panelene, ser du hvor mye de gjør for rommet de plasseres i. Enten du velger en fast farge eller et utvalg av ulike fargetoner, er det flott å bare sitte og se på dem. Ved 100 prosent lysstyrke ble de litt for lyse for oss, så vi anbefaler at du setter dem til 80 prosent eller mindre.

«Color»-seksjonen i appen lar deg veksle gjennom både faste og varierende fargevalg, mens «Rhythm»-seksjonen lar deg tilordne ulike mønstre som reagerer på lyd (mer om det senere). Du kan også lage dine egne forhåndsinnstillinger, og det er her den virkelige moroa begynner. Det kan være litt vanskelig å komme i gang, men når du får taket på det så kan du lage dine egne hypnotiserende innstillinger.

Hvis du ikke føler deg spesielt kreativ, finnes det også hundrevis av brukerskapte forhåndsinnstillinger som du kan bla gjennom og laste ned til dine paneler med noen få trykk. Disse fungerte ikke alltid som forventet for oss, og vi fikk ofte varsel om at appen ikke fikk kontakt med panelene før det viste seg at forhåndsinnstillingen var nedlastet likevel.

Som lyskilde ser lyspanelene fantastiske ut, og de blir raskt et midtpunkt i rommet. Vår kreasjon hadde 12 paneler, men det er når du begynner å nærme deg 20 at de virkelig imponerer fordi du da får et større område å leke på.

Rytmemodulen

Den valgfrie rytmemodulen er kanskje det beste tilskuddet til lyspanelene. Den lille enheten festes i et ledig spor, og får panelene til å reagere på lyd. Samtidig får du også mulighet til å tilpasse spesielle rytmeinnstillinger i appen, og de skiftende fargene og mønstrene vil live opp alle slags rom.

Rytmemodulen reagerer raskt på lyd og musikk, og da vi satte på Maghan Trainors «All About That Bass» skjedde det spennende ting på veggen. Du kan også koble en lydkilde direkte til rytmemodulen med 3,5 mm kabel, og påvirke panelene direkte med musikk.

Nanoleaf Remote

Hvis du kunne tenke deg å kontrollere panelene uten å plukke opp telefonen, så er Nanoleaf Remote et alternativ å vurdere. Den 12-sidede fjernkontrollen lar deg raskt aktivere en bestemt forhåndsinnstilling, kun ved å snu og vende på den.

Fjernkontrollen er av plast og kan åpnes med en skrutrekker, og den drives av to AA-batterier. Den lyser i det du aktiverer en forhåndsinnstilling, før den gradvis blir mørk igjen.

Bilde 1 av 4 Den 12-sidede fjernkontrollen består av to like deler, og drives av to AA-batterier. Bilde 2 av 4 Hver side kan knyttes til en bestemt forhåndsinnstillinger ved hjelp av Nanoleaf- eller Home-appen. Bilde 3 av 4 Hver side kan knyttes til en bestemt forhåndsinnstillinger ved hjelp av Nanoleaf- eller Home-appen. Bilde 4 av 4 Hver side kan knyttes til en bestemt forhåndsinnstillinger ved hjelp av Nanoleaf- eller Home-appen.



Fjernkontrollen virker forskjellig, avhengig av om du bruker den med iOS 12 eller Android Q. iOS krever at du har en Home-hub som en Apple TV eller en HomePod, for at du skal kunne koble den til panelene.

Har du Android trenger du rytmemodulen for å kontrollere lysene fra fjernkontrollen, og den trengs også om du vil kontrollere lysstyrken fra iOS. Du får altså en litt fragmentert opplevelse på grunn av forskjellene mellom de to plattformene, så det er verdt å huske på om du tenker på å kjøpe fjernkontrollen.

Når fjernkontrollen er ferdig tilkoblet (noe som tok rundt 20 sekunder med Android), kan du gå inn i Nanoleaf- eller Home-appen og knytte bestemte forhåndsinnstillinger til hver side av fjernkontrollen. Dette gjør du ved å trykke raskt på en side og velge en innstilling i appen, og da skriver du over forhåndsinnstillingene som er der fra fabrikkens side.

Nanoleaf-appen lar deg knytte forhåndsinnstillinger til hver side av fjernkontrollen.

Fjernkontrollen kan også styre andre HomeKit-produkter, og du kan gruppere ulike enheter sammen slik at du for eksempel aktiverer alle lysene i et rom med én forhåndsinnstilling. Det kan kanskje virke avskrekkende å skulle huske hva alle sidene gjør, men i løpet av et par dagers bruk fikk vi raskt oversikt over innstillingene vi brukte mest.

Fjernkontrollen er en unik må å kontrollere lysene på, og den gjør det ekstra enkelt å flippe gjennom mange ulike innstillinger raskt.

Smarthus-integrasjon

Nanoleaf Light Panels fungerer sammen med en rekke smarthus-systemer, og de er kompatible med Amazon Echo, Google Home, HomeKit, IFTTT og mange flere.

Har du for eksempel koblet systemet til Amazon Echo, så kan du skru lysene av og på, kun ved ved hjelp av stemmen.

Du kan også endre lysstyrke og farge, men du kan ikke aktivere rytmemodulen eller bytte til andre forhåndsinnstillinger. Du må altså ha telefonen i nærheten hvis du vil gjøre noe mer enn helt enkle ting.

Konklusjon

Så hvem er egentlig Nanoleaf Light Panels ment for? De passer kort og godt for alle som har lyst til å gjøre huset sitt litt lysere. Hvis du tror du ikke kommer til å la deg rive med av noen lyspaneler på veggen, så må du tro om igjen. De gjør seg godt hvor som helst, og det også veldig bra at du kan legge til flere paneler når du føler for det.

Ulempen er at de er ganske dyre, og den dobbeltsidige teipen gjør at de er vanskelige å fjerne når du først har fått dem opp på veggen.

Likevel er de et godt kjøp, og legger du til en rytmemodul blir de bare enda morsommere.

Konkurrenten

En uke etter at vi hadde testet Nanoleaf Light Panels annonserte LIFX sitt Tile-system. Det koster ca. 2500 kroner for fem paneler, og hvert av panelene har 64 soner som kan kontrolleres individuelt.