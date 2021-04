Vi tester Roborock S7 robotstøvsuger

Tominuttersanmledelse

Hvis du er på jakt etter en av de beste rengjøringsrobotene i bransjen, fortjener Roborock S7 virkelig å vurderes seriøst. Den er kraftig, den er smart og den gjør en temmelig god jobb med å holde hjemmet rent.

Det største salgsargumentet her er kombinasjonen av støvsuger og mopp, og enhetens evne til å bytte mellom disse to funksjonene på farten. I våre tester oppfattet S7 gulvtepper og andre typer gulv feilfritt, så hvis du har ulike gulvoverflater i boligen din, trenger du ikke uroe deg for at gulvteppet skal bli søkkvått når denne rengjøringsmaskinen gjør vei i vellinga.

Betjeningen av S7 foregår så enkelt som ved å trykke på en knapp i appen. Maskinen er smart nok til å navigere seg rundt i rommet, forbi stolbein og rundt hindringer. Lydvolumet er aldri kraftigere enn lyden fra en hårtørker, vi opplevde aldri at S7 satte seg fast og kvaliteten til både støvsugingen og gulvvasken var imponerende.

Den gjør ikke en like god støvsugerjobb som et menneske med en vanlig støvsuger, men det er noe som fremdeles gjelder alle robotstøvsugere. Den beskjedne størrelsen betyr at noe av sugekraften ofres. Hvis dette vil bli din første robotstøvsuger, er det ingen grunn til å kvitte seg med Nilfisken riktig ennå. Men du må ikke ty til den like ofte.

Det må nevnes at Roborock senere i 2021 kommer med en beholder som tømmes automatisk. Dette vil fungere med S7, men det er ikke på markedet ennå. For øyeblikket måp du tømme den selv, men det er ikke store jobben.

Pris og tilgjengelighet

Roborock S7 er lansert internasjonalt, men du finner den ikke i norske nettbutikker riktig ennå.

Design

Designet er kompakt og gir manøvreringsevne under noe møblement

Gummiert børste med finner som gir dyp rengjøring av tepper

470 ml støvbeholder

Roborock kommer ikke med noen overraskelser når det gjelder utseendet til S7. Den er temmelig lik sine forgjengere. En sammenpresset sylinder med en kjerne som rommer LiDAR-skanneren roboten trenger til navigeringen. Funksjon er prioritert foran form i en enhet som dette, men Roborock S7 er likevel ganske tiltalende av utseende.

Du kan velge mellom hvit og svart modell, og hvis du lurer på om den vil kunne komme seg under sofaen, må du vite at den er 96,5 mm høy, og at den maksimale diameteren er på 353 mm. Den har en støvbeholder som tar 470 ml og en vanntank på 300 ml. Produsenten oppgir at dette holder til rengjøring av et areal på 200 kvm.

På toppen finner du kontrollknapper for start og stopp, iverksetting av flekkfjerning og retur til basen. Vi liker LED-pæren på toppen, som avgir en betryggende glød når enheten skanner, lader og så videre.

Og når vi snakker om basen, tar den medfølgende dokken seg av oppladingen. Den kan settes opp mot en vegg der det passer deg best å ha den. Limbåndet på undersiden er et smart trekk for å bidra til stabiliteten, og maskinen kan automatisk vende tilbake til basen når rengjøringen er unnagjort.

Ytelse

Solid sugekraft som fjerner hverdagssmuss

Moppen gjør bruk av sonisk skrubbeteknologi for å fjerne flekker

Støvsugeren oppfatter tepper, og løfter moppen slik at stoffet ikke blir fuktig

Til støvsugingen har Roborock S7 den samme sugekraften på 2500 Pa som forgjengeren, og du kan velge mellom fire modi: stille, balansert, turbo eller max. Når du går oppover langs denne skalaen, økes sugekraften, og det samme gjør lydstyrken. Batterikapasiteten får seg også en trøkk. Vi er likevel glad for disse valgmulighetene, og det er flott at Roborock sørger ført en stor grad av brukertilpasning i enhetens innstillinger.

Vi ble imponert av rengjøringskvaliteten til Roborock S7 på de kraftigste innstillingene, selv om du nok ikke får med deg absolutt all smuss som har sunket ned i teppet ditt. Dette er ikke en erstatning for en gammeldags støvsuger, men du trenger ikke å bruke den like ofte – og dette er noe som gjelder de fleste robotstøvsugerne på markedet. Noe som er nytt med denne modellen er den gummierte børsten, som både skal gi dypere rengjøring og mindre vedlikehold underveis.

Enheten navigerer seg selv omkring på intelligent vis, og dekker store flater effektivt mens den oppfatter og unngår hindringer i tillegg til å gjøre rent i kriker og kroker. Vi setter også pris på talemeldingene underveis, som for eksempel gir deg beskjed om at enheten lades, eller når den er ferdig med runden og vender tilbake til dokken.

Den viktigste oppgraderingen med S7-modellen er den overlegne moppeevnen. Tidligere Roborock-modeller har også kunnet moppe, men denne gangen utnytter maskinen sonisk skrubbeteknologi for å avgi 3000 vibrasjoner i minuttet. En annen oppgraderingen er at moppen automatisk løfter seg opp når enheten går inn på et teppe, slik at du ikke manuelt må bytte mellom disse egenskapene underveis i rengjøringen.

Vi opplevde at den soniske moppingen fungerte godt, selv på størknede flekker. S7 er faktisk enda bedre til å vaske gulv enn den er til å støvsuge, om man ser på sluttresultatet. Selv om boligen din har flere typer gulv, med tepper, hardt dekke eller fliser, er det bare å sette i gang Roborock S7, og den finner selv ut hva det er snakk om og hvordan det skal behandles.

Nesten alle godsakene fra tidligere Roborock-modeller er også med, blant annet muligheten til å stenge av enkelte soner i appen, slik at du får rengjort bestemte rom, og ikke nødvendigvis hele etasjen. S7 har ennå ikke lært seg å gå opp og ned trapper, men den kan veldig mye annet.

Appen

Appen er intuitivt og velpolert

Kart kan lagres til tidsbestemte rengjøringsoppdrag

Et dobbelttrykk sentrerer kartet på nytt

Heldigvis er Roborock-appen enkel og grei å bruke. Det er den samme man benytter til de eldre Roborock-modellene, så hvis du har flere enheter av samme merke, kan du styre alle fra den samme appen. Når du har lastet ned appen på mobilen din og knyttet Roborock S7 til WiFi, er det bare å kjøre den i gang uten å måtte slite deg gjennom en masse menyer og valg.

Du har mange valgmuligheter også, men dette er noe du kan sette deg inn i underveis. Det er mye mer behagelig enn å måtte gjennomgå en halvtimes veiledning før du i det hele tatt for brukt maskinen.

Appen er stort sett intuitiv, og den oppleves som velpolert i bruk. Små berøringer og dobbelttrykk for å sentrere kartet på nytt virker godt uttenkt, og de viktigste funksjonene, som støvsugermodus og sonehåndtering, er lett tilgjengelige. Når kartene er skannet inn, kan de enkelt lagres, noe som gjør at du kan planlegge rengjøringsoppdrag, rengjøre bare ett eller to rom med mer.

Batterivarighet

Batteriet kan holde ut i opptil 3 timer mellom oppladingene

Oppladingen tar flere timer

Maskinen vender automatisk tilbake til basen når den trenger å lades opp.

I Roborock S7 sitter det et batteri på 5200 mAh. Etter hva vi opplevde, gir 15 % av opplading 20 minutters bruk ved maksimal sugekraft. I en av våre tester ble en hel etasje med blandede overflater rengjort, og batteriet ble kjørt ned fra 100 % til 68 % i løpet av 46 minutters drift. Da ble 35 kvadratmeter rengjort.

Så lenge Roborock S7 klarer å komme seg tilbake til dokken, noe den skal få til automatisk for egen maskin, er ikke batterivarigheten noe problem, ettersom den lader opp litt før den ruller ut igjen og fullfører jobben. Oppladingen skjer imidlertid ganske langsomt, så i større boliger må du nok regne med at S7 bruker flere timer på jobben.

Burde jeg kjøpe Roborock S7?

Kjøp den hvis ...

… du både trenger mopp og støvsuger

Et av de viktigste salgsargumentene for Roborock S7 er måten den veksler mellom mopping og støvsuging på farten, under den samme rengjøringsøkten.

… du vil ha tilgang til mange brukertilpasninger

Roborock S7 byr på massevis av fleksibilitet, med ulike modi for mopping og støvsuging, avstengte soner og tidfesting av rengjøringsøkter.

… Du vil ha en robotstøvsuger som kan tømme seg selv (med tiden)

Roborock jobber med en selvtømmende beholder, som skal komme senere i 2021. S7 vil få støtte for dette, men husk at dette ikke er klart ennå, og at det vil medføre ekstrakostnader.

Ikke kjøp den hvis ...

… du vil slutte å gjøre rent

Du må rydde gulvet før Roborock S7 legger ut på tur, og du må dessuten bruke den gammeldagse støvsugeren av og til – men det gjelder alle disse robotene.

… du vil ha en enhet med kamera

S7-modellen har ikke riktig tatt med seg alle egenskapene fra Roborock S6 MaxV. Her får du for eksempel ikke noe integrert kamera. Husk at du også får kjøpt andre Roborock-modeller.

… du har et trangt budsjett

Du får massevis av egenskaper og funksjoner når du koster på deg en Roborock S7, men det finnes rimeligere robotstøvsugere på markedet for deg som ikke vil bruke så mye penger.

Først testet i april 2021.