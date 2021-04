Test: Smarthuskameraer fra Deltaco

Deltacos smarthuskameraer SH-IPC01, IPC02 og IPC03 er alle forbausende billige. De kan ikke skilte med banebrytende finesser, og lydopptakene mangler en del på kvaliteten. Men ellers er dette produkter som gjør jobben godt og leverer akkurat det de lover. Hvis du ikke har behov for avanserte funksjoner, er det ingen grunn til å bruke mer penger på et annet merke.

Du skal være unnskyldt hvis du trodde Deltaco var et taiwansk billigmerke. For ser man på prislappen, kan det unektelig virke slik. Men Deltaco er faktisk svensk. Selskapet ble stiftet i Ludvika i Dalarna i 1991, og mye av virksomheten er senere lagt til Stockholm. I begynnelsen drev de faktisk med import fra Taiwan, men det seneste tiåret har omtrent halve tilbudet deres av egenproduserte produkter. Selskapet har fremfor alt gjort seg kjent gjennom salg av prisgunstige gamingprodukter og ulike typer rimelige kabler. Selskapet er kjent for å sette pris og funksjon foran estetikk og finesser.

Derfor er Deltaco spesielt interessante når det gjelder teknologi som ikke trenger å synes så godt, men som heller skal merkes. Og når det dreier seg om en gruppe produkter som normalt er ganske dyre i forhold til hva de leverer, er dette naturligvis enda mer interessant.

Her kommer Deltacos smarthuskameraer inn i bildet. Kan disse produktene, som selges til nærmest urimelig lave priser, virkelig løse den tillitskrevende oppgaven å overvåke boligen din? Dette måtte vi finne ut av.

Enkelt å komme i gang

Det er unektelig en smal sak å komme i gang med disse produktene. Du åpner esken, plugger inn strømledningen (USB) og vent på en klingende, og ganske brutal, lyd. Last ned Deltacos Smart Home-app, registrer en brukerkonto og tilslutt enhetene dine ved å la dem lese inn en QR-kode fra smarttelefonen. Og vips! Så er du klar. Det er utrolig enkelt. De som står bak designet til appen fortjener også en hyllest, for til forskjell fra veldig mange apper i dette segmentet, er den utrolig intuitiv og brukervennlig. Vi har testet appen på en Huawei Mate 20 Pro og en iPhone 11 Pro, og støtte ikke på vanskeligheter av noen art. Alt er lagt opp veldig pedagogisk og brukervennlig.

Å få adgang til et kamera krever bare ett klikk, og når du er inne på det aktuelle kameraet, kan du enkelt styre det opp og ned og til sidene. Vi installerte tre kameraer i testleiligheten: en SH-IPC01, en SH-IPC02 samt en SH-IPC03.

Lille IPC01 er det enkleste av kameraene fra Deltaco. (Image credit: Mats Karlsson)

SH-IPC01 – den enkleste modellen

IPC01 er den enkleste modellen, og det har ingen finesser å snakke om. Det gir en bildeoppløsning på 1280 x 720 piksler, altså HD. Her får du ingen tilt eller panorering, og kameraet fanger heller ikke opp lyd. Synsvinkelen er på 80 grader, og det kan plugges inn et MicroSD-kort om man skulle ønske det. Med tanke på at dette kameraet kan kjøpes for den nette sum av 299 kroner, kan man vel heller ikke være så kravstor. Vi konstaterer at det leverer et godt og stabilt bilde og at oppkobling ser ut til å fungere utmerket. En god egenskap er at kameraet håndterer de omskiftelige lysforholdene i dagens løp svært godt. Vi får et klart og tydelig bilde av rommet, selv med motlys eller svak belysning.

SH-IPC02 er etter vår oppfatning en mer prisgunstig modell enn lillesøsteren IPC01. (Image credit: Mats Karlsson)

SH-IPC02 – prisgunstig mellomtrinnsmodell

IPC02 koster ikke så mye mer enn IPC01. Vi finner førstnevnte for 339 kroner, og det er likevel et langt bedre kjøp enn IPC01. Her får man full HD (1920 x 1080) og en litt bredere synsvinkel på 85 grader. Det har også et smidig, lite stativ som kan justeres i optimal vinkel for det rommet det skal betjene. Det tar seg dessuten langt bedre ut enn den minste modellen, så hvis kameraet skal plasseres et sted hvor det vil synes, er valget enkelt.

SH-IC03 fikk i oppdrag å overvåke et oppholdsrom fra toppen av en IKEA-hylle, noe den løste aldeles utmerket. (Image credit: Mats Karlsson)

SH-IPC03 – fantastisk mye kamera for pengene

IPC03 er det hvasseste av kameraene rent funksjonsmessig, selv om det bare kan skilte med HD-oppløsning (1280 x 720). Men dette kameraet kan panorere, tilte og zoome, og disse funksjonene kan du enkelt kontrollere fra Deltacos utmerkede app. Dette fungerer godt, selv om det er en viss forsinkelse. Med tanke på prisen – vi har funnet det til så lite som 419 kroner – er dette et utrolig velfungerende produkt. Lyden er det verre med. Den kan nærmest betraktes som dårlig, men på den andre side er det sjelden lyden som er mest avgjørende når man velger et slikt produkt. De fungerer godt å spille inn videoklipp, og vi opplever ingen bufferproblemer eller lignende. Det er et stort pluss at alt lagres lokalt, og ikke krever noen tilhørende skytjeneste.

Sammendrag

Bilde 1 av 2 Deltacos smarthusapp er fantastisk brukervennlig og intuitiv. (Image credit: Mats Karlsson) Bilde 2 av 2 Lille SH-IPC02 leverer et helt greit bilde i HD-oppløsning, både under lyse og mørke forhold. (Image credit: Mats Karlsson)

Med tanke på prisene på disse produktene, er det imponerende hvor godt de faktisk leverer. Du må ikke vente deg produkter i toppsjiktet, for de koster vesentlig mer. Men du får heller ikke noe billig skrot. I løpet av en testperiode på flere måneder, opplevde vi bare én uventet omstart av ett av de tre kameraene, samt et enkeltstående problem med videostrømmen fra det ene kameraet. Det er helt greit, og det kan også komme av noe annet enn selve kameraene – trolig er nettilgangen eller strømtilførselen blitt avbrutt et øyeblikk.

Det vi savner, om vi kan tillate oss å kreve noe i denne prisklassen, er å få se samtlige strømmer fra elle kameraene i et felles bilde. Vi hadde også satt pris på et nettlesergrensesnitt, slik at man raskt kunne få overblikk over hele boligen på dataskjermen. Det er litt trist å bare kunne støtte seg til mobilappene. Kanskje dette kan være et tips til Deltaco, ettersom begge deler burde være ganske enkle å fikse? Deltaco oppgir selv at de av sikkerhetsgrunner har valgt bort et webgrensesnitt, noe som er en grei sak.

Det finnes helt klart bedre produkter i dette segmentet, men skal man komme ned i denne prisklassen, er det i prinsippet bare kinesiske Xiaomi som kan konkurrere. Hvis du er skeptisk til kinesisk maskinvare, og gjerne kjøper forbrukerelektronikk fra Sverige, er det en enkel avgjørelse å ta. Uansett er disse dingsene enkle å installere, de får jobben gjort og appen er utrolig smidig. Ta en titt på Deltaco før du bestemmer deg for å gå til anskaffelse av ett eller flere overvåkningskameraer til boligen din.