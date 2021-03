De beste WiFi-forsterkerne i 2021

Du kan ordne opp i nettverksproblemene dine ved å bruke WiFi-forsterkere, enten du har problemer med å få dekning i hele boligen din, eller du sliter med et overbelastet nettverk. Disse enhetene gir routeren kjærkommen støtte ved å forlenge signalet og øke omfanget av dekningen.

Routere for maskenettverk (mesh) kan løse oppgaven for et større område eller et belastet nettverk, men det samme kan ikke sies om vanlige routere. De kan trenge litt hjelp. Og hvis du har en vanlig router, kan en WiFi-forsterker være grei å ha. Disse WiFi-forsterkere sørger for at hver krik og krok i boligen din har internett-dekning, samtidig som signalavbrudd begrenses til et minimum. Dermed får du et solid, uavbrutt signal du kan stole på til både arbeid og underholdning.

Det er ingen grunn til å bli sittende med en svak internettforbindelse, særlig i våre dager, når størsteparten av arbeidstiden og fritiden tilbringes på nettet. Da kan det være lurt å ta en titt på de beste WiFi-forsterkerne for å få fart på nettverket ditt. Her har vi satt opp en oversikt over våre favoritter.

1. Netgear Nighthawk X6S EX8000 Tri-band WiFi Extender Den beste WiFi-forsterkeren i 2021 Bånd: 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz samtidig | Tilkobling: 4 x RJ-45 10/100/1000M LAN-porter | Egenskaper: Tri-band 1 890 kr Les mer hos NetOnNet Overlegen ytelse Enkelt oppsett Dyr Stor

Hvis du er ute etter en WiFi-forsterker som gir suveren ytelse når det gjelder å utvide rekkevidden til det trådløse nettverket i boligen din, er det Netgear Nighthawk X6S EX8000 Tri-band WiFi Extender du burde velge. Med denne forsterkeren kan du skape et maskenettverk, slik at du får ett stort WiFi-nettverk i stedet for mange små. Dette gir deg enkel nettilgang i hjemmet, og enhetene dine vil ha en vedvarende, sømløs forbindelse. Den er dyr, men for øyeblikket er dette den beste WiFi-forsterkeren på markedet. Den gir deg høy hastighet og en pålitelig dekning i hele hjemmet.

2. Netgear Nighthawk X6 EX7700 Mesh Range Extender Den beste rimelige WiFi-forsterkeren Bånd: 802.11ac 5G Hz og 2.4 GHz | Tilkobling: 2 x Ethernet | Egenskaper: Wi-Fi Protected Access (WPS), masketilkobling (mesh) 1 430 kr Les mer hos CDON NO Liten Brukervennlig Dyr

Med Netgear Nighthawk X6 EX7700 får du kraften og påliteligheten til et maskenettverk i hjemmet. Ikke bare utvider den rekkevidden til det trådløse nettverket ditt, men den skaper dessuten et sømløst WiFi-nettverk i hele boligen eller kontoret. Dermed trenger du ikke å bytte nettverk når du bytter plass.

Takket være den kraftige maskinvaren under panseret til Netgear Nighthawk X6 EX7700, kan du strømme 4K-innhold, spille spill og problemfritt koble opp alle slags enheter til det trådløse nettverket ditt. De inkluderte Ethernet-portene er også et flott tilskudd når du skal gi enhetene dine en kablet nettforbindelse.

3. TP-Link RE650 AC2600 Wi-Fi Range Extender Enkel og brukervennlig Bånd: 802.11ac 5GHz og 2.4GHz | Tilkobling: 1 x Ethernet | Egenskaper: Wi-Fi Protected Access (WPS), LED-indikatorer for tilkoblingsstyrken på de ulike posisjonene 1 071 kr Les mer hos Dustin home Brukervennlig God ytelse Stor

TP-Link er et kinesisk nettverksselskap som har opplevd økende popularitet i Vesten, og det er det gode grunner til. Med enheter som TP-Link RE650 AC2600 Wi-Fi Range Extender, forstår man lett hvorfor. Denne forsterkeren, som er blant de beste du får tak i for øyeblikket, gjør jobben godt – og den er rimelig. Den er nok ikke blant de raskeste WiFi-forsterkerne du finner, men med den rekkevidden denne forsterkeren tilbyr til en så lav pris, er den et røverkjøp. LED-indikatoren på forsiden bidrar til at installasjonen går som en lek.

4. Netgear Orbi Whole Home Mesh WiFi System Rask og rimelig trebånds maskenettverk Hastighet: IEEE 802.11ac dual-band med 1x 2.4 GHz (400 Mbps), 1x 5 GHz (866 Mbps) | Tilkobling: 2 x Gigabit Ethernet | Egenskaper: Stråleforming implisitt og eksplisitt for 2.4 GHz/5 GHz-bånd 1 189 kr Les mer hos Komplett Rimelig tobånds WiFi-system God ytelse Begrenset gratis foreldrekontroll Bare én Ethernet-port for kablede forbindelser

Trebåndsforsterkeren Orbi Whole Home AC1200 byr på solid ytelse til en rimelig penge. Dette er et utmerket valg for de fleste små og mellomstore hjem som trenger styrket trådløs dekning. Dette er enkelt å sette opp for nybegynnere, men Netgears beslutning om å benytte Disneys abonnementsbaserte Circle-tjeneste til foreldrekontroll er demotiverende. Konkurrerende modeller gir deg ofte bedre foreldrekontroll helt gratis. Mangelen på Ethernet-porter til kablede forbindelser samt fraværet av avanserte funksjoner i Orbi-appen er også noe som kan virke dempende på kjøpelysten.

Brukervennlig og relativt rimelig Bånd: 802.11ac 5GHz and 2.4GHz | Tilkobling: 2 x Gigabit Ethernet per enhet (1 WAN og 1 LAN hver) | Egenskaper: App-basert oppsett; tostrøms (2x2), 802.11ac networking; 716MHz quad-core ARM Cortex A7-prosessor, stråleforming 915 kr Les mer hos Proshop.no Helmodulært maskenettverk Diskret design Forholdsmessig dyrt Ytelsen avhenger for mye av plassering

Linksys Velop kan erstatte både routeren din og den nå foreldede rekkeviddeutvideren. Velop har kommet på markedet i en tid da Google og Netgear forsøker å få til noe lignende. Linksys håper å skulle seg ut fra konkurrentene innenfor trådløs maskenettverksteknologi, er ved å ha skapt et brukervennlig oppsett som enhver med en smarttelefon enkelt kan få til. Gjennom å avlegge App Store eller Google Play-butikken en visitt, kan du få Linksys Velop opp og kjøre på bare noen få minutter. Dette er et verdig tilskudd til listen over de beste WiFi-forsterkerne.

Les vår test av Linksys Velop (på engelsk)

6. Devolo Magic 2 WiFi Neste generasjons nettverksadaptere Hastigheter: opptil 2400 Mbps | Tilkobling: 2 x Gigabit Ethernet-porter | Egenskaper: 128-bit AES, WPA2 1 558 kr Les mer hos ComputerSalg Høye datahastigeheter Mesh Wi-Fi Integrert støpsel Ikke bakoverkompatibel Bare to LAN-porter

Devolo Magic 2 WiFi er den beste nettverksadapteren du får tak i. Den kan skilte med høy hastighet og alle fordelene ved maskenettverk. Den er et perfekt springbrett for den nye G.hn-standarden, og kan by på vesentlig forbedringer i netthastigheten. Den er dyr, og ikke bakoverkompatibel, men det står ikke i veien for alle fordelene den har å by på. Den er dessuten utrolig lett å installere.

Les vår test av Devolo Magic 2 WiFi (på engelsk)

En flott og kompakt WiFi-forsterker Bånd: : 802.11ac dual-band | Tilkobling: : 1x Gigabit LAN-port | Egenskaper: Sømløs roaming, dødpunktsøker Enkelt oppsett Kompakt størrelse Kan gå varm Ikke den beste ytelsen

Hvis du er ute etter en liten og diskret WiFI-forsterker som på pålitelig vis vil spre dekningen av den trådløse nettverket ut i hele boligen eller kontoret ditt, er Linksys RE7000 Max-Stream AC1900+ Wi-Fi Range Extender et utmerket valg. Den er liten nok til å ikke blokkere andre strømuttak, noe større forsterkere kan gjøre, og den tilbyr temmelig god ytelse med tanke på prisen. Det beste er at den leveres med en «dødpunktsøker», som gjør at du kan finne de svakeste punktene i nettverket ditt. Hvis du installerer den akkurat der, vil du få et fint løft i det trådløse nettverket.