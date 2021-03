Vi tester Arlo Video Doorbell

Tominuttersanmeldelse

Arlo Video Doorbell er trolig den beste og mest prisgunstige videoringeklokken på markedet. Den er dyrere enn Ring Video Doorbell, men den byr dessuten på høyere oppløsning og smartere funksjoner. Den er også betydelig billigere enn Ring Video Doorbell Pro, selv om den kan skilte med lignende kamerakvalitet og funksjoner.

Hvis du allerede har andre Arlo-enheter, er Video Doorbell et opplagt kjøp. Men den er uansett vårt favorittalternativ på markedet.

Men det er nok ikke verdt å vurdere å skaffe seg Arlo Video Doorbell hvis du ikke også vil betale for Arlo Smart-abonnementet. Abonnementet koster ikke mye, og for i underkant av 30 kroner får du alt du trenger til ett kamera. Men det er ikke alle som synes det er greit å betale en månedsavgift for et produkt man allerede har kjøpt. Hvis du er bruker av HomeKit, kan du vurdere et annet alternativ, for eksempel Eufy Video Doorbell.

Arlo har uansett gjort en overbevisende entré i kategorien videoringeklokke. Forutsatt at du ikke har noe imot å betale for abonnementet og gjerne vil ha de smarte funksjonene er dette et ypperlig produkt.

Pris og tilgjengelighet

Arlo Video Doorbell finnes tilgjengelig på markedet, til rundt kr. 1800, avhengig av forhandler. Ring Video Doorbell Pro, som ligger på nivå med Arlo-modellen når det gjelder design og funksjoner, koster gjerne litt mer, mens Nest Helo er den dyreste av konkurrentene.

Arlo har også en kablet videoringeklokke, som ligger på rundt 1600 kroner.

(Image credit: Arlo)

Design

Arlo Video Doorbell koster mindre enn de fleste konkurrentene, men den ser uansett like dyr ut. Utvendig er den hvit med en svart front, og den tar seg elegant ut.

Med målene 13 x 4,5 x 2,5 cm (H x B x D) er den ikke for stor og tykk, noe den tradisjonelle Ring Video Doorbell. Den er imidlertid litt høyere enn Nest Hello, og den burde ta seg godt ut ved siden av de fleste dører.

På forsiden av ringeklokken finner du en stor knapp nederst, mens kameraet er plassert øverst. Knappen er stor og tydelig, så du vil trolig ikke oppleve at gjestene dine ikke forstår hvordan men bruker den. Den blir enda tydeligere av at ringen av LED-pærer som omgir knappen lyser opp når kameraet fanger opp bevegelse. Disse pærene angir også status under selve installasjonsprosessen.

Selv om du ikke ser baksiden etter at ringeklokken er installert, er også den veldig enkel. Her er det to skruer som skal festes i fasaden, og det er vel det.

Designet til Arlo Video Doorbell er enkelt og elegant.

(Image credit: Arlo)

Installering

Det er veldig enkelt å installere Arlo Video Doorbell. Og Arlo-appen gjør det enda enklere. Til forskjell fra enkelte andre videoringeklokker, trenger ikke denne å tilkobles via ledning. Det betyr at den også passer utmerket for leieboere eller for andre som ikke har en bolig med de nødvendige kablene til å installere en ordinær ringeklokke, og som ikke vil betale for at en elektriker gjør denne jobben.

For å stille inn Arlo Video Doorbell, laster du bare ned appen og velger «Legg til ny enhet». Derfra guider appen deg gjennom hele prosessen. Det er superenkelt, med tydelige anvisninger.

Her er det flere trinn man må gjennom. Antallet avhenger av hvordan hjemmet er lagt opp. Det tar rundt 30 minutter å få i gang alt, men det er ikke så komplisert.

Den fysiske installeringen av kameraet omfatter å skru en bakplate fast på utsiden av boligen din. Dette kan by på utfordringer hvis du har tenkt å skru den fast i en murvegg eller lignende. Men dette er heller ikke vanskelig. Her bruker du en drill, setter inn pluggene og skrur fast bakplaten med to skruer. Så er alt klart!

(Image credit: Arlo)

Daglig bruk

Når alle innstillingene er gjort, er kameraet svært brukervennlig. Det byr også på en utmerket bildekvalitet til å være et kamera i denne prisklassen.

Når noen trykker på knappen på ringeklokken, vil du umiddelbart få en oppringning på telefonen din. Da åpner du samtalen for å aktivere toveislyd. Eller du kan avvise oppringningen og be den besøkende om å legge igjen en meldingen. Appen er svært responsiv, og det er flott, men da vi snakket med personen utenfor døren, opplevde vi en forsinkelse på omtrent ett sekund. Det er ikke et stort problem i seg selv, men det er verdt å merke seg. Du kan også legge inn en melding som skal spilles av når noen ringer på klokken i tilfelle du ikke vil snakke med dem, eller du kan benytte en av de forhåndsinnspilte meldingene.

Arlo Video Doorbell har et svært godt kamera, særlig med tanke på prisen. Bildeforholdet er 1:1, med et 180-graders synsfelt, noe som er flott, og som gjør at du ser langt mer enn du ellers ville ha gjort. Med en oppløsning på 1536 x 1536 får du relativt skarpe og tydelige detaljer. Bildet får et tydelig fisheye-preg, men det er ikke noen ulempe i seg selv, og man ser godt hva som foregår utenfor døren.

Som du venter deg i 2021, byr kameraet også på noen smarte funksjoner. Du kan for eksempel stille inn tilpassede bevegelsessoner, og enheten er smart nok til å forstå hva den ser – om det er et menneske, et dyr, en pakke og så videre.

Arlo markedsfører sitt abonnement, og du trenger virkelig et hvis du vil dra nytte av alle funksjonene kameraet har å by på. Det koster i underkant av 30 kroner i måneden, og du får en testperiode på tre måneder gratis. Uten dette går du glipp av funksjoner som objektdeteksjon, aktivitetsoner og intelligente varsler. Vi anbefaler deg å ta med abonnementskostnaden i budsjettet, for disse finessene vil du ikke gå glipp av.

(Image credit: Arlo)

Arlo-appen

Arlo-appen ble redesignet i 2019, og den er virkelig utrolig bra. Generelt er det svært enkelt å navigere i den, også når du har konfigurert flere Arlo-enheter. Den er inndelt i fire avdelinger, blant annet avdelingen «Enheter», der du får opp en oversikt over alle dine Arlo-enheter, «Bibliotek», der du kan se innspilte opptak, «Modus», der du enkelt kan aktivere og deaktivere enheter og til slutt «Innstillinger».

Noe av det første du trolig vil gjøre, er å stille inn hvordan appen håndterer ulike modi. Du kan absolutt bytte modus manuelt, men det enkleste alternativet er nok likevel å bytte modus automatisk. Når du er hjemme får du ikke oppringninger hver gang noen ringer på døren, men det gjør du når du er borte. Det krever at du har stedstjenester aktivert, men det er en veldig praktisk funksjon. Du kan også opprette brukerdefinerte modi, noe som også er nyttig.

Arlo Video Doorbell kan integreres med dine endre smarthus-enheter, men ikke så grundig som mange foretrekker. Du får støtte for Google Assistant og Alexa, men du får ikke støtte for HomeKit, selv om andre Arlo-enheter har det. Vi håper at HomKit-støtten kommer om ikke så altfor lenge.

Burde du kjøpe Arlo Video Doorbell?

(Image credit: Arlo)

Kjøp den hvis ...

… Du vil ha utmerket videokvalitet

Hvis du er på utkikk etter en videoringeklokke som gir deg den beste videokvaliteten på markedet til en rimelig penge, er Arlo Video Doorbell er svært godt valg.

… Du har andre Arlo-enheter

Arlo bygger et økosystem av smarte hjemmeprodukter, og hvis du allerede har etablert et slikt økosystem, er det trygt å bli værende i det. Denne videoringeklokken fungerer godt sammen med Arlo-appen og med andre Arlo-enheter.

Ikke kjøp den hvis ...

… Du trenger å spare penger

Hvis du ikke vil legge ut så mye, er Ring Video Doorbell verdt å overveie, for prisens skyld.

… Du bruker HomeKit

Trolig vil Arlo etterhvert gi videoringeklokken HomeKit-støtte, så hvis du bruker HomeKit mye, burde du kanskje se deg om etter noe annet.