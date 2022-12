Best i test elektrisk tannbørste 2022 - vinnerne av vår elektrisk tannbørste test

Included in this guide:

Best i test elektrisk tannbørste er kåret fra vår elektrisk tannbørste test. Her får du de beste alternativene i ulike prisklasser, slik at du kan finne tannbørsten som passer for deg.

Utviklingen blant elektriske tannbørster går stadig videre, med ny teknologi for hastighet og børstebevegelser - og de scorer alltid veldig høyt når tannleger gjør sine vurderinger.

De største merkenavnene på markedet akkurat nå er Oral-B og Philips, som har utviklet noen imponerende modeller - men også billigere tannbørster.

I denne topplisten har vi samlet alle de beste elektriske tannbørstene fra ulike produsenter. Vi oppdaterer listen kontinuerlig hver gang vi finner en ny modell som fortjener en plass.

Best i test elektrisk tannbørste

TESTVINNER: Oral-B iO Series 10 - best i test elektrisk tannbørste

Oclean X Pro Elite - beste billige elektriske tannbørste

Philips Sonicare 9900 Prestige - beste tannbørste for reise

Oral-B Genius X - beste app

Oral-B iO Series 9 - beste eldre modell

Oral-B iO Series 6

Vinnerne av vår elektrisk tannbørste test

Oral-B iO Series 10 har alt vi ønsker oss av en elektrisk tannbørste, men du må betale ganske mye for den. (Image credit: Oral-B)

1. Oral-B iO Series 10 - best i test Vår suverene testvinner akkurat nå Spesifikasjoner Nivåer: 7 Notifikasjoner: Timer og tid for å bytte børstehode Øvrig: Reiseetui, lader, etui for børstehoder Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Myk og grundig rengjøring + Tilbakemelding i realtid + Detaljerte rapporter om børstingen Grunner til ikke å kjøpe - Dyr

Oral-B iO Series 10 (Åpnes i ny fane) er vinneren av vår elektrisk tannbørste test. Det er en utrolig velkonstruert tannbørste, med smart teknologi som hjelper deg pusse tennene på en skånsom og effektiv måte. Tannbørsten beregner posisjonen i munnen din og kan vurdere din pusseteknikk, for deretter å gi deg tips om hva du kan forbedre. Trykksensoren advarer deg om du pusser for hardt - eller ikke hardt nok. Ladeplaten kobles til WiFi for å vise tid og dato.

Om du ikke vil overøses med informasjon om tannpussingen din, trenger du ikke bruke appen (selv om den er veldig motiverende), du får all informasjon du trenger på den gode skjermen på selve tannbørsten. Den viser også hvor mye batteritid du har igjen.

Oclean X Pro Elite har en svært gunstig pris (Image credit: Future)

Oclean X Pro (Åpnes i ny fane) er en utrolig billig elektrisk tannbørste med tanke på hvor bra den er. Den gir en grundig rengjøring på nivå med langt dyrere modeller, og den er veldig stillegående.

I børstehåndtaket finner du en lyssterk pekeskjerm der du enkelt kan velge ulike nivåer og intensitet, i tillegg til å se hvor lenge du har igjen av optimal pussetid. Det finnes flere smarte funksjoner om du bruker appen, men den er dessverre ganske forvirrende.

Philips Sonicare 9900 Prestige er en stillegående og stilren elektrisk tannbørste (Image credit: Future)

3. Philips Sonicare 9900 Prestige - best for reisende En supersmidig elektrisk tannbørste for reisende Spesifikasjoner Nivåer: 5 Notifikasjoner: Timer, advarer om du pusser for hardt eller beveger børsten for mye Øvrig: Reiseetui, lader, kabel, beskyttelseshette for børstehodet specifications Condition Renovert Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stilrent, minimalistisk design + Stillegående + Guider deg gjennom pussingen Grunner til ikke å kjøpe - Du må bruke appen for å endre nivå og intensitet

Philips Sonicare 9900 Prestige (Åpnes i ny fane) er en imponerende elektrisk tannbørste som hjelper deg pusse bedre ved å overvåke pussingen din og gi tilbakemeldinger i realtid. Om du beveger børsten for mye får du beskjed om å holde den roligere, og pusser du for hardt senkes hastigheten automatisk. Appen overvåker også børstens posisjon i munnen og minner deg på å børste jevnt over hver eneste tann og overflate i munnen - alt vises tydelig på skjermen.

Den tilhørende appen er god, men dessverre må du bruke den for å justere nivåer og intensitet på pussingen. Det er ganske irriterende og unødvendig, men når du først har funnet riktige innstillinger er det ikke et stort problem.

For øvrig har tannbørsten et stilig design og er veldig stillegående. Det medfølgende etuiet lader børsten, noe som gjør den perfekt for reisende.

Oral-B Genius X kan brukes med den smarte appen - eller ikke (Image credit: Future)

4. Oral-B Genius X - beste tannbørste med app En suveren og billig elektrisk tannbørste med utmerket app Spesifikasjoner Nivåer: 6 Notifikasjoner: Timer, advarsel om du pusser for hardt Øvrig: Støtte for app Grunner til å kjøpe + Kan brukes med eller uten app + Grundig rengjøring + Utmerket ladeetui Grunner til ikke å kjøpe - Ganske støyende

Oral-B Genius X (Åpnes i ny fane) er et utmerket alternativ om du vil ha en elektrisk tannbørste med app til en litt lavere pris. Et ekstra pluss er at tannbørsten kan brukes uten app. Imidlertid er appen så god at vi anbefaler at du bruker den. Den hjelper deg forbedre tannpussen og motiverer deg gjennom i gi poeng for fullført pussing. Selve tannbørsten vil også gi deg tilbakemelding uavhengig av appen, den forteller deg om du pusser for hardt og når du burde bevege deg til et nytt område i munnen.

Oral-B Genius X koster mindre enn de mer avanserte modellene, men gir fortsatt en grundig rengjøring av tennene. Det medfølgende ladeetuiet gjør det enkelt å ta med tannbørsten på reise.

Oral-B iO Series 9 er fortsatt en elektrisk tannbørste av god kvalitet (Image credit: Future)

Oral-B iO Series 9 (Åpnes i ny fane) er forrige toppmodell fra Oral-B, som nå er erstattet av testvinneren Series 10. Denne litt eldre modellen er fortsatt veldig bra og koster litt mindre, men fortsatt forholdsvis mye. Om du vil ha en virkelig suveren elektrisk tannbørste, er dette et veldig godt valg.

Oral-B iO Series 9 er en brukervennlig tannbørste med rundt børstehode som bruker smart teknologi til å sende ut mikrovibrasjoner for å fortelle deg om du pusser for hardt eller løst. Den er enkel i bruk samtidig som du får tilgang til en rekke smarte funksjoner som tilhørende app og fargeskjerm.

6. Oral-B iO Series 6 Billigere enn iO Series 9, men nesten like god Spesifikasjoner Nivåer: 7 Notifikasjoner: Timer, børstehodets posisjon i munnen Øvrig: Reiseetui, lader, beskyttelseshette for børstehodet specifications Colour Sort, Rosa, Hvit Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stillegående + Tilbakemeldinger i realtid + Smart trykksensor + Billigere enn Series 9 Grunner til ikke å kjøpe - Veldig enkelt reiseetui

Om Oral-B iO Series 9 er litt over budsjettgrensen din, kan dette være et bedre alternativ. Oral-B iO Series 6 er mer eller mindre nøyaktig samme kvalitetstannbørste, med litt færre ekstra funksjoner, til en bedre pris.

Motoren er stillegående, pussingen effektiv. Du får samme gode trykksensor og varsling om posisjonering i munnen om du installerer Oral-B appen.

Det som gjør denne modellen billigere er etuiet. Her får du en enkel plastvariant som ikke ser veldig stilig ut. Men det fungerer og tannbørsten lader som den skal.

Best i test elektrisk tannbørste: Råd og spørsmål

Kan en elektrisk tannbørste skade tannkjøttet? Om du virkelig trykker hardt kan du skade tannkjøttet. Men bruker du den elektriske tannbørsten korrekt vil du ikke få noen skader. Moderne elektriske tannbørster har sensorer som advarer om for hard pussing - eller for mye bevegelse. Dermed får du veiledning for å pusse effektivt og skånsomt. Du kan også stille inn hastighet slik at du får en myk pussing. Tannleger foretrekker som regel elektriske tannbørster ettersom de regulerer trykket mye bedre enn vi klarer selv med en vanlig tannbørste - og fordi de lettere kommer til mellom tennene.