Test: Ring Stick Up Cam

Rings nyeste Stick Up Cam er et allsidig sikkerhetskamera som kan brukes både innendørs og utendørs og få strøm via kabel eller batteri. Dette er en god nykommer i Ring-økosystemet, men det mangler en del egenskaper sammenlignet med konkurrerende produkter.

Ring har skapt seg et navn innenfor smarte ringeklokker, og selv om selskapet har skapt flere kameraer som supplement til ringeklokkene, er Stick Up Cam deres første kamera som kan stå på egne ben og utfordre modeller fra Nest og Argo.

Stick Up Cam er tilgjengelig i både kablet og batteridrevet versjon og er temmelig allsidig. Det kan installeres i flere ulike posisjoner, slik at du oppnår best mulig kameravinkel.

Begge versjonene av kameraet ble lansert høsten 2021 for 790 kroner i Norge, men etter kort tid ble prisen satt opp 150/200 kroner. Stick Up Cam er enkelt å anbefale for alle som allerede har knyttet seg til Rings økosystem og gjerne vil knytte flere kameraer til det.

Prisene er ganske ustabile, så det er lurt å følge med, ettersom det kan dukke opp gunstige avslag.

Design og installering

Stick Up Cam er langt mer elegant enn de tidligere sikkerhetskameraene fra Ring, men likevel ikke like tiltalende som de beste konkurrentene – noe som for det meste skyldes det store batteriet Ring gjerne monterer i sine produkter.

Det er helt greit for oss, ettersom batteriene fra Ring kan byttes sømløst mellom enhetene – og det gjelder både ringeklokker og andre kameraer – noe som lett oppveier det å ha et litt klumpete design.

Stick Up er en sylindrisk enhet som leveres med et stativ som igjen er knyttet til armer som kan roteres, slik at kameraet kan monteres på enhver flate. Vi hadde ingen problemer med å feste kameraet til siden av en trapp, og fikk riktig vinkel ved å bikke litt på kameraet.

Hvis du bruker den batteridrevne versjonen, vil du finne en knapp som kjapt løser ut batteriet, slik at det er enkelt å bytte batteri. Til den kablede modellen forsyner Ring oss med en ganske lang USB-kabel. Det er flott at Ring bruker USB i stedet for en proprietær løsning for å forsyne enheten med strøm.

Akkurat som med Ring Doorbell får du med en rekke verktøy til monteringen av Stick Up Cam, som for eksempel drill-bit og skruer.

Oppsett

Oppsettet av Ring Stick Up Cam er enkelt – og det gjelder både den batteridrevne og den kablede varianten. Alt du trenger, er et fulladet batteri og adgang til WiFi. Batteriet lades opp via en microUSB-kabel, så det tar en stund å lade det helt opp. Dette er noe du må ha i tankene når du skal lade opp enheten igjen.

Med den kablede varianten må du passe på at det finnes et strømuttak i nærheten – enten via en tradisjonell stikkontakt eller via Ethernet. Den kablede versjonen av Stick Up Cam støtter Power over Ethernet (PoE), slik at du med smarte stikkontakter kan klare deg med bare én kabel til både opplading og nettverkstilkobling.

Når du har fått kameraet på plass, kan du gjøre oppsettet ved hjelp av Ring-appen på mobilen. I denne prosessen skanner du QR-koden på baksiden av kameraet. Vi hadde litt vanskeligheter med å få til dette på første forsøk, ettersom mobilen ikke klarte å finne kameraet, men det ordnet seg omsider.

Hverdagsbruk

I Ring-appen kan du definere bevegelsessoner og tidsplaner, noe som igjen automatisk setter i gang opptak når den oppdager bevegelse i henhold til innstillingen du har gjort. En funksjon vi virkelig setter pris på, er at du kan iverksette bevegelsessporing også når du er ute av huset. Dette er noe vi også har sett med Google Nest-kameraene, der du dikterer inn hvileperioder når du befinner deg hjemme.

Som standard deles bevegelsessonene inn i tre horisontale seksjoner innenfor kameraets synsfelt. Du kan endre hvor langt borte kameraet kan oppdage bevegelse i hver av disse seksjonene. Du kan også opprette egne, brukerdefinerte soner med andre fasonger, hvis det passer bedre til oppsettet ditt. Dette er imidlertid bare tilgjengelig med den kablede versjonen, trolig på grunn av økt energiforbruk.

Når bevegelsessonene er stilt inn, vil appen gi deg beskjed når bevegelse oppdages. Dette er ypperlig hvis du bor alene eller har en samboer, men vi anbefaler deg å deaktivere dette hvis du har barn eller kjæledyr – slik at du ikke neddynges med varsler.

Kvaliteten til videoopptakene er ganske god og vidvinkellinsen fanger opp en stor porsjon av innspillingsområdet. Den kablede versjonen av kameraet tar inn et litt større område. Vi tror også denne forskjellen har med strømforbruket å gjøre.

Og når vi er inne på dette med strøm og batteri, anslår Ring at du burde kunne få tre måneder ut av en full opplading. Dette avhenger til en viss grad av mengden bevegelse og opptak. Vi klarte bare å få én måned ut av vår første fullading.

Abonnementskostnader

Ut over det du må betale for et Stick Up Cam, kan du også måtte betale for Rings abonnementstjeneste, slik at du kan lagre og se videoopptakene.

Med et aktivt abonnement kan du lagre videoopptakene i 60 dager på Rings servere og se dem via nettleseren eller appen. Abonnementet koster 3 USD i måneden per kamera (30 USD i året) eller 10 USD i måneden (30 USD i året) for en bygning med et ubegrenset antall kameraer.

Husk at det å laste inn video legger beslag på båndbredde, og vi vil anbefale en rask og ubegrenset internettforbindelse. Med tre kameraer og en ringeklokke, lastet Ring opp rundt 10 GB med materiale hver dag for disse fire enhetene til sammen.

Endelig vurdering

Ring Stick Up Cam er godt egnet til videoopptak for deg som allerede er i Rings økosystem. Det fleksible i at du kan velge å montere kameraene både innendørs og utendørs, og dessuten velge en kablet eller batteridrevet løsning, gjør dette til et veldig smidig alternativ.

Men det må sies at det finnes konkurrerende produkter fra Google og Arlo som kan by på lignende løsninger, og som også gir like gode (eller enda bedre) videoopptak.

Vi savner også lokal lagring på denne Ring-modellen. Det hadde vært greit i tilfelle man har en langsom eller begrenset internettilkobling, eller hvis du gjerne vil laste opp opptakene til en skytjeneste.

Stick Up Cam tilbyr en god løsning for sikkerhet og overvåkning, og samspillet med andre Ring-enheter og Amazons Alexa-enheter er godt.