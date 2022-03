Ring har nylig lansert sitt kamerastativ Ring Pan-Tilt Mount, som er spesialutviklet for Stick Up Cam. Dette fjernstyrte kamerastativet er designet for å gi ditt Stick Up Cam et mer omfattende bilde av omgivelsene bare ved at det er festet til stativet, som ledd i sikkerhetssystemet i smarthjemmet ditt.

Kamerastativet Ring Pan-Tilt Mount gir Stick Up Cam en 340-graders horisontal rotasjon, i tillegg til at det kan vippes 60 grader vertikalt. Alt dette kan styres fra Ring-appens Live View-funksjon. Den nye panoramavisningen utvider den statiske synsvinkelen på 130 grader til Stick Up Cam, noe som kan være utrolig nyttig når man vil få med seg blinde flekker som kameraet tidligere ikke har kunnet dekke.

Ring Pan-Tilt Mount kan kjøpes direkte fra Rings offisielle nettbutikk for 44,99 USD. Sammen med dette tilbehøret kan det kjøpes et strømadapter til innendørs- og utendørs bruk for 54,99 USD. Du kan eventuelt velge å kjøpe både stativet, adapteret og Ring Stick Up Cam i samme pakke for 129,99 USD.

(Image credit: Ring)

Stick Up Cam krever bare noen få minutters oppsett for å begynne samspillet med Pan-Tilt Mount. Når det er klart, er det en ganske overkommelig prosess å få tilgang til funksjonene. Alt kan gjøres via Ring-appen, der du må velge Live View og deretter Rotate. Du kan også bestemme en grunnposisjon for Pan-Tilt Mount, slik at enheten reorienterer seg automatisk etter at du er ferdig med å se over omgivelsene manuelt.

Akkurat som kameraet det er tilbehør til, kan Pan-Tilt Mount brukes både innendørs og utendørs. Det har en værbestandig utforming, og det kan festes til en jevn overflate eller til veggen, avhengig av hva du foretrekker.

Det er også enkelt å forsyne enheten med strøm. Hvis du allerede har et Stick Up Cam Plug-In, vil et tilkoblet Pan-Tilt Mount drives av den enheten uten å trenge ekstra strømkilder.

Pan-Tilt Mount er dessuten kompatibelt med både Stick Up Cam Battery og Stick Up Cam Solar hvis de er paret med strømadapteret til innendørs og utendørs bruk – noe man også kan kjøpe via den offisielle butikken til Ring.