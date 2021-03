Beste smarte termostat 2021

Den beste smarte termostaten kan utgjøre en stor forskjell for boligen din. Den gir deg bedre kontroll, slik at du kan automatisere oppvarming og avkjøling, og dermed spare penger på sikt. Det er en av grunnene til at smarte termostater er blitt et av de viktigste teknologiproduktene i smarthjemmet.

De beste smarte termostatene kan lære seg rutinene dine, som når du forlater hjemmet og når du legger deg for natten. Men selv om de er smarte på egenhånd, kan du også kontrollere dem fra hvor som helst i verden med mobiltelefonen din. Dette gjør at du kan justere temperaturen rom for rom, og det samme kan du gjøre ved hjelp av stemmestyring.

Det finnes et stort utvalg av smarte termostater, og de ulike modellene har sine egne egenskaper og fordeler. I denne oversikten har vi samlet de beste smarte termostatene fra de største navnene i bransjen, fra blant andre Nest, Honeywell og Tado.

For hver av modellene forklarer vi deres viktigste funksjoner og hvilket miljø de enkelte modellene passer best for. Kanskje du er mer opptatt av prisen enn av de smarte funksjonene? Eller kanskje du vil ha en termostat som ser ut som et kunstverk?

Ettersom markedet er så mangefasettert, er en direkte sammenligning lite formålstjenlig. Dermed har vi ikke rangert enhetene i noen spesiell rekkefølge. Vi vil i stedet anbefale alle enhetene på listen, ettersom hver og en av dem er fantastisk. Det er opp til deg selv å avgjøre hvilken som egner seg best for akkurat din bolig.

Beste smarte termostat – en oversikt:

Nest Learning Thermostat Honeywell Evohome Tado Smart Thermostat Nest Thermostat E

Nest Learning Thermostat Smartest i klassen Størrelse: Diameter: 84 mm, Høyde: 31 mm | Skjerm: 24-bits farge-LCD, 480 x 480 oppløsning | Sensor: 10 temperatursensorer, luftfuktighet, nærhet, fjernaktivitet, omgivelseslys | Sonekontroll: Nei | Tilkoblinger: Wi-Fi, Wireless Interconnect, Bluetooth Low Energy Intelligent Vakkert design Ingen sonekontroll Fungerer ikke med Apple HomeKit

Nest er et av de største navnene på markedet for smarthus, og det er det gode grunner til. Dette Google-eide selskapet leverer godt designede, brukervennlige produkter som er fylt til randen av avansert teknologi.

Nest Learning Thermostat (tredje generasjon) er kjent for sin evne til å lære seg dine rutiner og tilpasse seg dem. Dette betyr at varmesystemet over tid lærer seg hjemmets rytme og opptrer i henhold til den, uten at du trenger å gjøre noe.

Termostaten utnytter også stedstjenester, som sporer hvor telefonen din befinner seg, og slår av eller på varmen avhengig av hvor du befinner deg. Men ikke vær urolig for at den vil slå av varmen og la gjestene dine fryse hvis du selv er ute en tur. Med de innebygde sensorene vil den oppdage om noen befinner seg i boligen.

Den viktigste innvendingen mot Nest Learning Thermostat er at den ikke tilbyr sonekontroll. Dessuten kan den være litt komplisert å sette opp og bruke for nybegynnere. Fraværet av sonekontroll innebærer at selv om du kan styre boligen digitalt som en helhet, må du likevel justere de enkelte radiatorene hver for seg.

Men hvis du er på jakt etter et førsteklasses system, er Nest en god begynnelse. Og ettersom Google står bak selskapet, er det lurt å investere i hvis du planlegger å bygge opp en bredere smarthusløsning.

Merk at det ikke alltid er enkelt å få tak i Nest-produktene i Norge.

Les hele vår test av Nest Learning Thermostat 3. gen. (på engelsk)

Honeywell Evohome gir deg total kontroll over boligen din. Her får du individuelle termostater til hvert element, noe som gjør at du kan sette opp et eget oppvarmingsskjema for hvert rom i hjemmet.

Det er kanskje ikke så enkelt å forstå hvilken utrolig stor forskjell denne funksjonen gjør før du selv har prøvd den. Hvis du har et hjem der de ulike beboerne foretrekker forskjellige temperaturer, eller det er vanskelig å varme det opp riktig, vil du oppleve denne termostaten som en gave.

Den fungerer dessuten med gulvvarme, så selv om du har et stort og komplisert system for oppvarming, gir Evohome deg total kontroll over det hele via en app som det er en fryd å bruke.

Kontrollpanelet og radiatortermostatene kommer ikke til å vinne en eneste designpris, men det er vel heller ikke tanken bak Evohome. Det er et enkelt system uten alle ekstrafunksjonene Nest kan tilby. Hvis du har et komplisert varmesystem du vil styre digitalt, er Evohome et supert valg.

Les vår test av Honeywell Evohome (på engelsk)

Tado Smart Thermostat burde være helt utmerket. Den kan skilte med sonekontroll fra Honeywell Evohome, et vakkert design og geofencing, men på en eller annen måte har de ikke helt klart å sette disse elementene i et sammenhengende system.

Den er utrolig flott – rett og slett den mest tiltalende sonekontrollen på markedet, men appen er det vanskelig å navigere i. Sammenlignet med den utrolig brukervennlige appen til Evohome, er denne utrolig krevende.

Det betyr ikke at systemet er dårlig. Produktet er helt supert, og vi tror ikke at du vil angre hvis du kjøper Tado. Selve systemet er tilnærmet perfekt, der de beste funksjonene fra mange av konkurrentene er samlet i én pakke. Problemet er at man likevel ikke klarer å overgå disse konkurrentene.

Noe som gjør at Tado skiller seg positivt ut i denne sammenhengen, er integrasjonen med Apple HomeKit. Hvis du er den stolte eier av en HomePod eller du er godt forankret i Apples økosystem, er nok dette den smarte termostaten som passer best for deg.

Det er altså på programvarefronten problemene til Tado ligger – og dermed kan disse enkelt utbedres over tid.

Les vår test av Tado Smart Thermostat (på engelsk)

Nest Thermostat E Smartfunksjonene til Nest – for en billigere penge Størrelse: Diameter: 81 mm, høyde: 29 mm | Skjerm: 24-bits farge-LCD, 480 x 480 oppløsning | Sensorer: temperatur, fuktighet, nærhet, omgivelseslys | Sonekontroll: Nej | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth Low Energy Billig sammenlignet med original-Nest Supersmart Ikke universelt kompatibel Plastskjermen kan være vanskelig å lese av

Hvis du liker utseendet til Nest Learning Thermostat, men ikke vil betale den høye prisen, finnes det et rimeligere alternativ. Nest Thermostat E ser definitivt billigere ut, ettersom den er laget av hvit plast, med et hvitt belegg på plastskjermen som kan gjøre det vanskelig å se informasjonen som vises der. Den har uansett det samme designspråket som den opprinnelige Nest Thermostat, så du vil ikke akkurat bli lei deg av å se den på veggen.

Ettersom Nests lillesøster drar nytte av bransjeledende teknologi, mangler den bare de mest avanserte funksjonene fra toppmodellen. Dette er funksjoner de fleste brukere nok uansett ikke vil ha bruk for.

Nest E er et utmerket eksempel på effektivisering av et flaggskip-produkt for å skape et rimeligere alternativ uten at det går ut over de kvalitetene som gjorde produktet så bra. Så selv om kvaliteten ikke er på ypperste nivå, gir den deg mye for pengene.

Det er imidlertid ikke alle Nest-produktene det er like enkelt å få tak i i Norge.