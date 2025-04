TV-en din er nå en Xbox: LG-skjermer kan nå strømme Game Pass-spill uten konsoll

LG TV-er får skybasert Xbox-gaming

Appen kommer til WebOS 24-kompatible TV-er

Alt du trenger er Xbox Game Pass Ultimate og en kontroller

Microsoft har i det siste vært ute etter å gi alt mulig en Xbox-merkelapp, hovedsakelig på bakgrunn av selskapets skybaserte strømming. Og den nyeste utgaven av Xbox? Det er naturligvis din LG-TV.

LGs seneste oppdatering til TV-operativsystemet (forhåndsreklamert i januar) bringer med seg Xbox-appen, om enn i en betaversjon. Du at du nå kan spille et hvilket som helst skybasert spill på skjermen din uten konsoll. Alt du trenger er en Xbox-kontroller og et Game Pass Ultimate-abonnement for å aktivere skybasert strømming.

Hvis du har en WebOS 24- eller WebOS 25-kompatibel TV (for å gjøre det enklere, hvis LG TV-en din ble lansert i 2022 eller senere, eller hvis det er en 2021 StanbyME-skjerm), kan du installere Xbox-appen med en gang. Det vil ikke være noen nedlastinger nødvendig, bortsett fra selve appen. Oppdateringen vil rulles ut til StanByMe TV-er etter andre WebOS 24-kompatible modeller.

Dette er ikke den første innen spillstrømming, vel å merke: Samsung TV-er har støttet Xbox-skyspillappen siden 2022 og Amazon Fire TV-enheter har støttet den siden 2024.

Med Xbox-kontrolleren i hånden og Game Pass Ultimate-abonnementet aktivt, vil du kunne spille spill som The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Minecraft, Call of Duty: Black Ops 6 med flere fra bare TV-en din – bare gå til spillportalen på LG-skjermen og start Xbox-appen for å komme i gang.

Men vær forberedt på noen kvalitetsproblemer. En rask internettforbindelse vil forbedre skyspillopplevelsen din enormt, og forbedre både strømmekvalitet og ventetid.

LGs TV-er er mektig imponerende. LG C4 er for tiden toppmodellen på TechRadars liste over de beste TV-ene, og det nye flaggskipet LG G5 fikk hele fem stjerner i vår anmeldelse. Mellomklassen LG C5 fikk også imponerende fem stjerner, og forble et toppvalg for folk som ønsker en avansert skjerm uten en gigantisk pris (C5 vil sannsynligvis snart erstatte C4 på listen vår).

Hvis du er opptatt av å oppleve rask og responsiv spilling i salongen, kan det være bedre å kjøpe en Xbox-konsoll, for eksempel den rimelige Series S eller kraftige Series X, eller alternativt kan du kjøpe en PlayStation 5.

Men for avslappet gaming der du kanskje bare spiller en håndfull titler, hvis du leter etter noe å underholde barna med, eller hvis du rett og slett ikke vil betale hele prisen for et spill, kan Xbox-skyspill være verdt å vurdere.