Test: Tile Pro (2021)

Tile Pro er Tiles beste sporingsenhet med meget god Bluetooth-rekkevidde på 120 meter, et slankt og elegant design og et batteri som holder ut i ett år før det må byttes. Her får du ikke like mange funksjoner som med Apple AirTag, men når du tar alt tilbehøret med i betraktningen, er dette en billigere løsning som har mye å by på.

Kort sammendrag

Tile Pro, Tiles beste sporingsenhet, er et fantastisk godt verktøy for å holde orden på de viktigste tingene dine, enten du benytter Android eller iOS.

Den slanke utformingen gjør enheten godt tilpasset til å henge på nøkkelknippet eller på en veske, og IP67-klassifiseringen gjør at den overlever under ganske røffe forhold.

Takket være batteriet som holder i opptil ett år, og som deretter skiftes ut, vil Tile Pro kunne rekke deg en hjelpende hånd i lang tid fremover.

Rekkevidden på 120 meter og det høye lydsignalet gjør at du lett finner tingene dine hjemme. Tile oppgir også at 90 prosent av alt som mistes utenfor hjemmet kommer tilbake til sine rette eiere igjen.

Takket være nye funksjoner som «lost and found» QR-koden på baksiden venter vi at enda flere gjenstander finner veien hjem igjen. Hvis noen finner din Tile Pro, kan de bare skanne koden, og hvis du vil, kan du dele kontaktinformasjonen din med finneren, slik at dere eventuelt kan møtes og du kan få din tapte gjenstand tilbake.

Her får du ikke ultrabredbånd-støtte, slik du får med Apple AirTag, selv om prisen er omtrent den samme, men du trenger ikke å kjøpe noe tilbehør for å kunne feste Tile Pro til de fleste tingene dine. Dermed blir likevel Tile Pro billigere i det lange løp.

Pris oog tilgjengelighet

Du kan kjøpe Tile Pro fra Tiles offisielle nettbutikk, samt fra flere forhandlere. Du får 2020-modellen til rundt 250 kroner, men enheten selges også i flere kombinasjonspakker.

Hvis du vil spare en hundrelapp og kjøpe en enklere enhet, kan du ta en titt på Tile Mate.

Begge modellene kommer også i 2022-utgaver.

(Image credit: Tile)

Design og funksjoner

Bluetooth-sporeren Tile Pro har blitt en smule redesignet til 2021, med en tynnere, mer rektangulær form. Dermed skiller den seg nå litt mer fra Tile Mate. Den har et hull i det ene hjørnet, slik at du kan feste den i for eksempel en nøkkelring.

Du får kjøpt Tile Pro i enten svart eller hvitt. Akkurat fargevalget er det lurt å tenke på, ettersom du trolig vil bruke enheten lenge, i og med at batteriet kan byttes ut.

Når du har registrert Tile Pro via Tile-appen på telefonen din, kan du benytte Bluetooth til å finne den innenfor en 120 meters radius. Du kan få den til å spille en liten trudelutt, så det blir enklere å finne den.

Hvis du ikke finner den innenfor rekkevidden, kan du markere den som tapt. Som med Tiles øvrige enheter får du opp Tiles sist kjente posisjon på et kart. Hvis en annen Tile får kontakt med din Tile, oppdateres posisjonen på kartet.

Nå har Tile Pro også fått en QR-kode på baksiden. Hvis en person skulle finne den, kan vedkommende skanne koden med mobilen sin, og hvis du vil, kan de få tilgang til kontaktinformasjon, slik at dere kan møtes.

Tile Pro er IP67-klassifisert. Det betyr at den er støvbestandig og at den kan ligge under én meter vann i opptil 30 minutter.

Sist, men ikke minst, er nok vår favorittfunksjon med Tile at vi kan spore mobilen vår ved hjelp av en Tile. Ved å dobbelttrykke på Tile-logoen, kan vi få mobilen vår til å gi lyd fra seg. Du aner ikke hvor mange ganger vi har benyttet denne funksjonen.

(Image credit: Tile)

Ytelse

Etter våre erfaringer sparer Tile Pro deg mye tid når du skal ut av huset. Den gjør det utrolig mye enklere å finne alle de viktige tingene, som for eksempel nøklene. Du slipper å løpe omkring og lete i alle lommer eller andre steder du tror du kanskje kan ha lagt dem.

Den gir deg fred og ro når du får det for deg at du kan ha glemt en gjenstand et eller annet sted. En titt i appen viser om du fikk den med deg hjem, eller kanskje glemte den i bilen eller på jobben?

Lydsignalet er temmelig kraftig, så vi hørte den godt hjemme, selv på god avstand. Dermed gikk det fort å finne den.

Hvis du skulle være så uheldig å miste noe utenfor hjemmet, oppgir Tile at 90 % av gjenstandene kommer til rette igjen. Det store flertallet av gjenstander som markeres som mistet av sine eiere kommer altså tilbake. Men det avhenger naturligvis av at det finnes flere Tile-brukere i området hvor du holder til. Sjansene for at du finner igjen det du har mistet er dermed større i tettbygde strøk. Appen forteller deg dessuten hvor mange enheter det finnes i nærheten.

Den nye QR-koden burde også øke sjansene dine for å få tilbake det du har mistet, og hvis tjenesten Amazon Sidewalk blir lansert utenfor USA, vil det bli enda bedre.

Kjøp Tile Pro hvis ...

... du vil ha en sporingsenhet som fungerer med alle smarttelefoner

Hvis du ikke er en dedikert Android- eller iOS-bruker og liker å veksle mellom dem, er slike plattformuavhengige dingser noe for deg.

... du bor stort

Til forskjell fra Tiles øvrige sporingsenheter, er den gode rekkevidden til Tile Pro stort sett en garanti for at du finner den, selv i den andre enden av huset.

... du vil ha en holdbar sporingsenhet

Med sin IP67-klassifisering og det utskiftbare batteriet vil denne holdbare Bluetooth-sporeren passe på tingene dine i lang til fremover.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha en billig Bluetooth-sporer

Som Tiles beste produkt er Tile Pro også det dyreste. Hvis du vil ha en billigere løsning, burde du for eksempel sjekke ut den rimeligere Tile Mate.

... du vil ha en sporer til lommeboken

Tile Pro har et flott design, men den er for tykk til å passe inn i lommeboken. Dermed passer den best til nøkler eller vesker. Hvis du gjerne vil ha en slankere variant, kan vi anbefale Tile Slim, som er omtrent på tykkelse med et kredittkort.

... du vil ha ultrabredbånd-sporing

Hvis du ønsker å kunne bruke ultrabredbånd for å oppnå større presisjon når du leter etter tingene dine, burde du i stedet sjekke ut Apple AirTag (hvis du har en iPhone) eller vente på Tile Ultra, som kommer i 2022.