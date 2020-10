Test: Google Nest Audio

Kort oppsummert

Nest Audio er etterfølgeren til Googles første smarthøyttaler Google Home, og mye har skjedd i løpet av de fire årene siden det produktet ble lansert. I mellomtiden har Google lansert flere høyttalere og smartskjermer, og de har endret navn på produktene for å integrere dem bedre med Nest-merkevaren. Ikke minst har vi fått en hel haug med andre smarthøyttalere med Google Assistant fra ulike produsenter.

Det betyr at Google ikke bare slipper et produkt som skal imponerer sammenlignet med forrige modell, og som skal passe inn i det eksisterende produktutvalget – de må også konkurrere med et helt marked av liknende produkter fra merker som Harman Kardon, Sonos, LG, JBL og mange flere, altså produsenter som vet å fokusere på god lyd.

Det er nok en av grunnene til at Google har valgt å fokusere nettopp på lydkvalitet når de nå lanserer en ny smarthøyttaler, noe både markedsføringen og navnet i seg selv avslører. Dermed er det desto mer skuffende at lydkvaliteten ikke helt lever opp til forventningene våre.

Det skal sies at Nest Audio låter helt greit til typisk listepop og bakgrunnsmusikk, men lytter man litt nøyere oppdager man fort at den mangler detaljrikdom i mellomtonen og at diskanten er mer tilbaketrukken enn man kunne ønske seg.

Samtidig er det ingen tvil om at Nest Audio fungerer veldig godt som en smarthøyttaler, i og med at assistentstemmen kommer ut tydelig og klart mens stemmekommandoer plukkes opp presist og fint. I tillegg har den også noen smarte funksjoner som støtte for Google Duo, som gjør at du kan ringe rett til høyttaleren mens du er ute av huset.

Som smarthøyttaler og som en ekstra WiFi-tilkoblet høyttaler til kjøkkenet eller at annen lite rom, kan Google Nest Audio altså fungere helt greit. Hvis du derimot er kresen på lydkvalitet, så er det verdt å huske på at du ikke må betale som mye mer for å få en høyttaler med Google Assistant som gir deg en mye bedre lytteopplevelse.

Google Nest Audio: Pris og tilgjengelighet

Google Nest Audio specs: Tilkoblinger: 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Høyttalere: 75 mm woofer, 19 mm tweeter Prosessor: Quad Core A53 1,8 GHz Mål: 175 x 124 x 78 mm Vekt: 1,2 kg

Google Nest Audio kan forhåndsbestilles nå gjennom Google Store og en rekke ulike forhandlere, og den kommer i salg 15. oktober. Den veiledende prisen er satt til 1099 kroner, og den er tilgjengelig i de to fargene Chalk (hvit) og Charcoal (mørkegrå). Amerikanske kjøpere kan også velge mellom de tre fargene Sand (lyserosa), Sage (turkis) og Sky (lyseblå), men disse ser ikke ut til å bli tilgjengelig i Norge.

Prisen er lavere enn den opprinnelige lanseringsprisen til Google Home, men den er høyere enn dagens pris på den gamle modellen (hvis du fortsatt klarer å oppdrive en). Det er også verdt å merke seg at Google Nest Hub er tilgjengelig til omtrent samme pris, og om lydkvalitet ikke er det viktigste for deg så bør du også huske på at Google Nest Mini er betydelig rimeligere.

Om du derimot er opptatt av lyd, så kan det være du heller bør legge litt mer penger i en høyttaler som Sonos One eller Harmon Kardon Citation One.

De fire LED-lampene lyser opp så fort du sier "Hey Google". (Image credit: Truls Steinung)

Design

70 prosent resirkulerte materialer

Enkelt og subtilt design

Gode berøringskontroller

I motsetning til Nest Mini som beholdt designet fra den originale modellen Home Mini, så har Google satset på et helt nytt design for etterfølgeren til Google Home.

Denne gangen er hele enheten dekket av et stofftrekk, noe som på mange måter gjør at den ligner mer på den nevnte mindre varianten. Dette designet fungerer godt for Nest Mini, men vi opplever at Nest Audio blir litt konturløs og anonym når den ikke er i bruk. På den andre siden er den i hvert fall diskret, og det kan jo være en bra ting.

Tross at det ikke er noe ved designet som avslører det, så har Google Nest Audio tre berøringsflater på oversiden av høyttaleren, og fra venstre til høyre lar disse deg henholdsvis justere volum ned, starte og stoppe avspilling og justere volum opp.

Den eneste fysiske bryteren på høyttaleren sitter på baksiden, og den lar deg dempe mikrofonen slik at Google ikke kan lytte til deg når du ikke ønsker det.

Utover det sitter det fire LED-lamper i front som lyser opp så fort du aktiverer Google Assistant.

Den eneste fysiske bryteren på Nest Audio sitter på baksiden, og den lar deg dempe mikrofonen. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Forbedret bassrespons

Mangler detaljer i diskant og mellomtone

Fanger opp kommandoer veldig god.

Bedre lydkvalitet ser ut til å ha vært et stort fokus for Google under utviklingen av Nest Audio, og i følge selskapet skal den levere 75 prosent høyere volum og 50 prosent mer bass enn Google Home. Det kan godt være at dette stemmer, men vi kan likevel ikke si at vi lar oss imponere så mye som vi hadde håpet på.

Det skal sies at lyden kan være ganske grei når man hører på popmusikk som Dagny's «Somebody» eller The Weeknd's «Blinding Lights». Ukompliserte lydbilder som dette blir reprodusert helt grei måte, og bassen er til stede og bidrar til et greit fundament uten å bli overveldende.

Samtidig er det ikke til å komme unna at en rask sammenligning med den mindre og portable JBL Flip 5 avslører at sistnevnte kan produsere betydelig lavere frekvenser, og vi kan ikke helt forstå hvorfor Google ikke har klart å presse enda litt mer bunn ut av sin nye høyttaler.

Når vi beveger oss til andre typer musikk dukker det opp flere problemer, deriblant at diskanten viser seg å mangle en del friskhet, noe som gjør at lydbildet føles litt lukket.

Samtidig mangler også mellomtonen en del detaljrikdom, og hvis du setter på en klassiker som Fleetwood Macs «Rhiannon», vil du merke at vokalen ikke får det fokuset den fortjener mens også romfølelsen og detaljene i instrumenteringen drukner litt i den rumlende nedre mellomtonen.

Den svake diskanten kan utbedres litt ved å skru den opp i innstillingene i Google Home-appen, men det er ikke mulig å justere mellomtonen og det er dermed ikke så mye å gjøre med mangelen på detaljrikdom der.

Når du skrur opp volumet kan du også oppleve at balansen i lydbildet heller litt mer mot diskant-enden av spekteret, men da oppstår det et annet problem, nemlig at lyden kan bli litt skarp og forvrengt. Dette merkes spesielt godt i Björk's «Army of Me» der vokalen får en ubehagelig klang som helt klart ikke skal være der.

Det må sies at lyden totalt sett absolutt ikke er elendig, og Nest Audio kan gi deg en helt grei lytteopplevelse ved moderat volum – du bør bare være klar over at du ved å betale noen kroner mer kan få en høyttaler som leverer betydelig mer bass, detaljrikdom og frisk diskant.

Som en smarthøyttaler fungerer derimot Nest Audio veldig fint. Stemmeassistenten høres høyt og klart, og den er også lett å høre fra stor avstand. De tre mikrofonene gjør også en god jobb med å fange opp stemmekommandoer gjennom både høy musikk og annen støy i rommet.

Oversiden av høyttaleren er utstyrt med tre berøringsflater som lar deg styre avspilling og volum. (Image credit: Truls Steinung)

Brukeropplevelse og funksjoner

Enkelt oppsett

Mulighet for stereokobling

Automatisk EQ

Oppsettet av Nest Audio gjøres gjennom Google Home-appen, og prosessen består ganske enkelt av å koble til Wi-Fi og velge dine innstillinger for Google Assistant. Dermed er du klar til å sette i gang med å slenge ut kommandoer, spørre om alt mulig og be om å høre favorittmusikken din. Har du brukt en smart assistent før, så vet du hva dette går ut på.

Du får tilgang til alle innstillingene i Google Home-appen, og der kan du knytte høyttaleren til et rom, sette opp filtre for innhold og aktivere nattmodus. Det er også mulig å koble to Nest Audio-enheter sammen som et stereopar.

En annen funksjon Nest Audio byr på, er muligheten til å ringe til høyttaleren fra telefonen din eller motsatt ved hjelp av Google Duo. På den måten kan for eksempel ungene ringe og si fra at de har kommet hjem fra skolen, eller du kan få tak i dem mens du er ute av huset.

Google Nest Audio har også en automatisk EQ-funksjon som justerer lyden i høyttaleren etter forholdene og etter hva slags innhold du lytter til. I og med at dette skjer helt automatisk og transparent så er det vanskelig å vurdere hvor mye den faktisk justerer, men med tanke på hva vi mener om lydkvaliteten så virker det i hvert fall ikke som det utgjør den helt store forskjellen for musikklytting. På den andre siden så kan det være at denne funksjoner bidrar til den gode taletydeligheten vi opplever ved lytting til podcaster og radio.

Bør jeg kjøpe Google Nest Audio?

Dette er Chalk-versjonen av Google Nest Audio. (Image credit: Google)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en enkel og kompakt smarthøyttaler Nest Audio er en plassbesparende og diskret smarthøyttaler som kan passe inn hvor som helst

... du vil ha en smarthøyttaler til kjøkkenet eller soverommet Nest Audio kan være god nok til bakgrunnsmusikk for eksempel på kjøkkenet, men den leverer ikke nok volum til å fylle et større rom.

... du vil ha en smarthøyttaler med god stemmegjengivelse Lydkvaliteten til musikklytting er ikke den beste, men Nest Audio fungerer fint som en smarthøyttaler med klar stemmegjengivelse og gode mikrofoner.

Ikke kjøp den hvis ...

... du er kresen på lyd Lydkvaliteten er god nok til å høre på popmusikk i bakgrunnen, men hvis du er kresen på hvordan favorittlåtene dine skal høres ut så kan du bli skuffet over mangelen på detaljrikdom

... du vil ha lyd nok til å fylle et helt rom Nest Audio er ikke kraftig nok til å fylle en stor stue med lyd, og når du skrur opp volumet høres den fort skarp ut.

Først testet: oktober 2020