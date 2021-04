Anmeldelse: Google Nest Audio

Google gør meget ud af at fortælle, hvor god lydkvaliteten er i efterfølgeren til Google Home, men selvom Google Nest Audio helt sikkert byder på forbedringer, er lyden ikke helt så god, som du måske håber. Heldigvis fungerer den godt som en smart højttaler takket være de gode mikrofoner og den gode stemmeregistrering, og for mange vil lyden også være mere end god nok til at lytte til baggrundsmusik under madlavning eller rengøring.

Anmeldelsen kort

Nest Audio er efterfølgeren til Googles første smarthøjttaler Google Home, og der er sket meget på de fire år, siden første version blev lanceret. I mellemtiden har Google lanceret flere højttalere og smarte skærme, og de har omdøbt produkterne for bedre at integrere dem med Nest-mærket. Ikke mindst har vi fået en hel masse andre smarte højttalere med indbygget Google Assistant fra forskellige producenter.

Dette betyder, at Google ikke bare har lavet et produkt, der skal imponere i forhold til den tidligere model, og som passer ind i det eksisterende produktsortiment - de bliver også nødt til at konkurrere med et helt marked med lignende produkter fra mærker som Harman Kardon, Sonos , LG, JBL og mange flere, dvs. producenter, der ved, hvordan de skal fokusere på god lyd.

Det er sandsynligvis en af grundene til, at Google har valgt at fokusere meget på lydkvalitet, når de nu lancerer en ny smarthøjttaler, noget både markedsføringen og selve navnet afslører. Således er det desto mere skuffende, at lydkvaliteten ikke helt lever op til vores forventninger.

Det skal siges, at lyden i Nest Audio er udmærket til at lytte til pop og baggrundsmusik, men hvis du går mere i detaljer, når du lytter, vil du hurtigt opdage, at der mangler detaljer i mellemtoneren, og at diskanten er for tilbageholdende.

Samtidig er der ingen tvivl om, at Nest Audio fungerer meget godt som en smart højttaler, idet assistentstemmen går klart og tydeligt igennem, og den opfanger dine stemmekommandoer præcist og hurtigt. Derudover har den også nogle smarte funktioner såsom support til Google Duo, som giver dig mulighed for at ringe direkte til højttaleren, når du er ude af huset.

Google Nest Audio kan fungere fint som en smart højttaler og som en ekstra wi-fi-tilsluttet højttaler til køkkenet eller det andet lille rum. Hvis du derimod er kræsen med lydkvalitet, er det værd at huske, at du ikke behøver at betale så meget mere for at få en højttaler med Google Assistant, der giver dig en meget bedre lytteoplevelse.

Google Nest Audio: Pris og tilgængelighed

Google Nest Audio specs: Forbindelser: 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Højttalere: 75 mm woofer, 19 mm tweeter Processor: Quad Core A53 1,8 GHz Mål: 175 x 124 x 78 mm Vægt: 1,2 kg

Google Nest Audio er i butikkerne nu og prisen begynder ved 649 kr., og den fås i de to farver Chalk (hvid) og Charcoal (mørkegrå). Amerikanske købere kan også vælge mellem de tre farver Sand (lyserød), Sage (turkis) og Sky (lyseblå), men de er ikke tilgængelige i Danmark.

Prisen er lavere end den oprindelige lanceringspris og den nuværende pris for Google Home, der stadig er til salg. Det er også værd at bemærke, at Google Nest Hub er tilgængelig til omtrent samme pris (der er dog en ny Nest Hub på vej, så prisen falder sikkert, når den lander i butikkerne), og hvis lydkvalitet ikke er den vigtigste parameter for dig, skal du også huske på, at Google Nest Mini er betydeligt billigere.

Hvis du derimod er interesseret i lyd, kan du måske lægge lidt flere penge i en højttaler som Sonos One eller Apple HomePod.

De fire LED-lys lyser op så snart du siger "Hey Google". (Image credit: Truls Steinung)

Design

70 procent genbrugsmaterialer

Enkelt og underspillet design

Nem styring med touch

I modsætning til Nest Mini, som bevarede designet fra den originale Home Mini-model, har Google valgt et helt nyt design til efterfølgeren til Google Nest Audio.

Denne gang er hele enheden dækket af et stof, hvilket på mange måder gør det mere lig den førnævnte mindre variant. Dette design fungerer godt for Nest Mini, men Nest Audio bliver næsten for enkel og anonym, når den ikke er i brug. På den anden side er det i designet utroligt diskret, og det kan være en god ting.

Selvom der ikke er noget ved designet, der afslører det, har Google Nest Audio tre touch-knapper oven på højttaleren. Med knapperne i højre og venstre side kan du justere lydstyrken op/ned, og knappen i midten kan starte/stoppe afspilning.

Den eneste fysiske kontakt på højttaleren er placeret på bagsiden, og det giver dig mulighed for at slå mikrofonen fra, så Google ikke kan lytte til dig, når du ikke ønsker det.

Derudover er der fire LED-lys foran, der lyser op, så snart du aktiverer Google Assistant.

Den eneste fysiske knap på Nest Audio sidder på bagsiden, og den lader dig slukke for mikrofonen. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Forbedret basrespons

Mangler detaljer i diskant og mellemtone

God til at opfange stemmekommandoer

Bedre lydkvalitet ser ud til at have været i fokus for Google under udviklingen af Nest Audio, og ifølge virksomheden vil den levere 75 procent højere lydstyrke og 50 procent mere bas end Google Home. Det er muligvis rigtigt nok, men vi kan stadig ikke sige, at vi er helt så imponerede over lyden, som vi havde håbet på.

Det skal siges, at lyden kan er fin, når man lytter til popmusik som Dagnys "Somebody" eller The Weeknds "Blinding Lights". Ukomplicerede lydbilleder som disse gengives ganske let, og bassen er til stede og bidrager til et godt fundament uden at være overvældende.

Samtidig viser en hurtig sammenligning med den mindre og bærbare JBL Flip 5, at sidstnævnte kan levere betydeligt lavere frekvenser, og vi kan ikke helt forstå, hvorfor Google ikke har formået at presse endnu mere bund ud af dens nye højttaler.

Når vi flytter til andre typer musik, møder vi andre udfordringer, herunder det faktum, at diskanten viser sig at mangle noget friskhed, hvilket får lydbilledet til at føles lidt lukket.

Vi savner detaljer mellemtone-området, og hvis du sætter en klassiker som Fleetwood Macs "Rhiannon" på, vil du bemærke, at vokalen ikke får det fokus, den fortjener, mens følelsen af plads og detaljer i instrumentering drukner i det rumlende lavere mellemtone-område.

Den svage diskant kan forbedres lidt ved at skrue op for den i indstillingerne i Google Home-appen, men det er ikke muligt at justere mellemtone-området, og der er således ikke meget at gøre med manglen på detaljer der.

Når du skruer op for lydstyrken, vil du opdage, at balancen i lydbilledet hælder mere over imod diskant-enheden, og her opstår et andet problem: Lyden kan blive lidt skarp og forvrænget. Dette bemærkes især i Björks "Army of Me", hvor vokalen får en ubehagelig lyd, der tydeligvis ikke bør være der.

Det skal siges, at lyden generelt er god, og Nest Audio kan give dig en helt anstændig lytteoplevelse ved moderat lydstyrke - du skal bare være opmærksom på, at du ved at betale et par kroner mere kan få en højttaler, der leverer betydeligt mere bas , detaljerigdom og frisk diskant.

Som smarthøjttaler fungerer Nest Audio derimod meget godt. Stemmeassistenten lyder højt og tydeligt, og det er også let at høre på lang afstand. De tre mikrofoner gør også et godt stykke arbejde med at indfange stemmekommandoer gennem både høj musik og anden støj i rummet.

Tre trykfølsomme (og skjulte) knapper oven på Nest Audio lader dig styre volumen og starte eller stoppe musikken (Image credit: Truls Steinung)

Brugeroplevelse og funktioner

Nem opsætning

Mulighed for stereokobling

Automatisk EQ

Opsætningen af Nest Audio foregår via Google Home-appen, og processen består simpelthen i at oprette forbindelse til wi-fi og vælge dine Google Assistant-indstillinger. Såer du klar til at begynde at give kommandoer, spørge om alt og bede om at høre din yndlingsmusik. Hvis du har brugt en smart-assistent før, ved du hvad dette handler om.

Du har adgang til alle indstillingerne i Google Home-appen, hvor du kan forbinde højttaleren til et rum, oprette indholdsfiltre og aktivere nattilstand. Det er også muligt at forbinde to Nest Audio-enheder som et stereopar.

En anden funktion, som Nest Audio tilbyder, er muligheden for at ringe til højttaleren fra din telefon eller omvendt ved hjælp af Google Duo. På den måde kan børnene f.eks. ringe og sige, at de er kommet hjem fra skolen, eller du kan få fat på dem, mens du er ude af huset (for teenagere tager jo ikke telefonen, når du ringer, selv om mobilen er klæbet til deres hænder!).

Google Nest Audio har også en automatisk EQ-funktion, der justerer lyden i højttaleren i henhold til forholdene og typen af indhold, du lytter til. Da dette sker helt automatisk og usynligt, er det vanskeligt at vurdere, hvor meget den rent faktisk tilpasser lyden, men i betragtning af, hvad vi synes om lydkvaliteten, ser det bestemt ikke ud til at det gør den store forskel for lytteoplevelsen. På den anden side kan det være, at disse funktioner bidrager til den gode talegengivelse, vi oplever, når vi lytter til podcasts og radio.

Bør jeg kjøpe Google Nest Audio?

Dette er Chalk-versionen af Google Nest Audio. (Image credit: Google)

Køb den hvis ...

... du vil have en enkel og kompakt smarthøjttaler Nest Audio er en pladsbesparende og diskret smarthøjttaler som kan passe ind over alt.

... du vil have en smarthøjttaler til køkkenet eller soveværelset Nest Audio kan være god nok til baggrundsmusik for eksempel på køkkenet, men den leverer ikke nok volumen til å fylde et større lokale.

... du vil ha en smarthøjttaler med god stemmegengivelse Lydkvaliteten er ikke den bedste til musik, men Nest Audio fungerer fint som en smarthøjttaler med klar stemmegengivelse og gode mikrofoner.

Du skal ikke købe den, hvis ...

... du er kræsen med lyd Lydkvaliteten er god nok til at høre popmusik i baggrunden, men hvis du er kræsen med, hvordan dine yndlingssange skal lyde, så kan du blive skuffet over den manglende detaljerigdom.

... du vil have lyd nok til at fylde et helt rum Nest Audio er ikke kraftig nok til at fylde en stor stue med lyd, og når du skruer op volumen, lyder højttaleren for skarp i diskanten.

Først testet: oktober 2020