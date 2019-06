Anmeldelse: Google Nest Hub

Hvis du er mere interesseret i at styre dine smarte enheder, end at se film og lave videoopkald, så er Google Nest Hub en god tilføjelse til dit smarte hjem.

Imens vi stadig venter på den officielle lancering af Amazons Echo-produkter i Danmark (og herunder introduktionen af Alexa til det nordiske marked), kan vi lege med Googles smarte produkter, som nu har øget udbuddet med deres Nest Hub, som i USA stadig går under navnet Home Hub. Googles sortiment af smarte assistenter stiger støt og roligt og det samme gør deres popularitet.

Men selvom Echo-produkterne ikke forhandles herhjemme endnu, giver det stadig mening at forholde sig til dem, når vi skal se på Google Nest Hub. I USA forhandles nemlig Amazon Echo Show, som minder frygtelig meget om Google Nest Hub – både i formfaktor og i forhold til funktioner. Nogle af stemmekommandoerne er sågar de samme, så snart du skifter ”Alexa” ud med ”Hey, Google”. På grund af disse ligheder, føles Google Home som en enhed vi har brugt før, og alligevel har vi svært ved at udpege de unikke funktioner.

Den opdaterer automatisk med dit Google Photos galleri og Home VIew, hvilket giver let adgang til dit smarte hjem og tilføjer Googles eget spin på tingene.

Den er bundet op på Google Assistant, som er blevet smartere siden vi leget med Google Home Max og Google Home Mini, såvel som Google Home appen i iOS og Android, som du skal bruge til at parre enhederne.

For nylig lancerede Google endnu en Google Assistant-højttaler,Google Nest Hub Max – den naturlige efterfølger til Google Nest Hub. Kombiner enkelhed og intelligens med funktionalitet fra højttaleren og du har et must have smart home økosystem med få mangler.

Image credit: TechRadar

Pris og tilgængelighed

Google Nest Hub blev lanceret på det danske marked d. 28. maj 2019 og koster 999 kroner. Enheden udkom oprindeligt under navnet Google Home Hub d. 22. oktober i USA.

Prisen er ganske rimelig, når man tænker på, at den almindelige Google Home koster omkring 779 kroner. Du skal dermed kun betale et par hundrede kroner mere, for at få en skærm med i pakken.

Nu kan Amazon Echo Show officielt endnu ikke købes i Danmark, men via parallelimport kan den dog fås til omkring et par tusind kroner. Google har hermed en klar fordel hvad angår prisen, og det bliver interessant at se, når Amazon lander på vore breddegrader. Årsagen til den store prisforskel skal blandt andet findes i, at der i Echo Show er indbygget kamera, hvilket der ikke er i Nest Hub. Dertil har Amazon også en større højttaler og skærm… det kommer vi nærmere ind på.

Image credit: TechRadar

Design

Vi starter med målene på Home Nest Hub. Selvom den ser større ud på pressefotos, er enheden med sine mål på 178.5 x 118 x 67.3mm ganske lille. Faktisk er den så lille, at skærmen nogenlunde er på størrelse med en stor telefon eller lille tablet, og basen så petit, at du let kan tage den op og holde den i hånden.

Men trods sin ringe størrelse, er det en velkonstrueret enhed. Den føles solid og selvom skærmen kan gå i stykker, hvis man slår hårdt på den, tør vi sagtens lade den stå på køkken- eller spisebordet.

Image credit: TechRadar

Selvom du skulle frygte hvad der kan ske med den, behøver du ikke gemme den for langt væk – den 7-tommer store HD touch-skærm er fin på nær afstand og knap så dramatisk, hvis du er længere fra den. Når det er sagt, har en lille skærm sine fordele.

Eksempelvis til billeder – især dem taget med en telefon – ser fremragende ud på en mindre skærm. Havde Google satset på 10 eller 12 tommer, ville billederne ikkehave fremstået så levende og klare, som de gør på Nest Hub.

Skærmen er monteret på den førnævnte base, som giver den en behagelig hældning. Æstetisk er den rundet af med en farvefuld kant, som matcher basen. Herhjemme har vi kun adgang til en sort og hvid model, men i USA fås den også i pink og lyseblå. På bagsiden finder du indgangen til strøm, volumenkontrol og en knap til at slå mikrofonen til og fra – det er det. Det er den klassiske minimalistiske Google-stil.

Nu vi taler om minimalisme, er den største forskel på Nest Hub og Amazon Echo Show, at Googles skærm ikke har et 5MP kamera – der er faktisk slet ikke noget kamera. Det er en beslutning Google har truffet for at eliminere bekymringer om privatlivets fred – men giver også nogle ulemper, idet du ikke kan foretage videoopkald, ihvert fald ikke nogen, hvor modparten kan se dig.

Hvis det lyder som en underlig beslutning, er det fordi Google øsker at Nest Hub er ligeså velkommen i dit soveværelse, som den er på køkkenbordet, uden at du behøver frygte for, at nogen optager dine mere… intime øjeblikke. I stedet for et kamera er der en lyssensor. Denne gør det muligt for enheden at sænke lysstyrken, når den registrerer et mørkt lokale. Google kalder denne funktion for ”Ambient EQ” og den justerer ikke kun lysstyrken (hvilket får skærmen til at virke mere diskret) men kan også ændre farvetemperaturen og vise et ur, når det er tid til at gå i seng.

I praksis betyder det, at højttaleren skruer ned for det blå lys, når den står på dit natbord, og er næsten slukket, når du slukker lyset. Hvis du i stedet placerer den ved et vindue i dagslys, vil den skrue helt op for lysstyrken og toppe på omkring 400 nits. Det er fint til billeder, men er ikke så godt til video.

Image credit: TechRadar

Opsætning og Google Assistant

Før du starte på din smart home-odyssé, skal du sætte enheden op. Dette røver. At du downloader eller re-installerer Google Home-appen. Når den er klar på din mobil, trykker du på plusikonet under Home og appen leder efter Google-enheder i nærheden. Kort efter kan du vælge i hvilket rub Hub står, samt tilføje andre smarte enheder, som du kan have købt sammen med Nest Hub.

Det hele tager kun et par minutter og takket være den smarte nye brugerflade i Google Home, har det aldrig været nemmere. Når det er sagt, og hvis du ikke allerede er hoppet med på Smart home-bølgen, taler Google varmt for sine Google Assistant og Made By Google-platforme, som nu understøtter mere end 5.000 smarte produkter fra mere end 400 virksomheder, samt et dusin eller mere Google-enheder.

Listen inkludere TV-producenter såsom Sony, LG og Vizio, smarte pærer fra producenter som Philips Hue, LIFX og TP-Link og smarte termostater fra Ecobee, Honeywell, Lux og flere. Disse firmaer er kun toppen af isbjerget af hvad der er understøttet og flere produkter og producenter tilføjes hele tiden. Af alle de produkter som virker med Nest Hub, er Nest-familiens produkter af termostater, smarte sikkerhedskameraer og videoringeklokker dog nogle af de smarteste. De sidste to kan sende et live signal til Nest Hub, imens de andre kan styres med stemmen eller via skærmen. Har du ikke allerede nogen smarte produkter og overvejer Google økosystem, bør du også overveje disse.

Image credit: Google

Udover de håndgribelige produkter, som fungerer med Google Assistant, findes også en række apps og tjenester. Denne liste inkluderer Googles egne tjenester som Google Calendar og Google Play Music, men også apps som Spotify, HBO Now, Uber, NPR, ESPN, Walmart, Target og mange flere. Du kan se en liste her.

En af de største ændring Google har foretaget siden lanceringen er integrationen af YouTube direkte i enheden, som lader dig spille musik fra tjenesten uden merudgift eller abonnement (men dog med reklamer). Du har også fuld adgang til den almindelige udgave af YouTube. I USA har de dertil adgang til fremtidens svar på kabeltv, YouTube TV – det må vi endnu undvære herhjemme.

Ydelse

Selvom der ikke tale om en 1-til-1 kopi, låner Google Nest Hub en del af sin visuelle identitet fra Android TV. Swiper du til højre på skærmen ser du store informationspaneler, som fylder det meste af brugerfladen, og viser ting som kalender, vejret, musik- og videoanbefalinger plus de hotteste nyhedshistorier.

Bed Google Assistant om at finde noget for dig, og alle disse vil forsvinde. Det der erstatter dem, afhænger af din forespørgsel.

Spørger du Google Assistant om lokal information, vises et kort, kontaktinfo, anmeldelser og beskrivelser af steder. Spørger du om en film vises rollelisten. Tryk på et af panelerne og du trækkes dybere ned i kaninhullet, hvor du kan finde endnu mere information.

Det er svært at tro, at Google har fundet en måde at vise hver eneste søgeterm på, og alligevel fulgte der med stort set et billede med til alle ting vi søgte efter.

Image credit: TechRadar

Og det er ikke kun søgefunktionen, som har fået en visuel opgradering – større Google-tjenester som YouTube, Photos og Mapps er blevet optimeret til både at give relevant feedback via lyd og video baseret på dine søgninger.

Selvom vi kunne fokusere mere specifikt på disse, kan i tro os, når vi siger, at Google håndterer alle deres førstepartstjenester med største respekt, hvilket er sjældent set i første generation af et produkt. Selv nogle tredjepartstjenester fungerer glimrende – selvom mange ikke føles så gennemførte eller naturlige som Googles egne. Hvis der er én som er værd at grave lidt mere i, er det YouTube, da det er en af de primære tjenester på Nest Hub.

YouTube på Nest Hub er både godt og skidt. Hvis du ved hvad du leder efter, eksempelvis hvordan du laver pasta eller seneste video fra din yndlings-streamer, kan du let bede Google Assistant om hjælp. Kræver din søgning lidt mere, bliver det hurtigt bøvlet. For det meste viser Nest Hub kun tre videoer på skærmen ad gangen – hvilket betyder, at det kan tage flere minutter at finde den video du leder efter.

Det er ikke nogen dealbreaker, men det er ej heller så intuitivt og enkelt som at gå hen til din computer og søge derfra. Det samme kan siges om Nest Hubs Google Cast-funktion, som lader dig streame videoer til Google Cast-parate TV eller Chromecast-enheder (det er brugbart, når du ved hvad du leder efter og nemmere bare at bruge din telefon, hvis du ikke gør) og til kogebogsopskrifter – de fleste opskrifter vi fandt, var tekstbaserede og krævede separate søgninger, hvis vi ville have forklaret hvordan man blancherer grøntsager eller afbener en fisk. Det er lidt bøvlet og det havde været rart, hvis Google havde samlet processerne.

Image credit: TechRadar

Nu vi taler om samlede processer, skal det nævnes, at Home View, den brugerflade som viser alle dine tilsluttede enheder i hjemmet, Ambient EQ og Google Photos screensaveren er, uden omsvøb, nogle af de mest innovative funktioner set ud fra et ydelsesmæssigt standpunkt.

De er klare, sjove og funktionelle og byder ikke på andet end solid funktionalitet i hvad der kunne have været endnu et ”også mig”-produkt.

Der hvor højttaleren lyser knap så skarpt, både i overført og bogstavelig betydning, er i den audiovisuelle afdeling. YouTube-videoer præsenteres ikke helt så godt på den 7-tommer store skærm og lyden, selvom den går an til en sang eller to imens du vasker op, har slet ikke samme klarhed eller dynamik, som din musiksamling fortjener.

Begge disse ”problemer” kan afhjælpes en smule (der er en EQ-slider på både Nest Hub og i Google Home-appen, som giver ekstra bas til den ellers ret flade lyd) men du må i store træk nøjes med noget, som ikke var tiltænkt som din primære højtaler eller tv-skærm.

Image credit: TechRadar

Hvem er den til?

Det er begrænset hvad Google Nest Hub kan gøre for dig. Baseret på vores tid med enheden, har vi defineret tre typer af brugere: Studerende, ældre familiemedlemmer og smart home-entusiaster med alt for mange enheder de ikke kan huske navnene på.

For de studerende er tiden knap og fyldt med spørgsmål, der kræver svar, og de vil elske Nest Hub og dennes fokus på Google Calendar. Det er indkodet direkte i skærmens brugerflade og kan altid hjælpe dem med at holde fokus.

Dertil behøver de ikke bekymre sig om hvorvidt mor eller far kommer forbi, og enheden slukker automatisk for sig selv, som natten falder på og det er tid til at sove.

Image credit: TechRadar

For de ældre familiemedlemmer er det en glimrende digital billedramme, som fungerer bedre end noget vi endnu har set. Billeder taget med vores telefoner samme aften landede øjeblikkeligt i skyen via Google Photos og fandt vej til Nest Hub inden for en time eller to. Tilføj her opkaldsfunktionaliteten via Duo og dine ældre familiemedlemmer kan nu holde kontakten, når du er langt væk.

Sidst men ikke mindst giver Nest Hub god mening for smart home-entusiasten, som er gået amok i smarte dimser. Har du flere pærer end du kan holde styr på, giver Nest Hub dig det forkromede overblik og viser alle forbundne enheder og viser i hvilke rum de befinder sig.

Dette er vigtigt, da det gør kommandoer som ”sluk TV’et i dette rum ” eller ”sluk lamperne i stuen” nemmere. Du skal ikke længere huske på TPLINK BULB 7 eller Sengled B8EFS.

De som ikke vil have glæde af Nest Hub er til gengæld entusiaster, som vil have det bedste billede og lyd i alle rum i hjemmet og familier, som foretager ugentlige videoopkald eller korte men vigtige drop-ins. Lyder det som dig, skal du måske i stedet overveje at vente på Amazon og deres Echo-produkter.

Image credit: TechRadar

Endelig dom

Selvom Google Nest Hub ikke mangler mange funktioner sammenlignet med Amazon Echo Show, er manglerne ganske vigtige: skærmen er lidt lille, hvilket betyder, at den egner sig skidt til video, og selvom den er glimrende til billeder, fortjener dit videoindhold bedre.

Den største mangel ved Nest Hub er dog det ikke eksisterende kamera. Vi er glade for at Google har tænkt på vores privatliv, men nogle vil sikkert være skuffede over, at de ikke kan foretage videoopkald. Heldigvis opvejes dette af nogle vigtige funktioner såsom Home View og Google Photos-integrationen – samt at skærmen fungerer glimrende, når du står foran den i køkkenet og ser instruktionsvideoer.

For det ovennævnte publikum og mange flere, som vi ikke har tænkt på, er Google Nest Hub overraskende god: det er en smart højttaler med en funktionel touch-skærm og kan styre hele dit hjem med få tryk. Og så er prisen ganske rimelig.