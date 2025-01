MSI lancerer vilde gamer-bærbare og er først med Nvidias RTX50-serie grafikkort

MSI har lanceret sin nyeste serie af bærbare computere på CES 2025. De er udstyret med NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop GPU'er og de nyeste Intel Core Ultra Series 2, AMD Ryzen 9000- og AMD Ryzen AI 300-series processorer. MSI introducerer en eksklusiv Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth med et håndtegnet dragedesign og nordiske runer, der kombinerer mytologi med ekstrem gaming-performance. De fornyede Titan-, Raider- og Vector-serier tilbyder topydelse til krævende brugere. Stealth-serien, herunder Copilot+-pc'er med AMD Ryzen AI 300-seriens CPU'er, er henvendt til brugere, der er på udkig efter AI-fokuserede bærbare computere. Derudover annoncerede MSI sine højtydende Crosshair- og Pulse-serier med den nyeste NVIDIA GeForce RTX 50-serie, hvilket giver brugerne alsidige muligheder, der passer til forskellige ydelsesbehov. Med eksklusive AI-løsninger og innovative design til termisk køling fortsætter MSI med at levere computere til premium brugeroplevelser ved at kombinere avanceret teknologi og enestående ydeevne.

High-end MSI-laptops drevet af Intel og AMD

MSI's udvidede serie af højtydende bærbare computere omfatter Intel Core Ultra 200HX- og 200H-processorer med op til 24 kerner og en integreret NPU AI-motor, der giver mere end 15 % bedre ydeevne end deres forgængere. MSI introducerer også et alsidigt udvalg af AMD-bærbare computere, der drives af AMD Ryzen 9000 HX-serien, herunder Ryzen 9955HX3D, som giver gamere en betydelig fordel og en forbedret spiloplevelse. Derudover omfatter det nye AMD-sortiment Ryzen AI 300-seriens processorer med en næste generations NPU, der tilbyder op til 50 TOPS af avancerede AI-funktioner. Takket være deres avancerede effektivitet er disse processorer ideelle til brugere med fokus på ydeevne og holdbarhed.

Innovationer for forbedret ydeevne og brugeroplevelse

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth (Image credit: MSI)

MSI introducerer et helt nyt køledesign med et SSD-kølesystem med kølerør, der sænker den maksimale temperatur på PCIe Gen 5 SSD'er med op til 10 °C, hvilket sikrer stabil ydeevne, vedvarende høje hastigheder og pålidelig dataoverførsel, selv under store belastninger. For yderligere at forbedre lagringsydelsen introducerer MSI Super RAID 5, som kombinerer Gen5- og Gen4-SSD'er for at opnå en læsehastighed på op til imponerende 18.000 MB/s. Det skal sikre problemfri dataadgang og lynhurtige indlæsningstider for de krævende applikationer.

MSI annoncerer også sin seneste AI-innovation: MSI AI Robot. Denne avancerede AI-assistent er udviklet i samarbejde med NVIDIA og integrerer en lokalt implementeret lille sprogmodel direkte i systemet. Med AI Robot kan brugerne styre deres bærbare computere via naturlige sprogkommandoer, selv uden en internetforbindelse, hvilket giver en mere intuitiv måde at konfigurere og administrere deres bærbare computere på. Sammen med AI Noise Cancellation Pro og AI Engine forbedrer MSI's omfattende AI-suite de bærbare computeres funktionalitet, hvilket gør dem smartere, mere brugervenlige og lettere at betjene, hvilket resulterer i en forbedret brugeroplevelse.

MSI introducerer den begrænsede Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, der er inspireret af modstandskraften i den nordiske mytologi. Med et fantastisk nyt design, håndtegnede dragemotiver og nordiske runer kombinerer den kunstnerisk håndværk med banebrydende ydeevne. 3D-dragen og drageringen på håndledsstøtten er omhyggeligt håndtegnet og indeholder elementer fra den nordiske mytologi som f.eks. de ni riger og runesymboler. Dette resulterer i en sofistikeret metallisk glans, sofistikeret tekstur og en fejlfri vintageinspireret finish.

MSI Thermal SSD-køling (Image credit: MSI)

Titan-, Raider-, Vector- og Stealth-serierne: nye kraftværker

MSI har opgraderet sin serie af højtydende bærbare computere, herunder Titan-, Raider-, Vector- og Stealth-serierne, som nu alle fås i 18-tommers versioner, der giver forbedret ydeevne og en fordybende oplevelse. Udstyret med NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU'er tilbyder disse bærbare computere ydeevne på skrivebordsniveau forbedret med avancerede AI-funktioner. Med MSI's OverBoost Ultra-teknologi leverer Titan-serien op til 270 W samlet systemeffekt, mens Raider- og Vector-serierne leverer op til 260 W. Med Thunderbolt 5-understøttelse og DDR5-6400-hukommelse garanterer disse bærbare computere topydelse, ultrahurtige tilslutningsmuligheder og problemfri multitasking til krævende brugere.

Stealth-serien har AMD Ryzen AI 300 Series-processorer med Copilot+ PC-certificering, der tilbyder avanceret ydeevne optimeret til AI-opgaver. Med et slankt chassis i Mg-Al-legering kombinerer Stealth-serien stil og holdbarhed, og Stealth 18 skiller sig ud som den letteste 18-tommers bærbare computer på markedet. MSI har også opgraderet Crosshair- og Pulse-serierne, som nu er udstyret med de nyeste NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU'er. Disse opgraderinger giver en bredere vifte af kraftfulde muligheder for brugere med forskellige behov.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Venture og VenturePro: robuste og kraftfulde business-laptops

For yderligere at forbedre produktiviteten introducerer MSI sin nye forretnings- og produktivitetslinje - Venture/VenturePro-serien, en alsidig og robust linje, der fås i størrelser fra 14» til 17«. VenturePro-serien er designet til professionelle og skabere og har kraftfulde CPU'er og de nyeste diskrete NVIDIA GPU'er. Takket være et overlegent køledesign leverer disse bærbare computere en højere og mere stabil ydelse, samtidig med at de opretholder et lavt varme- og støjniveau. Deres høje ydeevne gør det nemt for professionelle at håndtere lette kreative opgaver og gennemføre forskellige arbejdsprojekter effektivt, hvilket gør dem til et pålideligt værktøj til at øge produktiviteten. VenturePro-serien tilbyder også et eksklusivt batteriboost, der giver 4-5 timers ekstra produktivitet, så du kan være produktiv overalt.