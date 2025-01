Samsung udvider Galaxy Book5-serien med to nye AI-modeller

Pris og tilgængelighed Samsung har endnu ikke afsløret prisen på de nye computere. Det fremgår af en pressemeddelelse, at Galaxy Book5 Pro og Galaxy Book5 360 vil være tilgængelige på alle nordiske markeder fra februar.

Samsung har annonceret to nye bærbare computere, Galaxy Book5 Pro og Galaxy Book5 360, som skal styrke virksomhedens serie af AI-PC'er. De nye modeller er designet til at kombinere avanceret teknologi med øget produktivitet og er en del af Samsungs strategi for at udvide Galaxy Book5-serien. Begge computere er udstyret med Intel Core Ultra-processorer og indbygget AI-funktionalitet, der skal forbedre brugeroplevelsen og integrationen med Samsungs Galaxy-økosystem.

"Vi er begejstrede for at gøre Galaxy AI og forbedret innovation tilgængelig for flere mennesker end nogensinde før og imødekomme deres produktivitetsbehov på PC og andre Galaxy-enheder," siger Søren Rinnov Østergaard som er Landechef for Samsung i Danmark. "Sammen med vores betroede industripartnere leverer vi en AI-oplevelse i Galaxy Book, der giver brugerne mulighed for at arbejde, skabe og forbinde sig på mere intelligente måder gennem vores voksende økosystem."

AI-performance forbundet med et forbundet økosystem

De nye modeller introducerer flere AI-funktioner, herunder AI Select, der muliggør hurtigere informationssøgning, og Photo Remaster, som forbedrer billedkvalitet ved hjælp af NPU-drevet teknologi. Andre funktioner inkluderer Multi Control, der gør det muligt at arbejde problemfrit på tværs af Samsung-enheder, samt Quick Share og Second Screen, der forbedrer deling og multitasking.

Microsoft Phone Link er også blevet forbedret og giver lettere adgang til funktioner som Live Translate og Transcript Assist på en større skærm.

Galaxy Book5 Pro 360 forbedrer Copilot+ PC-oplevelsen på flere måder. For eksempel har Intel Core Ultra (Series 2)-processoren fire gange mere NPU-kraft end sin forgænger, og der kan downloades mere end 300 AI-applikationer til kreativitet og underholdning. Takket være disse applikationer kan brugerne nemt drage fordel af de nyeste AI-funktioner. Batteriet med Galaxys Super-Fast Charging giver op til hele 25 timers videoafspilning, så brugerne kan være endnu mere produktive.

Den bedste skærm og ekstra sikkerhed

Med Intel ARC GPU har Galaxy Book5 360 den bedste grafiske ydeevne i Galaxy Book-serien. Takket være Dynamic AMOLED 2X-skærmen med Vision Booster, som forbedrer udendørs synlighed og reducerer genskin, kan brugerne nemt bruge pc'en når som helst og hvor som helst. Superopløsningen på 3K og den adaptive opdateringshastighed på 120 Hz giver en filmisk oplevelse. Derudover forenkler 10-punkts multi-touch-skærmen navigationen mellem apps, vinduer og meget mere, og Galaxys indbyggede S Pen lader dig skrive, tegne og udarbejde detaljer med responsive multi-touch-bevægelser.

Som alle Galaxy-smartphones og -tablets er Galaxy Book5 Pro 360 beskyttet af Samsung Knox, Samsungs sikkerhedsplatform i flere lag. Så brugerne kan være sikre på, at deres personlige data er beskyttet med trusselsregistrering i realtid og samarbejdsbeskyttelse. Og med Copilot+ PC ved du, at din computer er sikker, da Windows 11 tilbyder flere lag af sikkerhed - fra malware-beskyttelse og sikre legitimationsoplysninger til databeskyttelse og mere pålidelige apps.

Galaxy Book5 serien får en række Galaxy AI-funktioner.

Specifikationer

Galaxy Book5 Pro fås i to størrelser: 16 tommer og 14 tommer, begge med Dynamic AMOLED 2X-skærme, der tilbyder op til 3K-opløsning og en opdateringshastighed på 120 Hz. Begge modeller er udstyret med Intel Core Ultra-processorer og op til 32 GB RAM. Den største model tilbyder desuden længere batterilevetid på op til 25 timer.

Specifikationer for Galaxy Book5 Pro (16 tommer):

Galaxy Book5 360 har tilsvarende funktioner, men adskiller sig ved sit design med 360-graders hængsler, som gør det muligt at bruge enheden som både tablet og laptop.

Pris og tilgængelighed

Samsung har endnu ikke afsløret prisen på de nye computere. Det fremgår af en pressemeddelelse, at Galaxy Book5 Pro og Galaxy Book5 360 vil være tilgængelige på alle nordiske markeder fra februar.