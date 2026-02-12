Test av Echo Dot Max – når en smarthøyttaler vokser opp
Kjent form, men med mer tilstedeværelse
Echo Dot har alltid vært Alexa-høyttaleren på innstegsnivå: kompakt, rimelig og enkel å få plass til i nesten alle rom. Med Echo Dot Max prøver Amazon noe nytt. Dette er ikke bare en kraftigere Dot; den er posisjonert som en erstatning for den gamle Echo-modellen i full størrelse, med høyere lyd, flere sensorer og innebygde smarthjem-hubber.
Etter å ha brukt Echo Dot Max i hverdagssituasjoner – musikkavspilling, stemmekommandoer og hjemmeautomatiseringsrutiner – er det tydelig for oss at dette er den mest ambisiøse Dot-enheten Amazon noensinne har skapt. Det virkelige spørsmålet er ikke om den er bedre enn standard Dot, men om oppgraderingene virkelig rettferdiggjør den høyere prisen …
