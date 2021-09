Test: Google Nest Cam (batteri)

Google Nest Cam (batteri) er et brukervennlig sikkerhetskamera som gjør detaljerte opptak i Full HD i farger om dagen og i svart-hvitt om natten. Ettersom det er batteridrevet, har du stor fleksibilitet når det gjelder montering. Kameraet kan identifisere hva som forårsaket et bevegelsesvarsel, og det kan også gjenkjenne ansikter, men sistnevnte funksjon krever et abonnement.

Kort sammendrag

Google er ganske ferske i markedet for overvåkningskameraer, ettersom de lanserte sin første enhet i 2017. Men takket være nyttig funksjoner som ansiktsgjenkjennelse og integrasjon med Googles stemmeassistent har produsenten raskt skapt seg en solid posisjon i markedet.

Google Nest Cam (batteri) er deres nyeste sikkerhetskamera har vært møtt med store forventninger siden Google stanset produksjonen av sine to første kameraer i begynnelsen av 2021. Dette er også Googles første batteridrevne kamera, noe som gir deg større frihet når det gjelder hvor du vil montere det (du kan også montere det med strømforsyning). Det er også deres første kamera som er fullstendig integrert i Google Home-appen i stedet for i Nest-appen. Full HD-kameraet er enkelt å betjene, og det er dessuten værbestandig, slik at det fungerer like godt utendørs som innendørs. Det har et synsfelt på 130 grader og sender et varsel til mobilen din hvis det registrerer bevegelse. Du kan se direkte bilder fra kameraet via Google Home-appen eller på din Google Nest Hub.

I tillegg til at du kan se det som skjer i sanntid, lagrer dessuten Nest Cam videoklipp i tre timer etter at opptakene ble gjort. Dermed kan du se gjennom dem. Hvis du parer kameraet med et Nest Aware-abonnement, kan du se over opptakene i hele 60 dager etter at opptakene er gjort. Nest Aware gir dessuten tilgang til funksjonen Familiar Face, som gir deg muligheten til å tildele navn til mennesker som registreres av kameraet. Du vil få et varsel neste gang ansiktene dukker opp i kameraets synsfelt.

Kameraet har en 6x zoom som gir deg god mulighet til å se detaljer i videoene, mens HDR sikrer at også ser detaljene tydelig – selv i områder med større kontrast mellom lyse og mørke områder. Det kan også integreres med Google Assistant og du kan se kameraets opptak på skjermen til alle Google-smartskjermene du måtte ha i hjemmet.

Google Nest Cam kan lagre opptil 60 minutter med video lokalt i tilfelle WiFi-forbindelsen brytes eller kameraet går tomt for batteri. Når det kommer seg tilbake på nettet, laster det automatisk opp dette opptaket til skyen, slik at det kan vises i appen. Dette er et ypperlig kamera hvis du til tider rammes av nettavbrudd.

Google Nest Cam (batteri) har en veiledende pris på 2299 kroner og er et sikkerhetskamera i mellomsjiktet. Det passer ypperlig for deg som ønsker en stor fleksibilitet når det gjelder installeringen, eller for deg som har behov for å lagre opptak kort tid etter at de er gjort – og som vil slippe å måtte betale abonnement for en skybasert lagringstjeneste.

Google Nest Cam (batteri) montert på en yttervegg. (Image credit: TechRadar)

Pris og tilgjengelighet

Veiledende salgspris: 2299 kr.

Google Nest Cam (batteri) har en veiledende salgspris på 2299 kroner og er tilgjengelig hos norske forhandlere. Som antydet, er dette etterfølgeren til Google Nest IQ Indoor, som kostet 3695 kroner ved lanseringen.

Google Nest Cam (batteri) er ett av tre Google Nest-kameraer som lanseres i år. Nest Cam med flomlys er et sikkerhetskamera med to LED-lamper som kommer på markedet senere i år.

Som nevnt lagrer Google Nest Cam videoopptak gratis i tre timer. Det er Googles algoritmersom avgjør hvilke opptak som lagres, ut fra lyden og bevegelsen som er identifisert i videoen. Videoarkivet kan også utvides med et Nest Aware- eller Nest Aware plus-abonnement. Det gir adgang til 30 eller 60 dagers historikk. De to abonnementene koster henholdsvis 50 og 100 kroner i måneden. Årsabonnementene koster 500 kroner og 1000 kroner.

Nest Cam (batteri) sett fra bunnen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Batteridrevet

Krever ekstra tilbehør for å kunne brukes frittstående

En magnetplate gjør det enkelt å vinkle kameraet

Google Nest Cam (batteri) er et kompakt hjemmekamera som måler 8,3 x 8,3 x 8,3 cm (b x d x h). Det matthvite designet suppleres av en svart front som rommer det 130-graders Full HD-objektivet – sammen med en liten LED som lyser grønt når det registreres bevegelse, samt høyttaler og mikrofon, som gjør det mulig å snakke med alle i kameraets synsfelt.

Google Nest Cam (batteri) er værbestandig og kan monteres utendørs eller inne. Det levers med en magnetisk plate, slik at du kan plassere kameraet i den vinkelen du ønsker ved montering på en vegg. Vil du bruke kameraet frittstående må du investere i et valgfritt stativ som koster fra 390 kroner.

Google Nest Cam (batteri) drives av et oppladbart batteri, men det kan også benyttes tilkoblet strømkabel. Det leveres med en 1 meter lang innendørskabel, men hvis du vil montere kameraet utendørs, kan du kjøpe en værbestandig kabel separat til 390 kroner.

Oppsettet av kameraet ved hjelp av Google Home-appen er relativt enkelt, og kan unnagjøres på et par minutter.

Hvis forbindelsen med strøm eller WiFi brytes, lagrer Google Nest Cam (batteri) opptil 60 minutters video lokalt. Når kameraet igjen får nettforbindelse, lastes opptaket opp i skyen slik at du kan se det på din tidslinje for hendelsen.

Nest Cam montert på veggen. (Image credit: TechRadar)

Ytelse

Tydelige og detaljerte opptak dag og natt

130-graders synsfelt med svært liten fisheye-effekt

Familiar Face kan gi deg varsler når familie og venner oppdages av kameraet

Google Nest Cam (batteri) gjør tydelige og detaljerte opptak både dag og natt. Med en 6x zoom er det mulig å forstørre videoen for å se detaljer tydeligere. Opptak om dagen gjøres i farger, og i sort-hvitt ved svak belysning. Kameraets HDR-kapasitet sikrer at vi også får med oss detaljene i de mørke områdene i opptakene, og ved kraftig solskinn. Det 130-graders synsfeltet skaper en viss fisheye-effekt i opptakene, uten at kvaliteten forringes.

Google Nest Cam (batteri) er treffsikkert når det gjelder å identifisere mennesker – samt dyr og kjøretøy. Hvis kameraet benyttes med et Nest Aware-abonnement kan du tildele navn til ansikter tilhørende venner og familie. Når du mottar et varsel, får du beskjed om det er et gjenkjent eller fremmed ansikt som befinner seg i kameraets synsfelt.

Det er en rekke funksjoner som gir deg mulighet til å aktivere eller deaktivere kameraet i forskjellige scenarier. Geofence-funksjonen benytter mobilens plassering til å aktivere kameraet avhengig om du er hjemme er eller borte fra eiendommen, og den er temmelig effektiv. Den krever naturligvis at alle på eiendommen har koblet mobilen til Home-appen for å fungere.

Google Nest Cam (batteri) gir dessuten adgang til en rekke brukertilpasninger, slik at du blant annet kan bestemme hvor mange varsler du vil motta. Du får beskjed om hva som har utløst bevegelsessensoren, og du kan også opprette aktivitetssoner slik at det bare er bevegelser innenfor den angitte sonen som utløser varsler. Hvis boligen din for eksempel vender ut mot et offentlig område hvor kameraet kan fange opp fotgjengere og biler, er det praktisk å kunne utelukke de aktuelle områdene, slik at du ikke drukner i varsler.

Du kan velge om kameraet bare skal reagere på bevegelser som skyldes mennesker, dyr eller biler. Da vil for eksempel ikke dine kjæledyrs bevegelser få telefonen din til å hoppe og danse gjennom hele arbeidsdagen.

Du styrer kameraet med Google Home appen . (Image credit: Peter Hoffmann)

App

Lett å navigere i

Integrasjon med Google Assistant

Abonnement er nødvendig for ansiktsgjenkjennelse

I motsetning til tidligere Google Nest-kameraer fungerer Google Nest Cam (batteri) med Google Home-appen, som er enkel å bruke. Du velger enkelt og greit kameraet fra listen over Google Assistant-kompatible enheter i boligen din. Du ser enkelt kameraets batterinivå og får adgang til direkte bildeoverføring. Du får dessuten opp hele opptakshistorikken og enkel adgang til innstillingsmenyen.

Kameraet lagrer bare videoklipp fra de tre siste timene gratis. For de fleste er nok ikke dette tilstrekkelig. Hvis du vil beholde og ha tilgang til opptakene lenger, må du ha et Nest Aware-abonnement. Det koster fra 50 kroner i måneden.

Her er det en mengde tilpasningsmuligheter. Utover å bestemme hvor mange varsler kameraet sender deg, kan du også justere varigheten til opptakene som gjøres, kameraets bevegelsesfølsomhet og kameraets lydstyrke. Ettersom Google Nest Cam (batteri) er kompatibelt med Google Assistant, kan du be Googles stemmeassistent om å aktivere eller deaktivere kameraet. Hvis du har en Google Nest-enhet med skjerm, som for eksempel Google Nest Hub (2. generasjon), kan du også se direkteoverførte bilder fra kameraet på skjermen.

Google Nest Cam (batteri) ved siden av den magnetiske holderen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetid

Batteriet holder i opptil tre måneder per opplading

Det tar fem timer å lade opp batteriet

Batteriet kan ikke skiftes ut

Google hevder at Nest Cam (batteri) kan holde i opptil tre måneder på én opplading. Det avhenger naturligvis av hvor ofte og hvor lenge direktevisning er aktiver, samt av hvor ofte kameraet registrerer bevegelser. Ettersom vi ikke har brukt kameraet så lenge, kan vi ikke vurdere hvordan det faktisk presterer ved «normal bruk».

Det tar omtrent fem timer å lade batteriet helt opp. Det er litt skuffende ettersom det er snakk om et innebygget batteri. Dermed vil kameraet være ute av drift mens batteriet lades opp. Her hadde vi foretrukket et oppladbart batteri, slik man for eksempel finner i Arlo Ultra 2 og Arlo Pro 4. Hvis du skaffer deg et ekstra batteri til en av disse enhetene er kameraet bare frakoblet mens du bytter batteri.

Burde jeg kjøpe det?

Kjøp det hvis ...

… du vil ha et batteridrevet sikkerhetskamera

I motsetning til Googles tidligere overvåkningskameraer, kjører Google Nest Cam med et oppladbart batteri. Det gir deg stor fleksibilitet, ettersom du ikke er avhengig av en strømkilde i nærheten av stedet hvor du plasserer kameraet.

… Du vil ha ansiktsgjenkjennelse

Hvis du abonnerer på Nest Aware kan du navngi personer som registreres av kameraet, slik at du kan få varsler om når de – eller ukjente ansikter – registreres i kameraets synsfelt.

…du har en ustabil WiFi-forbindelse

Google Nest Cam (batteri) lagrer opptil 60 minutters video lokalt hvis WiFi-forbindelsen brytes, og laster opp opptaket i skyen når internettforbindelsen gjenopprettes. Det gjør dette til en ypperlig egnet enhet hvis du har en ustabil nettilkobling.

Ikke kjøp det hvis ...

… du vil ha nattsyn i farger

Sikkerhetskameraer fra Arlo og Ring gjør også fargeopptak om nettene. Det gjør ikke Nest Cam – der får du bare svart-hvitt-opptak etter mørkets frembrudd. Vil du også ha fargeopptak om nettene, må du finne deg et annet overvåkningskamera.

… du vil lagre videoopptakene lokalt

Dette kameraet gir deg ingen mulighet til å lagre video lokalt – hverken i selve kameraet eller på en server. Kameraet lagrer opptak fra de tre seneste timene i skyen, men det synes vi ikke er lenge nok. Det hadde nok være mer relevant hvis man kunne ha lagret opptak lokalt uten å måtte betale for et månedlig abonnement.

… du vil ha innebygget lys og sirene

I motsetning til kameraer fra konkurrenter som Ring og Arlo kan ikke Google Nest Cam (batteri) skilte med innebygget lys eller sirene. Hvis du synes dette er viktige funksjoner for et sikkerhetskamera, er det verdt å vente på Google Nest Cam med flomlys, som kommer senere i år.

Testet: august 2021