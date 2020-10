Test: Belkin SoundForm Elite

Tross at Devialet har bidratt til utviklingen av Belkin SoundForm Elite, så låter den ikke bra nok til å forsvare den stive prisen. Da hjelper det ikke stort at den er utstyrt med en smart trådløs lader til mobilen din på toppen, og det er heller ikke noe pluss at vi opplevde problemer med strømmestabilitet under vår testing.

Kort sagt

Med Devialet-teknologi under panseret, innebygget trådløs lading og Google Assistant på plass, burde Belkin SoundForm Elite være den perfekte høyttaleren til nattbordet ditt. Det skal også sies at den trådløse ladingen er smart, stemmestyringen fungerer fint, og du får mer bass enn man skulle kunne forvente av en høyttaler på denne størrelsen.

Dessverre strekker den ikke helt til når det kommer til lydkvaliteten. Mellomtonen mangler nemlig en del detaljrikdom og hvis prisen hadde vært halvparten så høy så hadde kanskje det vært helt greit, men for over 3000 kroner får du betydelig bedre lyd andre steder. Ikke minst kan du få en trådløs ladeplate fra for eksempel Belkin for rundt 300 kroner, så det er heller ikke nok til å forsvare den stive prisen.

Når vi i tillegg opplever stabilitetsproblemer ved bruk av Spotify og stemmetilbakemeldinger som blir mer masete enn nyttige, så blir det vanskelig å anbefale Belkin SoundForm Elite for andre enn dem som absolutt vil ha en kompakt trådløs smarthøyttaler med innebygget trådløs lading.

Pris og tilgjengelighet

Belkin SoundForm Elite går i skrivende stund for 3249 kroner i den rimeligste norske nettbutikken.

Med unntak av den trådløse laderen, gjør ikke Belkin SoundForm Elite noe som ikke høyttalere fra for eksempel Sonos, Harman Kardon og Marshall gjør bedre, til sammen eller en lavere pris.

Designet kan minne litt om et egg som er åpnet i toppen. (Image credit: Truls Steinung)

Design og tilkoblinger

Designet til Belkin SoundForm Elite kan minne litt om et egg som har fått kuttet av toppen, og det gjelder naturlig nok spesielt om du går for den hvite varianten. Eventuelt er det også mulig å få kjøpt den i sort.

Og det er mye å like ved designet med stofftrekk på sidene og fem berøringsfølsomme knapper i front. Samtidig er det ikke til å komme unna at den ser litt merkelig ut med den store tomme flaten på toppen, og vi opplever at designet først kommer til sin rett når man får plassert telefonen på den. Da gir på en måte helheten mer mening.

Trådløs lading fungerer fint med OnePlus 8 Pro. (Image credit: Truls Steinung)

Den eneste tilkoblingen du finner på SoundForm Elite er kontakt til strømpluggen, så her får du ingen mulighet til å koble til utstyr med 3,5 mm-kabel. Alt foregår i stedet via WiFi og Bluetooth, og førstnevnte settes opp via Google Home-appen.

I front sitter det fem berøringsfølsomme knapper, og disse er Bluetooth, volum opp og ned, play og pause og demping av de to mikrofonene som sitter på hver side av knappene. Merkingen på knappene er ikke spesielt tydelig og den kan være litt vanskelig å se, så det beste er om du bare lærer deg hva de gjør først som sist.

Forutsatt at du har en telefon som støtter trådløs lading, så er det bare å legge den på ladeflaten for å starte ladingen. Den leverer 10 W, og vår testing med OnePlus 8 Pro ga gode resultater. Dette kan være spesielt nyttig om du har SoundForm Elite stående på nattbordet, men det er verdt å merke seg at ladehastigheten selvfølgelig vil være avhengig av hva telefonen støtter. Noen vil altså være tregere enn 10 W, mens andre (som vår test-telefon) vil lade mye raskere med en lader som støtter høyere effekt.

Strømkontakten er den eneste tilkoblingen på baksiden. (Image credit: Truls Steinung)

SoundForm Elite støtter Google Assistant, og når oppsett er gjennomført er det bare å vekke den med "OK Google" og gi den alle slags kommandoer fra å spille musikk fra strømmetjenester til å skru på lyset eller sjekke kalenderen din. Dette fungerer fint, og vi setter også pris på at det er mulig å deaktivere mikrofonene med et enkelt trykk. Det er bare litt synd at de fire lampene i front lyser rødt når mikrofonen er av, fordi det får det til å se ut som noe er galt. Er du ikke tilhenger av å ha en mikrofon stående på i tide og utide, må du altså leve med at høyttaleren står og lyser rødt hele tiden.

Et annet irritasjonsmoment som stadig melder seg er at strømming over Chromecast ofte er ustabil, og det gjelder spesielt når man skal bytte til SoundForm Elite med Spotify.

Da melder samtidig et annet irritasjonsmoment seg, nemlig de evinnelige stemmetilbakemeldingene som avbryter det du holder på med. I dette tilfellet får du beskjeden "Beklager, musikken stoppet fordi Spotify-kontoen din brukes på en annen enhet". Om dette er Spotify, Belkin eller Googles skyld er vi usikre på, men vi opplever det i hvert fall ikke med andre høyttalere.

Det samme irritasjonsmomentet med stemmetilbakemeldinger oppstår for øvrig også når man trykker på knappen for å aktivere eller deaktivere mikrofonen, og vi klarer oss fint uten denne masingen om at "mikrofonen er satt til lydløs" når den i tillegg snakker over musikken vi lytter til.

Heldigvis kan du i det minste aktivere en nattmodus som demper LED-lys og stemmetilbakemeldinger i et angitt tidsrom på natten, noe som i hvert fall kommer godt med hvis du har SoundForm Elite stående på nattbordet.

Lydkvalitet

Førsteinntrykket SoundForm Elite gir når du starter den opp er ganske positivt, for det er ingen tvil om at den klarer å levere mye volum tross den beskjedne størrelsen. Det virker nesten litt mystisk at den klarer å levere så mye kraft.

Dette er nok mye takket være Devialets Push-push-konfigurasjon med to basselementer som jobber sammen for å flytte mest mulig luft. Ifølge selskapet bidrar det også til å redusere vibrasjoner, og det gir renere og mer responsiv bass.

Dessverre lever ikke resten av lydbildet helt opp til den samme kvaliteten. Diskanten er for så vidt helt grei, men mellomtonen mangler detaljrikdommen man må kunne forvente i en høyttaler til denne prisen.

Dette blir spesielt merkbart når man lytter til musikk med en del akustiske instrumenter. Da forsvinner mange av nyansene man ellers får høre, og du blir sittende igjen med en litt ullen og mangelfull opplevelse.

Vi mener ikke å si at SoundForm Elite låter direkte dårlig og mange vil kanskje til og med være fornøyd med kvaliteten, men vi forventer mer til denne prisen – ikke minst når Devialet er involvert i utviklingen.

Designet blir litt underlig når det ikke ligger en telefon på ladeplaten. (Image credit: Truls Steinung)

Bør jeg kjøpe Belkin SoundForm Elite?

Kjøp den hvis …

... du trenger en kombinert trådløs lader og høyttaler

Belkin SoundForm Elite er en smart løsning som kombinerer to produkter du kan trenge på nattbordet i ett.

... du liker kraftig bass

Push-push-systemet i Belkin SoundForm Elite sikrer at den leverer overraskende kraftig bass.

... du har nytte av Google Assistant

Stemmekommandoer til Google Assistant fungerer fint med SoundForm Elite.

Ikke kjøp den hvis ...

... du er opptatt av detaljert og balansert lyd

Bassresponsen imponerer, men resten av lydbildet lever ikke opp til samme standard.

.... du har trangt budsjett

Dette er en dyr smarthøyttaler, og det finnes billigere alternativer som gir deg bedre lyd. En trådløs lader kan du eventuelt kjøpe ved siden av.

Opprinnelig testet: august 2020