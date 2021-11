Test: Airthings View Plus

Norske Airthings' nye luftkvalitetsmåler View Plus imponerer med en praktisk skjerm, en ny sensor som måler svevestøv og innebygget hub-funksjonalitet. Samtidig er det ikke alle som vil ha bruk for alle finessene View Plus byr på, og med tanke på den stive prisen så er det verdt å huske på at de rimeligere modellene til Airthings kan være mer enn gode nok, avhengig av hva du ønsker å måle.

Norske Airthings' nye luftkvalitetsmåler View Plus imponerer med en praktisk skjerm, en ny sensor som måler svevestøv og innebygget hub-funksjonalitet. Samtidig er det ikke alle som vil ha bruk for alle finessene View Plus byr på, og med tanke på den stive prisen så er det verdt å huske på at de rimeligere modellene til Airthings kan være mer enn gode nok, avhengig av hva du ønsker å måle.

Kort oppsummert

Airthings View Plus er det nyeste tilskuddet til norske Airthings utvalg av luftmålere for hjemmebruk. Ved siden av å by på alle sensorene til den tidligere toppmodellen View Plus, inkludert radon, har den også en ekstra sensor for partikler og ikke minst en skjerm som viser målinger i sanntid. I tillegg har den også en innebygget hub som kan erstattet hub-enheten selskapet tilbyr som ekstrautstyr.

Her får du altså alt samlet i en Airthings-enhet som eventuelt kan fungere som en slags sentral for andre målere du har i huset.

Airthings View Plus kan kobles til både med Bluetooth og Wifi (sistnevnte er nødvendig om du skal bruke den som hub), og den kan gå på batteri eller på strøm.

Data leveres til den tilhørende appen og til Airthings' webgrensesnitt akkurat som med de andre Airthings-enhetene, og det gir deg god oversikt over inneklimaet ditt. På den måten blir du både minnet på når du bør lufte, og i større perspektiv på om du bør foreta deg tiltak som kan motvirke for høye radonverdier eller andre problemer som kan være negativt for helsen til deg og familien din.

Om du faktisk trenger de ekstra finessene til View Plus er en annen sak, og det kan godt være at en Airthings Wave eller Wave Plus vil være nok. Det gjelder kanskje spesielt om det først og fremst er radon-måling du er ute etter.

Uansett leverer i hvert fall Airthings View Plus det den lover, og den er et spesielt godt kjøp hvis du har en Airthings-enhet fra før, ønsker å utvide systemet med mer måledata og mener du har bruk for hub-funksjonaliteten i tillegg.

Pris og tilgjengelighet

Airthings View Plus er i salg i en rekke norske nettbutikker for 2990 kroner.

Da får du altså alt du trenger til å måle både radion-nivå og generell luftkvalitet, og den har en innebygget hub som kan fungere som samlingspunkt for andre Airthings-enheter.

Airthings Wave Plus går på sin side for 2290 kroner, mens Airthings Wave går for 1690 og Airthings Mini går for 790 kroner.

Design og skjerm

View Plus har et lite og nett design som ikke gjør spesielt mye ut av seg. (Image credit: Truls Steinung)

Airthings View Plus følger samme designspråk som Airthings' tidligere produkter, men i motsetning til Wave Plus, Wave og Wave Mini er altså View Plus avlang i formen. Den er også laget for å stå på høykant uten noen form for støtte, men den kan i tillegg også henges opp på veggen ved hjelp av den medfølgende braketten som har skruehull.

Selve enheten er liten og nett, og kan plasseres nærmest hvor som helst uten å ta spesielt mye oppmerksomhet. Ønsker du å bruke den som hub (en funksjon vi kommer tilbake til senere), så må du imidlertid koble den til strøm med den medfølgende USB-C-kabelen og en strømadapter du må stå for selv.

Batterilokket på baksiden fungerer også som en opphengsbrakett. (Image credit: Truls Steinung)

Skjermen er strengt tatt ingen skjerm i det hele tatt, i og med at den er basert på den samme teknologien som brukes i lesebrett. Har du brukt et slikt før, vet du altså omtrent hvordan den oppfører seg.

Den viser målinger på skjermen kontinuerlig, og fordelen med teknologien er at den faktisk ikke bruker strøm i det hele tatt så lenge den ikke endrer visningen. Dermed krever ikke dette spesielt mye av batteriet. Kompromisset er at man ved bytte av visning får ganske betydelig etterslep fra det forrige som ble vist. Dette motvirkes ved å oppfriske "skjermen" med jevne mellomrom, og da ser man at hele skjermen blinker i sort et par ganger før den går tilbake til normal visning helt uten etterslep.

Dette kan virke litt merkelig i begynnelsen, men i og med at dette er en skjerm man kun skal kaste et blikk på i ny og ned og ikke akkurat følge med på kontinuerlig, så betyr ikke dette så mye i praksis.

Oppsett og bruk

Det følger med både batterier og en USB-C-kabel som kan brukes til å koble View Plus til strøm. (Image credit: Truls Steinung)

Oppsett gjøres enkelt ved å følge instruksjonene i den tilhørende appen, og Bluetooth-forbindelsen gjør det mulig for enheten å sende data direkte til telefonen og til en eksisterende Airthings Hub om du har det, mens WiFi-forbindelsen lar enheten sende data direkte til Airthings' nettsky.

View Plus kan kjøre på seks medfølgende AA-batterier, eller eventuelt drives av strøm fra veggen med en medfølgende USB-C-kabel, og sistnevnte er påkrevd om du vil bruke den innebygde Hub-funksjonaliteten. Har du ikke en hub fra før men har flere Airthings-enheter i huset så er dette en god løsning, men det krever at du plasserer View Plus i nærheten av en stikkontakt. I tillegg må du stå for strømadapter selv, for det følger som sagt kun med en USB-kabel.

(I en tidligere utgave av denne testen skrev vi at tilkobling til stikkontakt er påkrev for å bruke View Plus med WiFi, men dette er ikke tilfelle. Det er kun Hub-funksjonaliteten som krever slik tilkobling.)

Hub-funksjonaliteten gjør at andre Airthings-enheter kan koble seg direkte til View Plus via Bluetooth, og dermed levere data videre til Airthings-skyen og appen på telefonen din. På den måten blir dataene alltid tilgjengelig uansett hvor du befinner deg, og ikke bare når du har telefonen i nærheten av enhetene.

Airthings View Plus plasseres ganske enkelt der du ønsker å måle luftkvalitet, og det anbefales at den plasseres omtrent i normal høyde i forhold til der man sitter og eventuelt står. Det kan altså være på en hylle, en kommode, et nattbord eller eventuelt festet på veggen. I sistnevnte tilfelle skrur du bare braketten som sitter på baksiden fast i veggen, før du fester enheten på den.

Airthings View Plus begynner å måle luftkvaliteten i rommet så fort den er koblet til, og akkurat som med de andre modellene kommer dataene opp i den tilhørende appen og i det webbaserte dashboardet.

Unikt for View Plus er det imidlertid at du også får sanntidsdata på den nevnte skjermen, og i appen kan du velge å vise data fra to av de syv ulike sensorene. Ønsker du å alltid se radon-målinger kan du altså velge det, mens de som vil ha måling av partikler i lufta eller CO2 kan velge det.

I tillegg har den også den samme vinkefunksjonen som de andre modellene, noe som innebærer at en liten LED-lampe lyser grønt, gult eller rødt når du vifter hånden foran enheten, avhengig av kvaliteten på luften akkurat i øyeblikket. I tillegg får du også opp tekst på skjermen som sier for eksempel "Your air is good".

Appen gir god oversikt over data. Det høyre bildet viser hvordan man kan tilpasse skjermen på enheten. (Image credit: Truls Steinung)

I appen og i webgrensesnittet får du enkel tilgang til informasjon om luftkvaliteten, og View Plus måler i likhet med Wave Plus Radon, CO2, luftfuktighet, temperatur, VOC og lufttrykk. (Ta gjerne en titt på vår test av View Plus for å lese mer om disse målingene, og om hvordan Airthings-systemet fungerer generelt.)

Nytt for View Plus er målingen av PM2.5, som er et mål på svevestøv i lufta. Dette er partikler som kan komme fra mange ulike kilder både i huset og utenfra, og som kan være problematisk både med tanke på allergier og fare for sykdom.

Likevel er det kanskje aller mest radonmåling mange er opptatt av om man vurderer å gå til innkjøp av en Airthings-enhet, og View Plus gjør altså akkurat den samme jobben som de andre enhetene på dette punktet (minus Airthings Mini som ikke måler Radon).

Dette er en type måling man må gjøre over tid for å få et gjennomsnitt som kan fungere som utgangspunkt for videre tiltak, og Airthings leverer svært gode og oversiktlige data. I tillegg får du også veiledning om når du eventuelt burde kontakte eksperter som kan ta en grundigere vurdering.

Uansett hva slags målinger du er mest opptatt av, så får du oversiktlige data både i appen og i webgrensesnittet. Ikke minst gjør Airthings en god jobb med å informere om hva slags verdier som er problematiske, hva som er årsaken til dem og hva du kan gjøre for å bedre inneklimaet ditt.

Ellers er det verdt å nevne at Airthings støtter Google Assistant og Amazon Alexa, og du kan dermed spørre om ulike målenivåer når du måtte ønske. I tillegg får du også integrasjon med IFTTT. Vi kunne også ønske oss integrasjoner med flere smarthussystemer som Apple HomeKit, Google Home, FutureHome, SmartThings og liknende, men det er altså ikke på plass på nåværende tidspunkt.

Hvis det er kun radon-måling du er opptatt av så skal det sies at du kan klare deg fint med en av de rimeligere modellene. Har du derimot bruk for de ekstra finessene til View Plus, inkludert skjermen og hub-funksjonaliteten, så er den absolutt verdt å vurdere.

Bør jeg kjøpe Airthings View Plus?

Skjermen kan være nyttig om du ønsker å holde et øye med bestemte måleverdier. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha den mest omfattende luftmålingen Airthings byr på View Plus har flest sensorer av alle Airthings' modeller, og den gir deg dermed mest data.

... du har nytte av hub-funksjonen View Plus inneholder en Airthings-hub som kobler andre Airthings-enheter direkte til nettet. Dermed trenger du ikke å gå til innkjøp av en separat hub for å få den funksjonaliteten.

... du vil ha data om luftkvalitet lett tilgjengelig View Plus gir deg sanntidsdata direkte på enhetens skjerm.

Ikke kjøp den hvis ...

... du har trangt budsjett View Plus er ikke billig, og hvis du klarer deg med enklere målinger så finnes det rimeligere varianter enn dette.

... du først og fremst er opptatt av radon-måling View Plus har en del smarte finesser, men Wave og Wave Plus gjør en like god jobb med radon-måling til en lavere pris.

Først testet: oktober 2021