Test: Airthings Wave Plus

Airthings Wave Plus er et smartprodukt som måler radon-nivåer og generell luftkvalitet, og all informasjonen leveres direkte til din mobiltelefon. Prisen er relativt høy, men systemet er tilgjengelig veldig brukervennlig og enkelt å installere. Airthings kommer også i to andre varianter som du kan supplere med for å dekke hele huset.

Airthings er et norskutviklet trådløst system for måling av radon-verdier og inneklima, og løsningen lar deg holde et øye med luftkvalitet og radon-nivå over tid, rett fra mobiltelefonen din.

Radon er som kjent en usynlig og luktfri gass som finnes i større eller mindre grad i de fleste hus, og som i større konsentrasjoner kan være kreftfremkallende. Spesielt for deg som bor i et område med mye radon, så kan det være en god idé å sjekke nivåene over tid for å se om du bør gjøre tiltak for å senke nivåene. Dette kan gjøres enkelt med såkalt sporfilm som gir en indikasjon på nivåer over tid, men Airthings er altså en betydelig mer avansert løsning som samtidig også måler kvaliteten på inneklimaet ditt på andre måter.

Dette er først og fremst en test av toppmodellen Airthings Wave Plus og den nylig lanserte Airthings Hub, men vi har også tatt for oss de rimeligere variantene Airthings Wave og Airthings Wave Mini og tar dem med i helhetsvurderingen.

Spesifikasjoner Sensorer: Radon, CO2, TVOC, temperatur, luftfuktighet og lufttrykk Batterilevetid bluetooth: 16 måneder Batterilevetid med hub: 18 måneder App: iOS og Android Batteritype: 2 x AA

Pris og tilgjengelighet

(Image credit: Truls Steinung)

Airthings Wave Plus er tilgjengelig i norske nettbutikker for 2690 kroner.

I tillegg finnes Airthings også i to andre varianter med et mer begrenset utvalg av sensorer. Airthings Wave til 1599 kroner byr på radionmåling i tillegg til temperatur og fuktighet, men dropper de mer avanserte målingene av luftkvalitet, mens Airthings Wave Mini dropper radon-måling og måler kun temperatur, fuktighet og TVOC (et mål for luftkvalitet).

Airthings-enhetene har i utgangspunktet ikke WiFi og kommuniserer kun over bluetooth. Ønsker du tilgang til systemet når du ikke er hjemme, er det mulig å kjøpe Airthings Hub som en del av Airthings House Kit til 3290 kroner. Denne kobles til hjemmenettet med WiFi, og fungerer som et mellomledd for enhetene.

Oppsett og bruk

Oppsettet av Airthings Wave Plus er en enkel prosess som tilsvarer hvordan man setter opp de fleste andre Bluetooth-enheter. Du installerer den tilhørende appen på telefonen, og derfra følger du en oppsettprosess der du oppretter en konto, før enheten kobles til telefonen.

Har du flere Wave-enheter er det bare å plassere disse på egnede steder i huset, og koble dem til på samme måte. Airthings anbefaler at du ikke plasserer enhetene innenfor en meters avstand av ventilasjonsvifter. Enhetene kan enten ligge flatt på et bord eller en hylle, eller festes på vegg eller i tak med en medfølgende magnetisk brakett.

(Image credit: Truls Steinung)

Airthings Hub kobles på tilsvarende vis til WiFi-nettet ditt ved hjelp av appen, og den holder samtidig kontakt med de andre Airthings-enhetene via bluetooth.

I appen kan du følge med på alle dataene på enhetene dine, du kan se gjenværende batterilevetid og installere fastvare når nye versjoner blir tilgjengelig.

Systemet fungerer fint uten Hub, men vår opplevelse er at alt går litt tregere og er litt mindre responsivt. Grunnen er nok at du er avhengig av å være innen Bluetooth-rekkevidde for å få tilgang til oppdaterte data fra enhetene. Med Hub på plass, fungerer derimot alt helt knirkefritt, og oppdaterte data er alltid tilgjengelig i appen.

Airthings støtter også Google Assistant, og når kontoene er koblet sammen kan du be om å få målenivåene kun ved å spørre med stemmen. Du kan også knytte Airthings til IFTTT, og derfra er det bare fantasien som setter grenser for hva de ulike dataene fra Airthings kan brukes til. Høye TVOC-nivåer kan for eksempel starte en ventilasjonsvifte automatisk, eller du kan velge at en lampe skal blinke når radon-nivåene er for høye.

Radon-måling over tid

For å kunne få pålitelige målinger av radon-nivå må man måle over lang tid – helst flere måneder – og det har vi gjort med Airthings.

Den første uka går ganske enkelt med til en kalibreringsprosess der enheten tilpasser seg miljøet, og jobber seg frem til nøyaktige måleresultater. Etter det begynner den ordinære målingen, og underveis kan du til enhver tid sjekke radon-nivå og andre måleverdier i appen.

De nøyaktige måleverdiene for radon har imidlertid som sagt ikke så stor betydning i seg selv, og det er gjennomsnittsverdiene som er viktigst. Da vi etter et par ukers måling fikk et varsel på telefonen om høye radonverdier i kjelleren ble vi naturlig nok bekymret, men det viste seg etter hvert at verdiene ikke var så høye i gjennomsnitt som vi først fikk inntrykk av.

I dette tilfellet synes vi Airthings kunne tatt bedre høyde for at høye verdier kan forekomme i korte perioder, og at det ikke nødvendigvis er riktig å varsle om høye verdier av den grunn.

(Image credit: Truls Steinung)

Over tid får man etter hvert et godt bilde av det gjennomsnittlige radon-nivået i huset, og det er først da man eventuelt kan begynne å vurdere å iverksette tiltak. Grafene i appen fargekodes etter nivå, så det er enkelt å gjøre en vurdering av risiko.

Har du et gjennomsnittlig nivå under 50 Bq/m3 er det ikke nødvendig med tiltak, har du et nivå mellom 50 og 100 kan du prøve å eksperimentere med luftig og tetting av sprekker mot grunnmuren, og har du nivåer mellom 100 og 150 gjennom tre måneder så bør du kontakte et firma som kan gjøre utbedringer. Ligger nivået over 150 i én måned, så bør du også kontakte en ekspert.

Vårt inntrykk er at Airthings gjør en god jobb med å undersøke radon-nivåer over tid, men det samtidig ikke til å komme unna at systemet koster den del. Dermed kan det være at du får like mye for pengene om du tar kontakt med et firma som kan gjøre jobben for deg.

Luftkvalitet ellers

Samtidig byr jo Airthings også på en rekke andre målinger som kan komme til nytte. Airthings Wave Plus har sensorer for både CO2-nivå, luftfuktighet, temperatur, lufttrykk og TVOC. På den måten kan du få et inntrykk av den generelle luftkvaliteten, slik at du kan bli flinkere til å gjøre så enkle ting som å huske å lufte ofte slik at luften i huset byttes ut.

TVOC er for eksempel et mål på en kombinasjon av gasser og lukter i lufta, og dette nivået øker når luften i huset ikke byttes ut. Det samme skjer med CO2-nivået.

Hvis det viser seg over tid at du har vedvarende problemer med inneluften, vil målingene også gi deg en pekepinn på hva du kan gjøre med problemet, enten det er å sikre bedre ventilasjon i enkelte rom eller bytte til en annen type oppvarming som gir mindre tørr luft.

På nettsidene til Airthings kan du få tilgang til et Dashboard der alle dataene blir samlet på en oversiktlig måte, slik at du får enda bedre oversikt.

Konklusjon

(Image credit: Truls Steinung)

Airthings er en god løsning for måling av radon-verdier i hjemmet, og systemet er både enkelt å komme i gang med og brukervennlig over tid.

I denne testen fokuserer vi først og fremst på Airthings Wave Plus, altså den dyreste modellen med flest sensorer innebygget.

Det er imidlertid verdt å merke seg at Airthings Wave kan være et godt valg om du først og fremst er opptatt av radon-måling, mens Wave Mini er et godt valg om du i stedet kun vil følge med på luftkvaliteten i hjemmet. Eventuelt kan du kombinere alle sammen og få bedre oversikt over hele huset.

Samtidig er det ikke til å komme unna at Airthings er den relativt dyr løsning, og det finnes langt billigere alternativer om målet kun er å sjekke radon-nivå over en viss periode med tanke på å eventuelt sette inn tiltak fra profesjonelle.

Om Airthings er verdt prisen for deg, kommer nok derfor først og fremst an på hvor interessert du er i teknologien og hvor stor nytte du har av måling av generell luftkvalitet.

Opprinnelig testet: august 2020