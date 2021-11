Arvostelussa Airthings View Plus

Pika-arvio

Airthings View Plus on norjalaisen valmistajan uusin ilmanlaatumittari. Se tarjoaa kaiken saman kuin edellinen huippumalli, minkä lisäksi tarjolla on lisäanturi pölyhiukkasille sekä tuloksia reaaliajassa esittelevä näyttö. Kaiken kukkuraksi siitä voi tehdä tukiaseman muille Airthings-laitteille. Tämän avulla voit jättää erikseen myytävän hubilaitteen hankkimatta.

View Plussan voi yhdistää Bluetoothiin tai langattomaan Wifi-verkkoon. Näistä jälkimmäinen on tosin pakollinen vaatimus silloin, kun laitetta käytetään tukiasemana. Virran saa puolestaan joko pattereista tai verkkovirrasta.

Mitatut tiedot ovat nähtävissä tukisovelluksesta sekä Airthingsin verkkopalvelusta. Seitsemän mitattavaa lukemaa (radon, pienhiukkaset, hiilidioksidi, ilmankosteus, lämpötila, sisäilman kemikaalit ja ilmanpaine) antavat kattavan kuvan kotisi sisäilmasta. Ennen kaikkea tulokset kertovat suuremmasta kokonaisuudesta. Jos mittaukset antavat poikkeuksellisia lukemia, kannattaa ottaa yhteys asiantuntijaan tarkempia tarkastuksia varten. Epäterveet lukemat kun voivat aiheuttaa terveyshaittoja kaikille asukkaille.

Monien peruskäyttäjien on kuitenkin syytä miettiä sitä, ovatko Airthings View Plussan lisäominaisuudet lisähinnan arvoisia. Edeltävät mallit Airthings Wave tai Wave Plus ovat nimittäin erittäin päteviä vempaimia. Lisäksi ne molemmat tarjoavat radonmittauksen.

Airthings View Plus on kohonneesta hinnastaan huolimatta erinomainen ilmanlaatumittari. Jos omistat valmistajan muita laitteita ja täten pääset hyödyntämään uutuusmallia tukiasemana, on se erittäin perusteltu hankinta.

Hinta ja saatavuus

Airthings View Plus on myynnissä useilla suomalaisilla jälleenmyyjillä. Laitteen suositushinta on 299 euroa.

Myyntipaketti sisältää kaiken tarvittavan käyttöön. Lisäksi malli tarjoaa hubiominaisuuden, joka tekee siitä tukiaseman muille Airthings-laitteille.

Mikäli haluat saman valmistajan mallistosta edullisemman vaihtoehdon, kannattaa katse kääntää Airthings Wave Plussaan (229 €) tai Airthings Wave Miniin (79 €).

Muotoilu ja näyttö

View Plus on pienen ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta varsin huomaamaton. (Image credit: Truls Steinung)

Airthings View Plus jatkaa ulkoisesti valmistajan aiempien mallien tyylisuuntaa. Merkittävin ero Wave Plussaan, Waveen ja Wave Miniin on uutuusversion soikiomaisempi muotoilu.

Laitteen saa helposti tasolle pystyyn ilman sen kummempia lisäviritelmiä. Halutessaan sen voi toki ripustaa seinälle. Tähän vaadittavat kiinnikkeet kuuluvat myyntipakettiin.

Malli itsessään on erittäin pieni ja huomaamaton. Et siis joudu miettimään liiaksi huoneen ulkonäköä sitä asetellessa. View Plussasta saa tehtyä tukiaseman muille Airthings-laitteille, jolloin se on syytä yhdistää USB-C-kaapelilla kiinni virtalähteeseen. Harmillisesti viimeksi mainittu täytyy hankkia erikseen.

Paristokotelon kantta voi käyttää myös selkänojana. (Image credit: Truls Steinung)

Näyttö on hyvin poikkeuksellinen. Se näyttää ruudulla jatkuvasti erilaisia mittaustuloksia ilmanlaadusta ikään kuin jäädyttämällä kuvan paikalleen. Tämän ansiosta laite ei kuluta virtaa tai pattereita juuri lainkaan.

Asialla on kuitenkin toinen puoli. Kun haluat vaihtaa näkymää, on tässä merkittävä viive. Ongelma yritetään ohittaa ruudun säännöllisellä vaihtumisella, jonka aiheuttamat mustat välähdykset eivät jää huomaamatta.

Näyttö tuntuu aluksi hieman omituiselta, mutta tähän onneksi tottuu nopeasti. Koska laitteen ruutua ei varsinaisesti tarvitse tuijottaa pitkiä aikoja, riittää nykyinen teknologia vaivatta. Todennäköisesti vilkaiset lukemia aika ajoin, joten kompromissi on tällöin erittäin perusteltu.

Asennus ja käyttö

View Plussan voi yhdistää USB-C-liitännällä virtalähteeseen. (Image credit: Truls Steinung)

Laitteen käyttöönotto onnistuu erittäin vaivattomasti sovelluksen mukana tulevia ohjeita seuraamalla. Aloittaessa voit valita sen, käytätkö View Plussaa Bluetooth- vai WiFi-yhteydellä.

Laitteen saa yhdistetyä sekä verkkovirtaan että pattereilla (6 x AA). Näistä jälkimmäinen on näppärämpi tapa, joskin paristojen vaihtaminen tuo tietysti oman lisävaivansa myöhemmin. Toisaalta hubiominaisuus ei toimi pattereiden kanssa laisinkaan.

Patterit voi korvata mukana tulevalla USB-C-kaapelilla, jonka avulla laitteen saa liitettyä verkkovirtaan. Pistorasian ja langattoman verkkoyhteyden avulla View Plussasta saa Airthings-tukiaseman. Tätä onkin helppo suositella, vaikkakin ominaisuus vaatii laitteen sijoittamisen pistorasian välittömään läheisyyteen.

Jos otat hubiominaisuuden käyttöön, voivat muut Airthings-laitteesi yhdistää suoraan View Plussaan. Tällöin saat kaikki tiedot näppärästi puhelinsovellukseen. Sinun ja puhelimesi ei tarvitse edes olla Airthings-vempaimien lähellä, vaan voit katsoa ilmanlaatuun liittyviä tilanteita vaikkapa työpaikalta.

Airthings View Plus sijoittelussa ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin sitä, mistä haluaa ilmanlaatua mitattavan. Käytännössä ilmanlaatumittari kannattaa asettaa työpöydälle tai vastaavalla korkeudella olevalle tasolle. Ainoa toimenpide ennen asettelu on asentaessa laitteen seinälle. Tällöin kannattaa kiinnittää erillinen kannake valmiiksi.

Kunhan vempain on kytketty päälle, alkaa se mitata ilmanlaatua sillä silmänräpäyksellä. Saat tulokset sekä laitteen näytölle että erilliseen tukisovellukseen.

View Plus tarjoaa mittauksen jopa seitsemälle eri lukemalle. Anturit pitävät kirjaa radonista, pienhiukkasista (PM), hiilidioksidista (CO2), ilmankosteudesta, lämpötilasta, sisäilman kemikaaleista (VOC) ja ilmanpaineesta. Saat valittua ruudulle kaksi eri reaaliaikaisesti seurattavaa lukemaa.

Lisäksi mukana on erillinen erillinen heilautustoiminto. Kun liikautat kättä laitteen edessä, kertoo se ilmanlaadun tilanteen. LED-valo kertoo tilannetiedot vihreällä, keltaisella tai punaisella värillä. Lisäksi ruudulle ilmestyy "ilmasi on hyvä" -tyyppinen teksti, jonka avulla saat mielenrauhan.

Tukisovellus antaa hyvän yleiskuvan ilmanlaadusta. Oikeanpuoleisin kuva esittelee kustomointimahdollisuuksia. (Image credit: Truls Steinung)

View Plus -mallin uutuusominaisuus on PM2,5-mittaus, joka mittaa ilmassa olevia pölyhiukkasia. Ominaisuus on keskeinen etenkin allergikkojen kannalta, mutta samalla saat näppärää osviittaa olosuhteiden terveellisyydestä. Korkea PM-lukema kun kertoo mahdollisesti keuhkoja tai muuta elimistöä ärsyttävistä hiukkasista.

Suurin valtti on yhä radonmittaus, joka on yhä merkittävin syy hankkia Airthings-ilmanlaatumittari. Tältä osin laite ei erotu valmistajan muista kärkivaihtoehdoista. Tosin on kuitenkin syytä huomata, että Airthings Wave Mini ei mittaa radonlukemaa laisinkaan.

Radonmittaus ei kerro yksittäisenä hetkenä paljoakaan, vaan huomio kannattaa kiinnittää pidemmän aikavälin keskiarvoon. Jos lukema tuntuu pysyvän tavallista korkeampana, on ehdottomasti syytä ottaa yhteys asiantuntijaan lisämittausten toivossa. Airthings antaakin hyvää ja ennakkovaroituksena toimivaa informaatiota. Toki on toivottavaa, että lisätutkimuksille ei ilmene tarvetta.

Olitpa kiinnostunut mistä tahansa mittauslukemasta, saat tiedot selkeästi luettavassa muodossa sekä mobiilisovellukseen että verkkopalveluun. Norjalaisvalmistaja on erikoistunut ilmanlaatuun, ja valmistaja osaakin kertoa lukemien eri raja-arvot helposti hahmotettavana pakettina. Samalla saat vinkkejä sisäilman parantamiseen tai ongelmien juurisyiden selvittämiseen.

On myös syytä huomata, että Airthings on yhteensopiva Google Assistantin ja Amazon Alexan kanssa. Voit siis kysäistä ilmanlaatutiedot virtuaaliavustajaltasi. Enemmän näpertelevät innostunevat IFTTT-yhteensopivuudesta (If This Then That). Olisimme kuitenkin toivoneet laajempaa yhteensopivuutta eri ekosysteemien kanssa Esimerkiksi Apple HomeKit, Google Home, FutureHome ja SmartThings eivät ole ainakaan vielä tuen piirissä.

Mikäli olet kiinnostunut ainoastaan radonmittauksesta, pärjäät edullisemmillakin malleilla. Jos kuitenkin arvostat kattavia mittaustuloksia, näyttöä sekä tukiasemaa, on View Plus lisäominaisuuksineen ehdottomasti hankinnanarvoinen ilmanlaatumittari.

Yhteenveto

Näyttö tarjoaa helpon tavan seurata yksittäisiä mittausarvoja. (Image credit: Truls Steinung)

Osta, jos...

Haluat Airthingsin monipuolisimman ilmanlaatumittarin

View Plus tarjoaa enemmän mittaustuloksia kuin mikään muu Airthingsin ilmanlaatumittari.

Haluat Airthings-tukiaseman

View Plussan hubiominaisuus mahdollistaa valmistajan muiden laitteiden yhdistämisen samaan verkkoon. Et siis tarvitse ylimääräisiä vempaimia laitteiden välille.

Haluat ilmanlaatutiedot helppolukuisena infona

View Plus tuo reaaliaikaiset tiedot suoraan laitteen näytölle.

Älä osta, jos...

Budjettisi on tiukalla

View Plus on muita malleja kalliimpi, joten saat kattavat mittaustulokset myös edullisempaan hintaan.

Haluat vain radonmittauksen

View Plus tarjoaa runsaasti älyominaisuuksia, mutta pelkän radonmittauksen saa edullisemmin Wave- tai Wave Plus -mallilla.

Arvosteltu lokakuussa 2021.