Dyson paljasti lavattoman klassikkotuulettimensa seuraajan

Dyson Cool FC1 on alkuperäisen Dyson Cool -pöytätuulettimen seuraaja

Malli hyödyntää lavatonta rakennetta ja Air Multiplier -toimintoa

Mukana yötila, lisäasetuksia ja LCD-näyttö

Alkuperäinen Dyson Cool oli markkinoiden ensimmäinen lavaton tuuletin. Mallin julkaisusta on vierähtänyt jo 16 vuotta, mutta laitteesta ei ole saapunut myyntiin uutta versiota – ennen kuin nyt.

Uuden sukupolven malli on nimeltään Dyson Cool CF1. Mallissa on sama tasaisen ilmavirran puhaltava sekä lavaton rakenne, minkä lisäksi valmistaja on lisännyt tuotteeseen muutamia uutuustoimintoja. Tähtäimessä lienee asema markkinoiden parhaana tuulettimena, vaikka olemus on monia isoilla näytöillä varustettuja kilpailijoita maltillisempi.

(Image credit: Dyson)

Mitä uutta Dyson Cool CF1 tarjoaa? Ensinnäkin se on entistä kustomoitavampi. Värähtelykulmaa voi valita kolmen eri asetuksen (15, 40 tai 70 astetta) väliltä, minkä lisäksi tuuletusnopeuksia on 10 erilaista.

Mallissa on erillinen yötila, joka himmentää näytön kirkkauden sekä säätää tuulettimen nopeuden mahdollisimman hiljaiseksi. Laitteen saa myös pysähtymään ajastuksella. Käyttöä on pyritty helpottamaan LCD-näytöllä, joka kertoo käytössä olevat asetukset.

(Image credit: Dyson)

Mallissa on harjaton DC-moottori sekä Dysonin patentoima Air Multiplier -teknologia. Viimeksi mainittu vahvistaa ilmavirtaa jopa 13-kertaiseksi. Ja kuten Dysonin malleissa on nykyisin tapana, mallissa ei ole lainkaan lapoja. Tämä mahdollistaa tasaisen ja pehmeän ilmavirran sekä helpomman puhdistamisen.

Sen sijaan ilmanpuhdistuksesta, lämmityksestä tai kosteuttajasta haikailevat joutuvat pettymään. Nämä ovat saatavissa Dysonin muista malleista, mutta Dyson Cool FC1 keskittyy puhtaasti tuulettamiseen.

(Image credit: Dyson)

"Alkuperäinen lavaton tuuletin mullisti käsityksemme ilmavirran ohjaamisesta, minkä lisäksi se yhdistyi tyylikkääseen, turvalliseen ja energiatehokkaaseen muotoiluun. Uusin versio pohjautuu näihin vahvuuksiin ja lisää mukaan älytoimintoja unitilasta lähtien, jotka vastaavat kuluttajien nykyisiin toiveisiin", totesi Dysonin Logan Thomson.

Dyson Cool CF1 saapuu myyntiin toukokuun lopussa. Suomen hinta ei ole vielä tiedossa.