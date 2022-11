Få bedre inneklima nå

Bedre inneklima er kanskje noe man ikke tenker på hver dag. Ditt inneklima hjemme lever du i hver dag, og ren luft har mange fordeler. Det er viktig for helse, trivsel og spesielt for de som ønsker å unngå allergi. Et dårlig inneklima kan gå utover konsentrasjon, helse og humør. Vi nærmer oss en sesong hvor de fleste av oss skal være mer inne enn ute, så god luft på hjemmebane er viktigere enn noen gang.

Det er flere ting man kan gjøre for å forbedre inneklima, en luftrenser er et stort steg i riktig retning.

Med en luftrenser får du beskyttelse mot:

Pollen

Midd, støv og mugg

Forurensning fra trafikk og veistøv

Forurensing fra vedfyring

Sykdom som astma

Dårlig luft

Vond lukt

Kjemikalier/VOC

Hva er en luftrenser?

En luftrenser er en maskin som renser luften din for uønskede partikler. Den har ofte vifte for å pumpe inn luft, renser den i filtre, for å så pumpe ren luft ut igjen. En smart luftrenser kan enkelt justeres og styres fra din mobil.

Det finnes mange typer maskiner, så det er smart å finne ut hva ditt behov er. Alt fra hvor stor maskin du trenger, hva slags filter du skal bruke, design og hvor maskinen skal stå, er punkter man burde tenke igjennom før kjøp. Her er en nyttig guide man kan følge. (Åpnes i ny fane)



Gode tilbud på smarte luftrensere:

(Åpnes i ny fane) Arida Clean 600 (Åpnes i ny fane)

Stor luftrenser for inntil 150 kvm med rensesystem som fjerner virus og bakterier. App-tilkobling (WiFi) for hjemme-automatisering og fjernstyring. En viftekapasitet på over 690 m3/time. Pris: 3999kr

(Åpnes i ny fane) air&me Lendou (Åpnes i ny fane)

Effektiv, stilren luftrenser egnet for ca. 35m². Et stilig design som gjør luftrenseren til et flott interiør. Skifter farge på et blunk. Har en trådløs ladeplate som tilbehør til din mobil. Fjernstyres fra telefonen. Pris: 3399kr

(Åpnes i ny fane) MeacoClean 76×5 WiFi luftrenser (Åpnes i ny fane)

Luftrenser fra Meaco med mange funksjoner. App på telefonen lar deg kontrollere luftrenseren og gir info om luftkvalitet. Innebygd lasersensor som måler luftkvaliteten din nøyaktig. Pris: 3399kr

Smarte luftrensere er enkle å komme i gang med. Du trenger bare å laste ned appen "Smart Life" fra App Store (Åpnes i ny fane) (Apple) eller Google Play (Åpnes i ny fane) (Android) og koble produktet til telefonen din.

Da kan du enkelt og greit styre luftrenseren din – full kontroll og fleksibelt.

Spar strøm med lav luftfuktighet

Riktig luftfuktighet er også en viktig faktor for bedre inneklima. En avfukter er et apparat som brukes for å motvirke tørr luft. Dette er særlig er aktuelt nå på vinterstid. En stor bonus med riktig luftfuktighet er at det kreves mindre energi å varme opp tørr luft enn å varme opp fuktig luft. Så et hjem med riktig luftfuktighet bruker mindre strøm på å varmes opp. En avfukter er dermed også med på å spare på strømregningen.



Avfukteren bruker jo selvfølgelig strøm selv, men her finnes det modeller som spesialiserer seg på lavt strømforbruk.

(Åpnes i ny fane) Meaco Arete® One (Åpnes i ny fane)

Stillegående luftavfukter i forskjellige størrelser designet og utviklet for Norge.

Kombinert avfukter og luftrenser. Overvåker energiforbruket og slår kompressoren av når luftfuktigheten er meget gunstig for å spare strøm. Har også en nattmodus så du kan bruke den i eller nær soverommet ditt. Avfukteren kan også brukes til å tørke klær. Pris: 2799-4499kr (avhengig av størrelse) Her kan du lese mer om Arete produktene. (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Arida S7L Deluxe avfukter (Åpnes i ny fane)

Avfukter med app og tørkerotor. Appen gir deg full kontroll og du bestemmer selv når maskinen setter i gang. Kapasitet på inntil 7 liter pr døgn. Ideell for inntil 80 – 90 m2. Fungerer også ypperlig til båten eller campingvognen. Pris: 4999 kr



Les mer om hvilke avfuktere som bruker minst strøm her. (Åpnes i ny fane)

(Image credit: gettyimages/HotHibiscus)

Har du dårlig inneklima?

Dårlig inneklima kan øke plagene hos personer med astma, allergi eller annen sykdom. Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli dårlig av et negativt inneklima. Trøtthet, irritasjon på huden og vondt i hodet er symptomer på det. (Åpnes i ny fane)

Det er fort gjort å ikke ha optimal inneluft. Spesielt når det er kaldt ute lufter vi sjeldnere og mange fyrer for å holde varmen. Da kan det fort bli dårlig luftkvalitet.



Grunner til dårlig inneklima:

Dere sover flere sammen

Det er for kaldt eller for varmt inne

Du bruker luftfrisker

Det luftes for lite

Det rengjøres ikke jevnlig

Du har ikke målt radon

Du røyker inne

Du følger ikke med på luktfuktigheten

Man kan betale for å få målt sitt eget inneklima, men du kommer langt ved å bruke egne sanser. Det er de beste måleinstrumentene du har. Ved å se, lukte og være bevisst kan du gjøre mye selv for å få bedre luft inne.

Lufta der du oppholder deg bør skiftes ofte, og en luftrenser hjelper deg langt på vei med dette.



God luft har for mange fordeler til å bli tatt for gitt.

Les mer om inneklima og innemiljø her (Åpnes i ny fane)