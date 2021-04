Elkjøp med gunstig pris på Airthings Wave Plus

Har du begynt å prøve deg litt med smarte enheter til hjemmet, er det å måle luftkvaliteten og andre viktige faktorer for inneklimaet et naturlig steg å ta. Og da er det naturlig å sjekke ut gode produkter til gode prisen, slik som dette fra Elkjøp. Nå får du den smarte radon- og luftkvalitetsmåleren Airthings Wave Plus til den gunstige prisen 1995 kroner.

Vi tilbringer 90% av tiden vår innendørs, men vet vi egentlig hva som er i luften vi puster? Vi puster inn ca. 6 liter luft i minuttet. I løpet av et døgn blir det 8640 liter. Hvis denne luften ikke er ren og frisk, kan det få alvorlige konsekvenser for helsen din og din generelle velvære. For ikke å snakk om de potensielt skadelige og dyre følgevirkningene det kan ha på hjemmet ditt. Med Airthings kan du ta kontroll over luftkvaliteten i hjemmet ditt og gjøre tiltak før skaden er skjedd.

Her får du blant annet:

6 luftkvalitetssensorer

Radonmåler

Visuell indikator av luftkvalitet

Airthings Wave-appen

Kompatibilitet med Google Assistant

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne smarte luftkvalitetsmåleren, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Elkjøps produktside.