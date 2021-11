Arlo Ultra 2 - vi har testet overvåkingskameraet

Arlo Ultra 2 er et av de beste overvåkingskameraene vi har testet. Det tilbyr fantastisk detaljerte fargeopptak, både på dag- og nattestid, takket være den innebygde spotlighten. Det værbestandige kameraet kan både være batteridrevet og strømtilkoblet. Det har mange AI-baserte funksjoner som kan identifisere årsaken til bevegelser, og til og med spore motivet slik at de alltid er i bildet. Det er imidlertid utrolig dyrt – og du må fortsatt betale for et abonnement.

To minutters gjennomgang

Arlo er en av de trofaste på hjemmesikkerhetsmarkedet etter å ha vært blant de første merkene som lanserte et trådløst kamera rettet mot forbrukere i 2014. Siden den gang har det gjort seg bemerket ved å tilby noen av de beste overvåkingskameraene. Med hver nye utgave av kameraene har oppløsningen og kvaliteten på opptakene blitt bedre. Samtidig som nye funksjoner, som tilpassbare bevegelsessoner, bruk av AI for å identifisere kilden til et varsel, har bidratt til å redusere antallet feilvarsler.

Arlo Ultra 2 er merkets nyeste modell, men i stedet for å være fullpakket med nye funksjoner, er det en mer subtil oppgradering til Arlo Ultra, som var det første Arlo hjemmesikkerhetskameraet som tok opp i 4K-oppløsning. Når det er sagt, det gjør en utmerket jobb med å holde et øye med hjemmet ditt når du ikke er i nærheten, og gir deg detaljerte opptak av eventuelle inntrengninger eller hendelser.

Akkurat som andre overvåkingskameraer fra Arlo, sender Ultra 2 - som er værbestandig og kan drives via strømnettet eller med et oppladbart batteri - et varsel til smarttelefonen din hvis den oppdager bevegelse i det 180-graders synsfeltet slik at du kan logge inn og se hva som skjer hjemme.

I tillegg til å la deg se hendelsen i sanntid, lagrer Ultra 2 også opptak i et sikkert område på nettet - forutsatt at du har abonnert på et Arlo Smart-abonnement - og disse klippene kan ses i 30 dager etter at de ble spilt inn.

Arlo Smart er mer enn bare en tjeneste for lagring og tilgang til Ultra 2s videoer; den gir også tilgang til en rekke smarte funksjoner. I tillegg til å gi muligheten til å lage bevegelsessoner, slik at du bare blir varslet om aktivitet i bestemte områder, kan den også identifisere om bevegelse ble skapt av en person, et dyr, et kjøretøy eller noe annet.

I stedet for å koble direkte til Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, bruker Arlo Ultra 2 en SmartHub som kobles til ruteren din. Den gir internettilgang til kameraene. SmartHub gir ikke bare lokal lagring for kameraets opptak hvis du heller ikke vil bruke nettlagring, men ifølge Arlo sørger den også for at tilkoblingen til kameraene er sikker, og mindre sannsynlighet for å bli fanget opp av uvedkommende.

Arlo Ultra 2 har 12x zoom, så det er enkelt å plukke ut detaljer fra videoene. Den har også den samme innebygde spotlighten som Arlo Ultra. Når den er aktivert, sikrer den at opptak om natten er i farger i stedet for svart-hvitt. Den nye modellen bygger imidlertid på forgjengeren og har støtte for både 2,4GHz og 5GHz Wi-F-bånd, og økt rekkevidde, noe som burde sette en stopper for tilkoblingsproblemer. Den er også kompatibel med Alexa, Google Assistant og HomeKit.

Prisen, på 6500-7500 kroner for Ultra 2-settet, inkluderer to kameraer og den smarte huben, men er et dyrt kjøp. Settet kommer med en gratis tre-måneders prøveversjon av Arlo Smart, men når den utløper må du abonnere, 40-50 kroner i måneden, hvis du vil fortsette å lagre opptak i 4K og bruke de ulike smarte funksjonene. Kameraet er et godt valg for alle som vil ha et smart sikkerhetskamera med høy oppløsning, eller de som sliter med tilkoblingsproblemer, men det tilbyr ikke nok nytt til å rettferdiggjøre en oppgradering fra Arlo Ultra.

Arlo Ultra 2 - pris og tilgjengelighet

Listepris: 6500-7500 kroner

Arlo Ultra 2 starter på 6500-7500 kroner for et sett med to kameraer, og er tilgjengelig over hele verden via Arlos nettsted og andre nettbutikker, inkludert Amazon. Det er også et sett med tre kameraer priset til 9500 kroner, mens det i USA og Storbritannia selges et firekamerasett som koster nesten 12000 kroner. Enkeltkameraer som ikke inkluderer den smarte huben, koster rundt 3700 kroner.

Som nevnt kommer settet med en tre-måneders gratis prøveversjon av Arlo Smart, som lar deg lagre videoer på nettet og gir deg tilgang til funksjoner som bidrar til å redusere uønskede varsler. Når prøveperioden utløper, vil dette koste fra rundt 30 kroner per måned – den prisen er for 2K-opptak. Men hvis du vil at videoene som er lagret i skyen skal være i 4K, vil det koste deg 40-50 kroner per måned.

Design

Kan kobles til fast strøm, eller drives av oppladbare batterier

Værbestandig

Krever en Smart Hub

Arlo Ultra 2 har samme stilige monokrome design som tidligere utgaver av Arlos overvåkingskameraer. Et blankt, hvitt deksel som kan fjernes i ett stykke rommer det utskiftbare og oppladbare batteriet, mens det elegante svarte ansiktet huser 180-graderslinsen og en LED-spotlight. Med 8,9 x 5,2 x 7,8 cm (h x b x d), er det et relativt kompakt kamera. Det er også værbestandig.

På bunnen av kameraet er det koblingsstifter for en magnetisk ladekabel, hvis du heller vil koble Ultra 2 til fast strøm. På bunnen er også knappen som lar deg fjerne dekselet, mens det på baksiden av kamerat er en kobling for skrue hvis du vil veggmontere kameraet. Ultra 2 kan også monteres ved hjelp av et magnetisk feste som er inkludert i esken, men dette er mindre sikkert enn skrufestet, siden kameraet enkelt kan tas ned. Kameraet kan også brukes frittstående uten noen av festene.

Som vi har nevnt, bruker Arlo Ultra 2-kameraene en SmartHub som kobles til ruteren din for internettilgang. Denne blanke hvite huben, som måler 15,2 x 12 x 5,3 cm (hxbxd), er i tråd med designet til Ultra 2-kameraene og tilbyr lokal lagring for kameraets opptak gjennom et microSD-kortspor hvis ikke vil abonnere på Arlo Smart. Kameraet har en strøminngang og en Ethernet-port, og du kobler den til Wi-Fi-ruteren din under oppsettsprosessen.

Arlo Ultra 2 er relativt enkel å sette opp. Når vi hadde lastet ned Arlo-appen, ledet den oss gjennom alle oppsettstrinnene, inkludert å koble SmartHub til ruteren vår, sette inn batteriet i kameraet og pare de to.

Slik presterer kameraet

4K-opptakene er klare, detaljerte og i farger både dag og natt

180-graders vinkelen er uten fisheyeeffekt

Automatisk zooming og bevegelsessporing

Arlo Ultra 2 tok opp ekstremt klare, detaljerte fargeopptak både på dagtid og om natten, forutsatt at søkelyset utløses når kameraet oppdager bevegelse. Vi fant ut at vi fortsatt var i stand til å se små detaljer selv når solen skinte sterkt, eller mørke skygger ble kastet, takket være HDR-støtten.

Vi ble også imponert over 12x zoom, da dette tillot oss å zoome inn for å sjekke små detaljer når vi ser på videoene i Arlo-appen, og 180-graders synsfeltet har ikke den forvrengte fiskeøye-effekten som andre sikkerhetskameraer lager.

Vi fant ut at Arlo Ultra 2 var ekstremt effektiv til å identifisere bevegelse, og ettersom vi hadde prøveversjonen av Arlo Smart aktivert under testing, viste hver melding om bevegelsen var et dyr, en person eller noe annet. Det var noen tilfeller der kameraet tok feil av klesvask på snora og trodde det var en person, men vi fant ut at å sette opp bevegelsessoner i kameraets synsfelt - et alternativ som tilbys gjennom Arlo Smart - reduserte antallet varsler vi mottok.

Kameraet kan også stilles inn til automatisk å zoome inn når det registrerer bevegelse og spore motivet, selv om dette kan ha en litt lavere oppløsning, fordi bildet er zoomet.

I tillegg til den innebygde spotlighten, som kan styres manuelt eller settes til å slå seg på automatisk, er det også en sirene som også kan aktiveres manuelt eller settes til auto. Arlo Ultra 2 har også en toveis talefunksjon. Takket være støyreduksjonsteknologien som kutter ut vindstøy, var talen klar og tydelig.

Det er også verdt å merke seg at mens SmartHub tilbyr lokal lagring, kan ikke opptak som er lagret på denne måten nås gjennom appen – du må fjerne SD-kortet fra SmartHub og se videoklippene på en datamaskin eller annen enhet.

App

Lett å navigere

Integrasjon med Amazon Alexa, Google Assistant og HomeKit

Du kan aktivere et geofence eller lage opptaksplan

Vi er store fans av Arlo-appen takket være det enkle grensesnittet som er lett å navigere, og det faktum at det gir akkurat så mye, eller så lite kontroll over overvåkingskameraene du ønsker.

Så snart du åpner appen, blir du presentert med en liste over Arlo-kameraene som er installert, med et øyeblikksbilde av den sist registrerte bevegelsen ved siden av hver enkelt kamera. Det er rask tilgang herfra til Innstillinger-menyen for hvert kamera, der du kan gjøre ting som å sette opp geofencing, slik at kameraer slås på eller av basert på posisjonen din - som deles med kameraet via smarttelefonen din. Du kan også justere høyttaler- og mikrofonvolumet, endre navnet på kameraet og utløse sirenen eller spotlighten.

Hvis du vil se tidligere opptak i kronologisk rekkefølge, velger du Bibliotek-fanen nederst på skjermen. Mens Mode-fanen lar deg kontrollere hvordan et kamera oppfører seg når du er hjemme eller borte. Det er også en mer detaljert Innstillinger-seksjon.

Integrasjon med Amazon Alexa, Google Assistant og HomeKit betyr at du kan be din foretrukne assistent om å vise opptak fra kameraet på TV-en din, eller på en kompatibel smartskjerm, samt å bruke kameraet i enkelte hjemmeautomatiseringer.

Som nevnt krever videolagring og AI-funksjoner som objektdeteksjon at du betaler et månedlig abonnement for Arlo Smart – kameraet kommer med en tre måneders gratis prøveversjon, deretter koster det fra 30-40 kroner per måned. Dette er en lignende kostnad som med tilsvarende produkter fra for eksempel Ring og Google.

Batteri

Arlo sier at batteriet skal vare i seks måneder

Det tar rundt 3,5 timer å lade opp

Batteriet kan byttes

Arlo hevder at batteriet i Arlo Ultra 2 vil vare i opptil seks måneder mellom ladingene. Vi kan ikke bekrefte dette basert på typisk bruk, siden vi har satt kameraet gjennom kraftig testing på kort tid i forbindelse med denne anmeldelsen. Det er likevel verdt å merke seg at batterilevetiden du får, vil avhenge av hvor ofte bevegelse oppdages, hvor mange ganger Live View er aktivert, om spotlighten eller sirenen utløses og antall ganger toveismikrofonen og høyttaleren brukes.

Batteriene kan byttes ut, så i stedet for å ha kameraet ute av drift når batteriet må lades, kan du bare sette inn et annet batteri, forutsatt at du kjøper flere. Vi fant ut at det tok rundt tre og en halv time å lade opp batteriet ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen og strømadapteren.

Burde jeg kjøpe Arlo Ultra 2?

Kjøp dersom …

Du vil ha 4K-video

Arlo Ultra 2 er bare ett av en håndfull overvåkingskameraer på markedet som tar opp i ekstremt detaljerte 4K.

Du trenger lengre og sterkere Wi-Fi-forbindelse

Med støtte for 2,4GHz og 5GHz Wi-Fi-bånd, kan Arlo Ultra 2-kameraet plasseres lenger unna SmartHub enn noe annet Arlo-kamera. Hvis du har en stor eiendom og trenger en Wi-Fi-tilkobling med lengre rekkevidde, er dette et kamera verdt å vurdere.

Du vil ha nattbilder i farger

Takket være den innebygde spotlighten, som kan stilles inn til å slå seg på automatisk hvis kameraet registrerer bevegelse, tar Arlo Ultra 2 opp fargeopptak også om natten.



Ikke kjøp hvis …

Du handler på budsjett

Arlo Ultra 2 er et veldig dyrt overvåkingskamerasystem. Har du et trangt budsjett, let etter noe annet.

Du vil lagre opptak lokalt

Hvis du velger å lagre opptak lokalt på et microSD-kort som er satt inn i SmartHub-en, får du ikke tilgang til opptakene i appen – du må ta ut SD-kortet og se opptakene på datamaskinen eller en annen enhet. Arlo sier at en løsning på dette kommer, men det er kanskje ikke på en stund?

Du har allerede en Arlo Ultra eller Arlo Pro 3

Med bare små oppgraderinger i forhold til Arlo Ultra, tror vi ikke det er verdt å oppgradere hvis du eier Arlos andre 4K-kameraer: Arlo Pro 3 tar opp i 2K i stedet for 4K, men det er den eneste virkelige forskjellen. Du får med andre ord ikke så mye mer ved å oppgradere.

Anmeldt første gang: Juni 2021