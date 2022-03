Test: iRobot Roomba J7 Plus

iRobot Roomba J7+ er en kraftig robotstøvsuger som samler opp fint støv og småavfall fra tepper og harde gulv, samtidig som den unnviker hindre som ladekabler og for eksempel enkeltsokker som kan dukke opp på dens ferd. Den er brukervennlig, selvtømmende og fullpakket med smarte funksjoner som gjør at den blant annet kan stilles inn til å bare støvsuge når du er ute av hjemmet. De doble gummibørstene hindrer hår i å danne floker. Men dette er en dyr robotstøvsuger – og den bråker når den tømmer tanken.

iRobot Roomba J7+ er en kraftig robotstøvsuger som samler opp fint støv og småavfall fra tepper og harde gulv, samtidig som den unnviker hindre som ladekabler og for eksempel enkeltsokker som kan dukke opp på dens ferd. Den er brukervennlig, selvtømmende og fullpakket med smarte funksjoner som gjør at den blant annet kan stilles inn til å bare støvsuge når du er ute av hjemmet. De doble gummibørstene hindrer hår i å danne floker. Men dette er en dyr robotstøvsuger – og den bråker når den tømmer tanken.

Kort sammendrag

iRobot har holdt det gående i over to tiår, og de var dermed blant de aller første merkene som kom med en robotstøvsuger. Takket være kombinasjonen av innovativ teknikk og stor sugekraft fortsetter Roomba-navnet å dominere markedet for automatisert rengjøring av gulv. iRobot hevder at 20 % av alle solgte modeller er deres egne. Dermed er det ikke overraskende at flere av deres modeller er med i vår oversikt over de beste robotstøvsugerne for øyeblikket.

Roomba J7+ er merkets nyeste robotstøvsuger. Den legger seg mellom den førsteklasses Roomba S9 Plus og Roomba i7 Plus. Selv om den ikke kan måle seg med sugekraften i S9, klarer den å samle opp støv og småskrot fra både tepper og harde gulv like enkelt som i7.

Dette er dessuten iRobots smarteste Roomba-modell så langt. Den gjør bruk av integrert AI for å oppdage og identifisere hindre – som en ladekabel som ligger igjen på gulvet eller en sokk som har forvillet seg på veien til vaskemaskinen. Støvsugeren vil rengjøre så nær slike gjenstander som mulig – uten å pløye over dem slik at de setter seg fast i børsten.

Pluss-elementet indikerer at dette er en selvtømmende robotstøvsuger. Den leveres med en basestasjon som er en av de mest kompakte vi har sett så langt. Støvsugeren deponerer innholdet fra sin 0,4-liters støvbeholder i en 1,7-liters pose som trolig bare må tømmes annenhver måned – men dette avhenger jo naturligvis av hvor ofte du lar den støvsuge gulvene dine. Vær oppmerksom på at bruk av denne støvsugeren medfører løpende kostnader.

Roomba J7+ kom på markedet i oktober 2021 med en veiledende pris på 8995 kroner. Den er dermed en av de dyreste robotstøvsugerne på markedet, særlig med tanke på at den ikke tilbyr moppfunksjonalitet i tillegg til støvsuging. Men hvis du er ute etter den raskeste måten å gjøre rent på, og ikke har lyst til å rydde gulvet før støvsugeren kan sette i gang, kan det være vert investeringen.

iRobot Roomba J7+ er en av selskapets dyreste modeller. (Image credit: TechRadar)

Pris og tilgjengelighet

8995 kroner

iRobot Roomba J7+ kom på markedet i oktober 2021 med en pris på 8995 kroner. Prisen har både beveget seg høyere og lavere enn dette siden. Denne modellen kan bestilles direkte fra iRobot eller fra forhandlere som Elkjøp, Komplett og Proshop. Du kan kjøpe 12-pakninger med poser til støvsugeren separat.

Robotstøvsugeren finnes også tilgjengelig uten den selvtømmende funksjonen. Denne modellen kalles iRobot Roomba J7, og den er tilgjengelig for rundt 6000 kroner.

iRobot Roomba J7+ finns tillgänglig hos en rad svenska återförsäljare. (Image credit: TechRadar)

Design

0,4-liters støvbeholder

Doble gummibørster hindrer hårstrå i å feste seg

Gulv- og hindersensorer samt innebygget kamera

Til forskjell fra Roomba S9+, som har et D-formet design, har Roomba J7+ sirkelrund fasong. Roomba J7+ måler 33,8 x 33,8 x 8,6 cm og har en elegant utførelse i matt sart plast med aksenter i metall. Oversiden av støvsugeren er helt jevn, og der finner du bare én enkelt knapp for å starte og pause rengjøringen. Holder du knappen inne i fem sekunder sender du robotstøvsugeren tilbake til basen.

En støtfanger i plast omgir den øvre halvdelen av støvsugeren. Undersiden hviler på tre hjul, hvorav det ene er svingbart slik at støvsugeren kan navigere seg omkring i boligen din. De doble gummibørstene er fleksible, slik at de passer til ulike gulvtyper og sikrer at ikke hår og pels setter seg fast rundt dem. Enheten har også en trearmet sidebørste til rengjøring av kanter og eventuelle sprekker.

J7+ har en 0,4-liters støvbeholder og drar nytte av gulvsporing og hindersensorer, samt et innebygget kamera, som bidrar til at støvsugeren kan rengjøre hjemmet ditt metodisk. Da finner den heller ikke på å falle ned en trapp.

Som nevnt ovenfor, er J7+ selvtømmende og leveres med iRobots Clean Base. Med målene 31,9 x 34 x 39 cm (h x b x d) er den kompakt. Den har en strukturert overflate, noe som gjør den mer elegant sammenlignet med de fleste andre basestasjoner til robotstøvsugere. På lokket har den en brun læretikett som gjør det enklere å åpne lokket.

Clean Base leveres med to støvposer. Den ene er montert i Clean Base, mens du har den andre i reserve. iRobot opplyser at posene kan holde opptil 60 dagers støv før de må skiftes ut.

iRobot Roomba J7+ har sensorer som gjør at den unnviker hindre. (Image credit: TechRadar)

Ytelse

Svært godt opptak fra tepper og harde gulv

Kan identifisere og unnvike en rekke ulike hindre

Selvtømmende

Når det gjelder oppsamlingen av støv, klarer J7+ enkelt å samle opp fint støv, kakesmuler og litt større avfall som for eksempel korn fra harde gulv. På denne typen overflate opplevde vi imidlertid også at sidebørsten hadde en tendens ti å slynge større biter med skrot omkring i rommet. Det bidro til at støvsugingen tok lengre tid enn vi hadde sett for oss.

Til forskjell fra mange robotstøvsugere på markedet kan du ikke justere sugekraften manuelt på denne modellen. J7+ øker imidlertid effekten automatisk hvis den oppdager et spesielt skittent område på gulvet. Dette var også tydelig i våre tester, der vår desibelmåler registrerte en lydøkning på rundt 5 db. Som nevnt kan J7+ lage kart over boligen din – og du kan lagre kart over ulike etasjer. Dette bidro til at vi fikk gjennomført en god rengjøring av begge etasjene i hjemmet.

Robotstøvsugeren valgte en metodisk rute gjennom boligen under rengjøringen, og takket være kameraet var det svært sjelden at den støtte borti møbler. Vi lot oss også imponere av at J7+ kunne identifisere ulike typer hindre, blant annet en ladekabel og en sokk som vi la i veien for den med vilje. Hver gang vi stilte inn støvsugeren, fikk vi også opp beregnet tidsforbruk. Dette tallet ble stadig mer treffsikkert jo mer vi benyttet enheten.

Robotstøvsugeren J7+ viste seg å være behagelig stillegående. Uansett om den rengjorde harde gulv eller tepper, registrerte vi et maksimalt støynivå på 64 db på desibelmåleren. Detter er omtrent som lyden av samtaler på et kontor.

Hvis du avbryter en rengjøring for å be støvsugeren om å ta for seg et bestemt område, deaktiverer den støvsugerkomponentene under forflyttingen til valgt sted, slik at dette skjer så stille som mulig.

Det lave støynivået er man dessverre ikke lenger velsignet med når støvsugeren tømmer støvbeholderen. Her målte støymåleren 90,6 db, som som er omtrent som lydnivået når du står ved siden av en automatisk bilvask. Dette gjør J7+ til en av de mest bråkete robotstøvsugerne vi har testet.

Vi lot oss imidlertid imponere av geofencing-funksjonen til J7+. Den satte igang robotstøvsugeren da vi forlot huset, slik at den ikke skulle komme i veien for oss. Vi kunne også stille inn støvsugeren til å slutte med rengjøringen og vende tilbake til basestasjonen selv om den ikke hadde avsluttet jobben da vi kom hjem. Alternativt vil støvsugeren pause rengjøringen hvis du kommer tilbake før den er ferdig og sende deg et spørsmål om du vil at den skal fortsette. Denne geofencing-funksjonen krever imidlertid en IFTTT-konto, som er gratis å konfigurere.

iRobot Roomba J7+ kan stilles inn til å gjøre rent når du ikke er hjemme. (Image credit: TechRadar)

Ledsagerapp

Brukervennlig

Lagrer bilder av hindringer

Integrasjon med Alexa og Google Assistant

iRobot-appen er enkel å bruke når robotstøvsugeren er tilkoblet WiFi. Da kan du enkelt sette i gang en fullstendig rengjøring. J7+ kartlegger boligen din mens den gjør rent. Den skaper romavgrensninger og markerer rom med tepper. Deretter kan du redigerer kartene, justere grensene og navngi de forskjellige rommene, såvel som hele gulvet.

Når støvsugingen er fullført, gir appen deg en oppsummering av økten. Den dekker området som er rengjort, tiden som er gått med til støvsuging og antallet hendelser – eller områder hvor støvsugeren påtraff mer skitt enn normalt. Hvis Roomba J7+ har støtt på noen hindre underveis, vil den lagre bilder av disse i appen. Du kan se over disse og eksempelvis bekrefte at det er snakk om midlertidige hindre, et område støvsugeren skal unngå eller en falsk positiv. Enheten kan dessuten med ett klikk sendes tilbake for å rense opp i de områdene som den har unnveket på grunn av mistenkte hindringer.

Fra appen kan du også opprette en tidsplan for når robotstøvsugeren skal rengjøre og justere hva den skal gjøre når støvbeholderen er full. Funksjonen som automatisk henter opp et tilbakemeldingsskjema viste seg å være utrolig nyttig. Der kunne vi rapportere inn eventuelle problemer med støvsugeren og å få dem løst.

J7+ er kompatibel med Alexa og Google Assistant, slik at du i stedet for appen kan benytte stemmestyring til å sette i gang roboten med støvsuging av gulvene dine.

iRobot Roomba J7+ er kompatibel med både Alexa og Google Assistant. (Image credit: TechRadar)

Batteritid

Vil «opplades intelligent» for den perioden som trengs for å fullføre rengjøringen

Batteriet krever tre timers opplading fra tom tank

Indikatornivået viser ikke hvor mange prosent som gjenstår i batteriet

iRobot har ikke kommet med noen opplysninger om hvor lenge batteriet i Roomba J7+ holder mellom oppladingene. Robotstøvsugeren vil imidlertid automatisk vende tilbake til ladestasjonen når den ikke har nok igjen på batteriet til å fullføre en rengjøringsøkt.

Vi fikk rengjort begge etasjene i et hus med tre soverom på én full lading. Irriterende nok vises ingen tall i prosent for hvor mye det gjenstår på tanken. Dermed måtte vi faktisk gjette på hvor mye det var igjen i batteriet. En full opplading av J7+ tar forresten tre timer.

Burde jeg kjøpe iRobot Roomba J7 plus?

Kjøp den hvis …

… du vil slippe å rydde før du støvsuger

For dem som ikke har lyst til å plukke opp gjenstander som ladekabler eller sokker fra gulvet før robotstøvsugeren kan settes i gang med rengjøringen, er J7+ ideell. Den vil identifisere slike gjenstander og unnvike dem.

… du vil ha en robotstøvsuger som ikke kommer i veien for deg

Geofencing-funksjonen på J7+ innebærer at denne støvsugeren kan stilles inn til å bare gjøre rent når du forlater huset og automatisk vende tilbake til basen selv om den ikke er helt ferdig når du kommer hjem.

… du vil ha så lite som mulig å gjøre med støvsugeren

Denne robotstøvsugeren er selvtømmende og kan deponere innholdet fra støvbeholderen i Clean Station. Det betyr at du bare må fjerne og bytte ut støvposen fra basestasjonen én hang annenhver måned, avhengig av hvor ofte roboten gjør rent.

Ikke kjøp den hvis …

… du har et trangt budsjett

Selv om dette ikke er den dyreste Roomba-modellen på markedet (den æren går til S9+, som ofte selges for rundt 12 000 kroner), er den likevel blant de dyrere modellene. Hvis du har et trangt budsjett, burde du haller overveie Roomba i3 eller modeller fra Eufy.

… du vil ikke ha løpende kostnader

Du får kjøpt ekstra poser til Roomba J7+, men hvis du ikke vil ha denne løpende utgiften, er dette en robotstøvsuger du burde unngå.

… du mistrives sterkt med støy og ulyd

Selv om Roomba J7+ er behagelig stillegående når den arbeider seg rundt på tepper og harde gulv, er den utrolig bråkete når den tømmer støvbeholderen. Vår støymåler registrerte 90,6 db, noe som gjør den til en av de mest larmende selvtømmende modellene vi har testet.

Først testet: februar 2022.