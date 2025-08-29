Fitbits nye mørke modus gjør appen mer lik Garmin Connect – slik aktiverer du den

Fitbit-appen fikk en ny utforming med mørk modus i forrige uke.

Det var på tide med den lenge etterlengtede funksjonen, ettersom mange konkurrerende apper har hatt den i årevis.

Slik slår du mørk modus av og på via Innstillinger.

Fitbit-appen gjennomgår for tiden en større overhaling. For å sammenfalle med lanseringen av Google Pixel Watch 4 (du kan lese våre tidlige inntrykk av Google Pixel Watch 4 her), får appen en personlig AI-helsecoach i utvalgte regioner, og så vidt vi vet, endringer i brukergrensesnittet.

Men før disse endringene trer i kraft, har Google allerede gitt Fitbit-appen en stor ansiktsløftning med introduksjonen av mørk modus.

Siden starten har Fitbit-appen alltid hatt en lys, hvit bakgrunn, uavhengig av om resten av telefonen din har vært i mørk modus eller ikke. Den har motstått endringer til tross for at konkurrenter som Apple Health og Garmin Connect lenge har tilbudt mørke bakgrunner for å gjøre det enklere for øynene når man tolker grafer og planlegger treningsøkter.

Vi synes det er litt sprøtt at det har tatt så lang tid før appen fikk en mørk modus, spesielt med tanke på hvor populære de beste Fitbit-modellene er. Det er en enkel inversjon som gjør brukeropplevelsen mye bedre for folk flest.

Hvis vi skal være fullstendig kyniske, kan det ha tatt så lang tid fordi Google ikke helt visste hva de skulle gjøre med Fitbit. Vi har skrevet mye om Googles manglende fokus på merkevaren, samtidig som vi gradvis flyttet viktige maskinvarefunksjoner til Pixel Watch-serien. Men med fjorårets redesign av appen, årets mørke modus og den kommende AI-helsecoachen, ser det ut til at Google endelig har funnet en måte Fitbit kan leve videre i økosystemet sitt.

Mørk modus i Fitbit-appen er kanskje allerede aktivert automatisk for noen, men hvis din ikke er slått på automatisk, eller du vil justere den manuelt, gjør du det slik:

(Image credit: Future)

Sørg for at Fitbit-appen din er oppdatert til versjon 4.50. Hvis ikke, gå til Programvareoppdateringer i telefonens innstillinger.

i telefonens innstillinger. I Fitbit-appen trykker du på profilbildet ditt og går til Fitbit-innstillinger .

. I Innstillinger trykker du på det nye alternativet Tema .

. Velg mellom Systemstandard, Lys eller Mørk .

. Systemstandard gjør at Fitbit følger telefonens tema, så hvis du har mørk modus på telefonen, vil den automatisk bli aktivert i Fitbit også.

