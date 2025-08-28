Fitbits nya mörka läge gör appen mer lik Garmin Connect – så här aktiverar du det
Om det inte redan slagits på automatiskt, alltså.
- Förra veckan fick Fitbit-appen en redesign med mörkerläge
- Den efterlängtade funktionen har dröjt länge, då många konkurrent-appar har haft det i flera år
- Så här slår du på och av mörkerläge via Inställningar
Fitbit-appen genomgår just nu stora förändringar. För att sammanfalla med lanseringen av Google Pixel Watch 4 (du kan läsa våra tidiga intryck av klockan Google Pixel Watch 4 här) får appen en personlig AI-hälsocoach i vissa regioner och, så vitt vi vet, även UI-förändringar.
Men innan dessa förändringar träder i kraft har Google redan gett Fitbit-appen ett rejält ansiktslyft med lanseringen av mörkerläge.
Sedan starten har Fitbit-appen alltid haft en ljusvit bakgrund, oavsett om resten av telefonen varit i mörkerläge eller inte. Den har stått emot förändringar trots att konkurrenter som Apple Health och Garmin Connect länge har erbjudit mörka bakgrunder för att göra det behagligare för ögonen att tolka grafer och planera träningspass.
Vi tycker att det är smått galet att det tagit så lång tid för appen att få ett mörkerläge, speciellt med tanke på hur populära de bästa Fitbit-modellerna är. Det är en enkel inversion som gör användarupplevelsen mycket bättre för de flesta.
Om vi ska vara helt cyniska kan det ha dröjt så länge för att Google inte riktigt visste vad de skulle göra med Fitbit. Vi har skrivit mycket om Googles brist på fokus kring varumärket, samtidigt som de viktiga hårdvarufunktionerna successivt flyttats över till Pixel Watch-serien. Men med förra årets app-redesign, årets mörkerläge och den kommande AI-hälsocoachen verkar Google äntligen ha hittat ett sätt för Fitbit att leva vidare inom deras ekosystem.
Det mörka läget i Fitbit-appen kan redan vara aktiverat automatiskt för vissa, men om ditt inte slagits på automatiskt eller om du vill justera manuellt, gör du så här:
- Se till att din Fitbit-app är uppdaterad till version 4.50. Om inte, gå till programuppdateringar i din telefons inställningar
- I Fitbit-appen, tryck på din profilbild och gå till Fitbit-inställningar
- I Inställningar, tryck på det nya alternativet Tema
- Välj mellan Systemstandard, Ljust eller Mörkt
- Systemstandard gör att Fitbit följer telefonens tema, så om du har mörkerläge på din telefon aktiveras det automatiskt även i Fitbit
