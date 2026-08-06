Google Assistant stängs ner helt på Android och Wear OS i september – det här behöver du göra nu

Google Assistant försvinner från fler enheter

4 september blir brytpunkten för Android och Wear OS

Övergången till Gemini ska vara smidig

Google Assistant har haft en lång resa. Assistenten lanserades första gången i maj 2016 som en del av meddelandeappen Allo (kommer du ihåg den?), men idag är det tydligt att Gemini är Googles framtid när det gäller AI-assistenter. Nu vet vi också exakt när Google Assistant slutar fungera på Android-telefoner och Wear OS-enheter.

Enligt e-postmeddelanden som Google har skickat till vissa användare av Google Assistant, och som uppmärksammats av 9to5Google, inleds nedstängningen för Android och Wear OS den 4 september. Därefter kan det ta några veckor innan förändringen når samtliga användare och enheter.

Det innebär att Google Assistant inte längre kommer att kunna användas på Android-telefoner, Android-surfplattor eller parkopplade Wear OS-enheter. Förändringen gäller även Android Auto. Däremot kommer fordon med Google built-in att kunna fortsätta använda Google Assistant under en övergångsperiod.

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Google hade ursprungligen planerat att stänga ner Google Assistant redan förra året, men tidsplanen sköts senare upp. Nu verkar det däremot vara definitivt. Under de senaste månaderna har företaget successivt gjort Gemini till standardassistent på allt fler produkter, däribland smarta hemenheter och Google TV-enheter.

Det här behöver du göra

Nu är det Gemini som gäller. (Image credit: Google)

Om du fortfarande använder Google Assistant på Android eller Wear OS är det dags att byta till Gemini. Om appen inte redan finns installerad på din enhet kan du ladda ner den från Google Play. Gemini erbjuder allt från vanliga telefonkommandon till AI-genererade bilder och mycket mer.

När du installerar Gemini guidar appen dig genom processen att ersätta Google Assistant som standardassistent. Eftersom båda tjänsterna använder samma Google-konto ska övergången gå smidigt.

Google Assistant sparar inte någon egentlig chattlogg, så det finns inga konversationer som behöver flyttas över. Om du ändå vill se dina tidigare interaktioner med Google Assistant finns de kvar via sidan Webb- och appaktivitet i ditt Google-konto.

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Du kan dessutom fortsätta använda de flesta av de gamla röstkommandona i Gemini, inklusive frasen "Hej Google", som aktiverar assistenten. Tanken är att allt ska fungera på ungefär samma sätt som tidigare (även om övergången hittills inte har varit helt problemfri) och dina Gemini-konversationer synkroniseras automatiskt mellan dina enheter.

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