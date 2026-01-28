Googles “Nano Banana”-AI tar internet med storm

Google har fått ännu en AI-trend att explodera på nätet med Nano Banana – ett smeknamn för deras nya bildmodell, officiellt kallad Gemini 2.5 Flash Image. Ursprungligen en kodreferens som dök upp på AI-forum, har Nano Banana blivit viral genom sociala medier tack vare sin förmåga att skapa och redigera bilder med naturliga textpromptar snabbare och mer konsekvent än tidigare modeller.

Modellen bygger vidare på Googles tidigare Imagen-teknik men kombinerar bildgenerering och redigering i samma verktyg, vilket betyder att du kan be den ändra kläder, bakgrund eller stil i ett foto – och den håller motivet konsekvent genom hela processen. Den används redan på plattformar som Gemini-appen, Google AI Studio och via API-integrationer för allt från porträttkonst till produktvisualiseringar.

Nano Banana har också blivit en global kreativ trend, där användare transformerar selfies till stiliserade porträtt, anime-bilder och 3D-figuriner som sprids på Instagram, X och TikTok. Samtidigt väcker den diskussioner om AI-etik, upphovsrätt och integritet – vilket gör den till en av årets mest inflytelserika AI-innovationer.

