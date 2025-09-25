Gemini kommer till Google TV – nu kan din stora skärm faktiskt svara tillbaka

Nu flyttar Google Gemini in i våra TV-apparater, med start på TCL QM9K-serien. Tittare kommer inte bara att få lite smartare röstkommandon med uppdateringen – Gemini fungerar som en fullfjädrad konversationspartner på den stora skärmen.

Google berättar att Gemini kan hjälpa till med allt från att avgöra vad man ska titta på baserat på ens humör till att sammanfatta den senaste säsongen av en serie man såg för tre år sedan. Den gör även TV:n mer till en generell smartskärm, med allt från recept till utbildande lektioner för barn.

Introducing Gemini for Google TV - YouTube Watch On

Till skillnad från Google Assistant, som redan finns på många TV-apparater, handlar Gemini inte bara om att utföra kommandon. Det handlar om att förstå sammanhang och föra ett samtal. Vi behöver inte minnas namnet på en serie eller prata i sökordsstil. Som exemplet visar kan man bara säga: ”Vad är det där nya sjukhusdramat alla pratar om?” och Gemini föreslår titlar som The Pitt, komplett med trailers och recensioner. Därefter går det att följa upp med frågor om recensioner, om serien passar för barn eller något annat man vill veta.

Google vill också lyfta fram Geminis utbildande förmågor. Vi kan till exempel fråga om svarta hål och hur de bildas, men ”på ett sätt som en tredjeklassare förstår”, och då levererar Gemini ett anpassat svar, kanske till och med en relevant YouTube-video. Samma gäller vuxnas behov, som att lära sig spela ett instrument eller baka brownies.

Efter den första utrullningen på TCL väntar fler Google TV-enheter senare i år, inklusive den nya Google TV Streamer. Men det blir nog inte alla TV-apparater som kommer att få stöd, helt enkelt på grund av hårdvarukraven. Gemini kräver beräkningskraft för att hantera röstbearbetning i realtid, kontextförståelse och videointegration.

Smart TV och AI

(Image credit: Google)

Geminis funktioner på TV kan kännas bekanta för den som redan använt Gemini på mobilen eller datorn, men det är en del av Googles ambition att göra sin AI ständigt närvarande i vardagen. Drömmen om ”ambient computing” och en vardag byggd helt runt AI kommer att dröja, men den kan vara närmare än vi tror.

Och konkurrensen är tuff bland teknikjättarna. Google vill ta ledningen i kampen om smarta TV-assistenter. Microsoft samarbetar med Samsung för att bygga in sin Copilot AI i Samsungs TV-apparater, medan LG utvecklar sin egen röst-AI och Amazon gör TV:n till hubben för sin nya version av Alexa.

Den som kontrollerar AI-upplevelsen i vardagsrummet kan mycket väl forma våra dagliga teknikvanor det kommande decenniet. Sök, shopping, schemaläggning och lärande står alla på spel – eftersom TV:n inte längre bara är till för underhållning.

Google vill att Gemini ska finnas där vi är, och då är TV:n nästa logiska steg. Frågan är bara om vi är redo att börja prata med våra TV-apparater.