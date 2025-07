Google har presenterat 5 nya Gemini-funktioner till Android – och det är goda nyheter för dig som gillar vikbara telefoner

VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

Samsung Galaxy Unpacked bjöd på många nya produkter och funktioner och AI var såklart en stor grej. Många nyheter rörde Google och deras Gemini-familj av AI-modeller, där ett gäng nya funktioner nu är på väg till Android-enheter via nya Android 16 och Wear OS 6. Här är några av de mest spännande nyheterna.

Gemini Live blir mycket mer användbart på vikbara telefoner

(Image credit: Samsung)

Gemini Live är ett sätt att ha Googles AI-assistent närvarande hela tiden. Istället för att bara ställa en fråga och gå vidare, kan du ha AI:n vid din sida medan du följer ett matlagningsklipp, lagar din cykel eller kör yoga. Med start på Galaxy Z Flip 7 kommer Gemini Live nu att vara tillgängligt direkt från den externa skärmen – du behöver alltså inte ens vika upp telefonen för att interagera med AI:n.

Du kommer också kunna länka Gemini Live via Flex Mode med full kameraintegration. Du kan alltså fälla upp telefonen halvvägs, trycka på kameraknappen och låta Gemini vara en handsfree-AI-assistent som faktiskt ser vad du gör eller vad som händer omkring dig och ger råd om ditt pågående gör-det-själv-projekt eller din senaste outfit. Du kan visa Gemini vad du tittar på och få direkt feedback – utan att behöva vika upp telefonen helt.

Circle to Search får en stor Gemini-uppgradering

(Image credit: Google)

Circle to Search är Googles Gemini-funktion som låter dig ringa in saker du ser på skärmen, som en bild eller ett ord i ett textmeddelande, för att söka direkt utan att byta app. Den funktionen blir nu betydligt smartare med en AI Mode-uppgradering.

Nu, när du ringar in ett ord, en bild eller en fras, gör inte Gemini bara en vanlig Google-sökning – istället startas AI-läget och en konversation där du kan ställa följdfrågor och utforska relaterade idéer direkt i samma vy. Du kan alltså diskutera komplexa ämnen direkt på skärmen med Gemini utan att behöva hoppa mellan flera flikar och appar.

Gaming med Circle

Det är inte den enda stora uppgraderingen för Circle to Search. Funktionen kommer nu också försöka locka spelare att söka efter hjälp i spel, precis som någon som ringar in en okänd växt. Den nya Gemini-drivna funktionen erbjuder hjälp till mobilspelare direkt i spelets kontext. Du kan helt enkelt ringa in något på skärmen medan du spelar – som ett föremål, en fiende eller ett pussel – och Gemini identifierar det och erbjuder tidsstämplade råd baserade på hur långt du kommit och vad du ska göra härnäst om du kört fast. Det fungerar ungefär som en interaktiv walkthrough och strategiguide som du inte behöver pausa spelet för att använda.

Gemini Live kan nu prata med dina appar

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Hittills har Gemini mest integrerats i Googles egna appar och tjänster, men nu börjar Gemini Live integreras med inbyggda appar på enheten, med start i Samsungs appar för Kalender, Anteckningar och Påminnelser. Du skulle alltså kunna be Gemini sammanfatta din dag, lägga till påminnelser om ditt nästa möte och organisera dina anteckningar om vad du ska köpa inför semestern – utan att behöva öppna apparna. Fler appar kommer snart kunna erbjuda sin information via Gemini Live och målet verkar vara att skapa en mer proaktiv AI som hjälper dig att styra över ditt liv.

Gemini dyker äntligen upp på din handled

(Image credit: Samsung)

Google Assistant har ofta haft det kämpigt på smartklockor, men Gemini kommer enligt Google kännas helt naturlig på handleden, med start i Galaxy Watch 8-serien och Wear OS 6, och fler smartklockor kommer få stöd senare. Gemini kommer leverera bättre notiser, röststöd i realtid och mer kontextuella svar på det du frågar klockan. Gränssnittet ska också kännas mer naturligt, så att AI:n inte bara känns som ett påklistrat tillägg.