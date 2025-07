Google anunció 5 nuevas funciones de Gemini que llegarán a Android, y son buenas noticias para usuarios de smartphones plegables

Los numerosos productos y funciones nuevos de Samsung Galaxy Unpacked no han dejado de lado los ejemplos de IA. Muchos de ellos involucraron a Google y su familia Gemini de modelos con IA, con numerosas nuevas funciones que llegan a los dispositivos Android con los nuevos sistemas Android 16 y Wear OS 6. Estas son algunas de las que más entusiasman.

Gemini Live se vuelve mucho más útil en los dispositivos plegables

(Image credit: Samsung)

Gemini Live es una forma de que la IA de Google esté presente de forma continua. En lugar de simplemente hacer una pregunta y seguir adelante, puedes tenerla a mano para ayudarte mientras sigues un tutorial de cocina, arreglas tu bicicleta o haces yoga. A partir del Galaxy Z Flip7, Gemini Live será accesible directamente desde la pantalla externa, lo que significa que ni siquiera tendrás que desplegar el dispositivo para interactuar con la IA.

También podrás conectar Gemini Live mediante el Modo Flex con integración completa de cámara. Así, puedes abrir el teléfono hasta la mitad, tocar el botón de la cámara y Gemini se convertirá en un asistente de IA manos libres que puede ver lo que haces o lo que sucede a tu alrededor y ofrecerte consejos sobre tu proyecto de bricolaje a medio terminar o tu último atuendo. Puedes mostrarle a Gemini lo que estás viendo y recibir comentarios al instante sin tener que desplegar el teléfono por completo.

Circle to Search recibe una gran actualización de Gemini

(Image credit: Google)

Circle to Search es el truco de Google Gemini para buscar cosas que dibujas en un círculo en la pantalla, como una foto o una frase escrita en un texto que estás viendo. Es una forma de obtener resultados de la Búsqueda de Google sin cambiar de aplicación. El truco es mucho más impresionante con la actualización del Modo IA.

Ahora, al rodear una palabra, imagen o frase, Gemini no solo la busca en la Búsqueda, sino que inicia la versión en modo IA de la búsqueda en línea con una conversación que te permite hacer preguntas adicionales y explorar ideas relacionadas dentro de la misma configuración. Puedes debatir temas complejos directamente desde la pantalla con Gemini sin tener que cambiar entre varias pestañas y aplicaciones.

Mucho más que hacer con Circle to Search

Esa no es la única mejora importante de Circle to Search. La función ahora intentará animar a los jugadores de videojuegos a buscar información, como si rodearan una planta desconocida. Esta nueva función, desarrollada con Gemini, ofrece a los jugadores móviles ayuda en el contexto del juego. Puedes simplemente rodear algo en la pantalla mientras juegas, como un objeto, un enemigo o un rompecabezas, y Gemini lo identificará y te ofrecerá consejos con fecha y hora, basados ​​en tu progreso, sobre qué hacer a continuación si te quedas atascado. Es una especie de guía interactiva y de estrategia que no necesitas dejar de jugar para consultar.

Gemini Live comienza a hablar con tus aplicaciones

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Hasta ahora, Gemini se ha integrado principalmente en las apps y servicios de Google. Pero Gemini Live comenzará a integrarse con las apps nativas de los dispositivos, empezando por las apps Calendario, Notas y Recordatorios de Samsung. Así, podrás pedirle a Gemini que resuma tu día, añada recordatorios para tu próxima reunión y organice tus notas sobre qué comprar para las vacaciones de la semana pasada sin tener que abrir esas apps. Otras apps empezarán a ofrecerte información a través de Gemini Live próximamente, con el objetivo final de que, al parecer, la IA gestione tu vida de forma más proactiva.

Gemini finalmente aparece en tu muñeca

(Image credit: Samsung)

El Asistente de Google a menudo ha tenido dificultades en los smartwatches, pero Gemini parece que se adaptará perfectamente a tu muñeca, empezando por la serie Galaxy Watch8 y Wear OS 6, y a otros smartwatches que le seguirán. Gemini ofrecerá mejores notificaciones, asistencia de voz en tiempo real y respuestas contextuales a tus preguntas. La interfaz también será más natural, y la IA no parecerá un añadido secundario.