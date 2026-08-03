Samsungs senaste rapport antyder att RAM-krisen bara har börjat – kan det här bli det nya normala?

Den pågående RAM-krisen väntas fortsätta åtminstone till 2028

Samsung räknar med att minnesbristen blir ännu värre under 2027

Deloitte uppskattar att de tre största RAM-tillverkarna nästan kommer att fyrdubbla sina samlade investeringar mellan 2024 och 2027

RAM-krisen visar inga tecken på att avta och minnesbristen fortsätter att påverka tillverkare av PC-hårdvara. Tyvärr ser det också ut som att situationen kan bli det nya normala.

Enligt TweakTown räknar Samsung med att de nuvarande leveransproblemen för minneskretsar förvärras under 2027 och fortsätter även under 2028. För konsumenter innebär det sannolikt fortsatt höga priser på RAM-minnen, spelkonsoler och färdigbyggda datorer.

Samsungs vice vd för minnesdivisionen, Jaejune Kim, sa under företagets senaste kvartalsrapport till investerare: "Vi bedömer att det är osannolikt att se någon betydande ökning av utbudet före 2028. Leveransbegränsningarna väntas dessutom bli ännu allvarligare under 2027."

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Det innebär i praktiken att de prishöjningar vi redan sett på Sony PS5, Microsoft Xbox Series X, Xbox Series S och sannolikt även nästa generations spelkonsoler kan fortsätta i samma riktning.

Samma sak gäller Valves kommande Steam Machine. Valve har tidigare uppgett att det planerade försäljningspriset blev högre än företaget önskat, med uppgifter som pekar på ett ursprungligt mål på omkring 750 dollar. Enligt företaget har RAM-krisen gjort det omöjligt att subventionera Steam Machine på samma sätt som man gjorde med Steam Deck.