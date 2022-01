Test: Apple Mac mini (M1, 2020)

Kort sammendrag

Hvis det var ett Apple-produkt som virkelig trengte oppgradering, var det deres minste stasjonære maskin. Og med Mac mini (M1, 2020) har selskapet ikke bare lagt lista høyt for fremtidige modeller, særlig med tanke på Apples påstander om at prosessorytelsen i denne maskinen er tre ganger raskere, og grafikkytelsen seks ganger raskere, enn i den forrige Mini-modellen.

Det som gjør denne oppgraderingen så spesiell, er introduksjonen av Apples egenproduserte M1 system-on-a-chip (SoC), som ikke bare fikk sin debut med Apple mini, men også med de bærbare maskinene MacBook Pro 13" (M1, 2020) og MacBook Air (M1, 2020). Denne utgaven av Mac mini er nok like slank som forgjengeren, men den er likevel en utrolig kraftig sak. Den kompilerer Xcode opptil tre ganger raskere enn forgjengeren, renderer Final Cut Pro og kjører krevende spill.

Ettersom Mac mini har samlet en del tilhengere i årenes løp, er det nok mange som har vært spent på hva M1-brikken betyr for denne modellen. Og med tanke på hvor mye kraft denne lille maskinen har hatt for vane å kjøre ut i sine tidligere varianter, setter vi stor pris på den ekstra kraften M1-modellen kan skilte med. Dette er fremdeles en av de mest allsidige modellene i Apples familie av datamaskiner.

Mac mini er også en av de mest særegne enhetene fra Apple, noe som gjør den til noe for seg selv, men som nok også har bidratt til en noe stemoderlig behandling fra selskapets side. Dermed er det forfriskende å se en såpass kraftig oppgradering. Ved lanseringen ble Mac mini 2020 drevet av macOS 11 Big Sur, men naturligvis har man siden fått macOS Monterey, som man kan oppdatere til gratis.

Når det gjelder prisen, ble maskinen lansert i Norge med en veiledende minimumspris på 8990 kroner for modellen med 8 GB RAM og 256 GB lagringsplass. Dette er faktisk rimeligere enn lanseringsprisen til Mac mini fra 2018. Å få en kraftigere ytelse til en lavere pris er alltid noe vi setter pris på.

Og økningen i ytelse er virkelig kraftig. Selv om M1-brikken du finner i Mac mini er Apples første prosessorbrikke til en stasjonær maskin, er den virkelig fantastisk. Denne lille maskinen oppleves rask og responsiv, og den presterer virkelig over sin egen vektklasse når det gjelder utføring av krevende videooppgaver.

Det er imidlertid verdt å merke seg at overgangen til M1-brikken begrenser RAM-verdien til 16 GB, og du kan ikke lenger ta i bruk eksterne grafikkort (eGPU-er). Dette vil skuffe alle som ønsker å oppgradere sin Mac mini.

Alt i alt er Mac mini (M1, 2020) imponerende saker, der Apples nyeste maskinvare og programvare stjeler det meste av oppmerksomheten. Det er hyggelig å se at Apple vier sin rare, lille maskin litt kjærlighet og benytter den til å demonstrere hva den nye M1-brikken duger til i en stasjonær datamaskin.

Den viderefører mye av det vi er blitt vant til å sette pris på ved Mac mini, nemlig et kompakt og tiltalende design med kraftig innmat og parer det med muligheten til å kjøre eldre Intel-programvare sammen med M1- og iOS-programmer. Dette er spennende saker!

Men for deg som ønsker deg en kraftig produktivitetsmaskin, er det en stor skuffelse at Mac mini ikke lenger støtter bruk av eksterne skjermkort. Det er klart at de fleste aldri kommer til å bruke noe slikt, men dette er en maskin som har skapt seg en tilhengerskare blant videoprodusenter og fotografer, nettopp på grunn av denne typen skalerbarhet. Ettersom denne egenskapen nå mangler og arbeidsminnet begrenses til 16 GB, er det ikke sikkert at Mac mini (M1, 2020) kan tilby alt de mest krevende brukerne er ute etter.

(Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

Spesifikasjoner Dette er konfigurasjonen til den utgaven av Apple Mac mini (M1, 2020) som ble sendt TechRadar for testing: Prosessor: Apple M1 (8-kjerners)

Skjermkort: Integrert 8-kjerners GPU

RAM: 8 GB enhetlig PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Lagringsplass: 256 GB SSD

Porter: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 2x USB-A, Ethernet, HDMI 2.0, 3,5 mm lydutgang

Tilkobling: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Vekt: 1,2 kg

Mål: 3,6 x 19,7 x 19,7 cm (B x D x H)

Mac mini (M1, 2020) er tilgjengelig globalt, etter at den ble lansert i november 2020 til en veiledende startpris på 8990 kroner. Dette gjelder modellen med 8 GB RAM og 256 GB lagringsplass.

Det finnes også en modell med 8 GB RAM og 512 GB lagringsplass. Den kom på markedet for 12 880 kroner. Begge disse modellene har samme M1-brikke med 8-kjerners prosessor og 8-kjerners skjermkort. Dette er også den samme prosessorbrikken man finner i Apple MacBook Pro 13" (M1, 2020).

Begge modellene kan oppgraderes ytterligere, slik at man får 16 GB enhetling minne og opptil 2 TB SSD-lagring.

Basismodellen er dessuten priset likt som Mac mini fra 2018, som også kostet 8990 kroner ved lansering, men dette vare en modell som bare hadde 128 GB lagring. Dermed får du dramatisk forbedret maskinvare til samme pris.

Kompakte, stasjonære PCer fra konkurrerende merker som Zotac og Intel koster ofte mer, men de kan til gjengjeld brukertilpasses i langt større grad.

(Image credit: Future)

Design

Akkurat som MacBook Air og MacBook Pro 13" har Mac mini (M1, 2020) beholdt det samme designet som forgjengeren.

Med utvendige mål på 3,6 x 19,7 x 19,7 cm har Mac mini (M1, 2020) akkurat det samme omfanget som Mac mini (2018), men vekten på 1,2 kg er noe lavere enn for 2018-modellen, som veier 1,3 kg.

Vi har kritisert Apple for å ikke være innovative når det gjaldt designet til MacBook Air (M1, 2020) og MacBook Pro 13" (M1, 2020), men akkurat når det gjelder Mac mini føler vi oss en smule mer beroliget over at designet ikke er dramatisk endret.

Det skyldes i hovedsak to ting. For det første er ikke utseendet og følelsen ved en Mac mini like avgjørende som med en Apple-laptop. Mac mini er en stasjonær maskin, og den er dermed utformet for å innta en mindre prominent plass på et skrivebord eller bakenfor en skjerm. Så lenge en stasjonær PC fungerer godt, er ikke utseendet veldig avgjørende.

Bærbare datamaskiner er imidlertid langt mer taktile enheter. Du bærer dem omkring, og du arbeider fysisk på selve enheten. Dermed er utseendet og følelsen langt mer avgjørende. Og uansett om du liker det eller ei, er mange laptoper blitt statussymboler.

(Image credit: Future)

Den andre grunnen er at selv om MacBook Air og MacBook Pro er blitt designmessig overgått av konkurrenter som Dell og HP, er Mac mini fremdeles en av de lekreste små stasjonære maskinene som er skapt. MacBook-designet er i og for seg vellykket, men det kan tjene på en solid oppgradering. Det samme gjelder ikke i like stor grad Mac mini.

Det er imidlertid sneket inn en liten designmessig endring, ettersom M1-varianten av Mac mini leveres i en ny farge, nemlig sølv. Dette er en lysere valør enn den stellargrå varianten av Intel-modellen, og det er en grei måte å skille mellom de to modellene på. Men hvis du foretrekker stellargrå (som vi gjør), leveres dessverre ikke M1-versjonen i den valøren.

Men du får fremdeles en lekker og kompakt stasjonær PC som med enkelhet vil få plass på ethvert skrivebord. Når det gjelder porter, kan denne modellen skilte med Ethernet LAN, to Thunderbolt-porter, HDMI, to USB-er og en 3,5 mm lydutgang. Takket være M1-brikken kan maskinen nå støtte opptil to skjermer (den ene med en oppløsning på 6K ved 6o Hz tilkoblet via Thunderbolt og den andre med en oppløsning på opptil 4K ved 60 Hz via HDMI 2.0).

Det må påpekes at Mac mini (m1, 2020) ikke leveres med mus, tastatur eller skjerm, så dette er noe som må anskaffes separat.

(Image credit: Future)

Ytelse

Ytelsestester Slik presterte Mac mini (M1, 2020) i vår serie av ytelsestester: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1515; Multi-core: 7755

Geekbench 5 Single-Core: 1754; Multi-Core: 7676

Hvis du fryktet at overgangen fra maskinvare fra Intel til Apples egenproduserte silisium ville svekke ytelsen til Mac mini, har frykten vært ubegrunnet. Apple Mac mini (M1, 2020) presterer utrolig sterkt, og operativsystemet kjørte silkemykt (vi testet med macOS Big Sur). Vi prøvde ut et par nye og eldre apper (med Apples Rosetta-verktøy kan du fortsette å kjøre Intel-baserte programmer uten større vanskeligheter), og de kjørte svært godt. Du vil ikke legge merke til at enkelte av dem ikke er skapt for denne prosessoren.

Det at du kan kjøre eldre Mac-programvare på Mac mini (M1, 2020) er rosverdig, og når M1-brikken dessuten åpner for bruk av iOS-apper i tillegg, bidrar det til at Mac mini fortsetter å være en allsidig liten maskin.

Det største salgsargumentet for Mac mini (M1, 2020) er en nyvinning i form av M1-brikkens integrerte system (SoC), en 8-kjerners brikke som kombinerer blant annet prosessor, I/O og sikkerhet i ett element.

Apple har kommet med noen hårete påstander her, der de hevder at M1 kan skilte med verdens beste prosessorytelse per watt. M1-brikken har en åttekjerners prosessor bestående av fire høyytelseskjerner og fire høyeffektive kjerner som skal balansere arbeidsbyrden. Apple hevder at den skal kunne løse oppgavene opptil tre ganger raskere enn brikken man fant i forgjengeren.

Spillytelsen sies også å være vesentlig forbedret. Hvis du (av uvisse årsaker) skulle bestemme deg for å spille på den forrige utgaven av Mac mini, vil den nye M1-varianten kunne kjøre grafikkintensive spill med opptil fire ganger høyere bildefrekvens. Vi moret oss med en håndfull spill vi hadde lastet ned fra Steam, samt noen iOS-spill vi hentet fra App Store, og så lenge du ikke har noe imot å justere noen av innstillingene i Steam-spillene, får du helt greie resultater. Maskinne virker langt mer komfortabel med å kjøre iOS-spill, og i våre dager er mange av dem grafisk imponerende og temmelig kompliserte – selv om de er utviklet for iPhone og iPad.

En god nyhet for grafiske designere og videoskapere er at rendering i Final Cut Pro skal kunne skje opptil seks ganger raskere enn på tidligere modeller.

I våre virkelighetsnære tester presterte Mac mini meget godt, og ytelsestestene bekreftet også hvor kraftig denne lille rakkeren er. I den flerkjernede Cinebench R23-testen oppnådde M1-brikken solide 7755 poeng. Dette plasserer den over den kraftige 12-kjerners tel Xeon X5650, og innebærer imponerende ytelsesnivåer.

Selv om ytelsen jevnt over var god, er det enkelte grunner til at du likevel vil kunne vurdere Intel-utgaven av Mac mini fremfor den nyere M1-varianten. Apple selger fremdeles sin Intel-baserte mini, og på flere områder kan den tilby kraftigere ytelse enn den nyere M1-modellen.

For det første kan Mac mini (M1, 2020) bare konfigureres opp til 16 GB enhetlig minne, mens Intel-varianten kan rigges opp til 64 GB RAM. Ikke bare er dette mye mer, men det er også av den enhetlige typen. Det enhetlige minnet i Mac mini (M1, 2020) på 8 GB eller 16 GB deles mellom prosessoren og skjermkortet, og dette har sine fordeler. Apple understreker at den «enhetlige minnearkitekturen gir prosessoren, skjermkortet og den nevrale motoren tilgang til det samme reservoaret med superraskt minne», slik at data som lagres i minnet kan overføres mellom prosessoren og skjermkortet uten den tradisjonelle overbelastningen.

Dette kan imidlertid også medføre visse ulemper. For det første later det til at M1-brikken har en øvre begrensning på 16 GB, ettersom ingen av modellene med den første generasjonen av M1-brikken overskrider dette. Når man ikke benytter modulært minne, er det vanskelig å legge inn mer. Med 2018-modellen har man en øvre begrensning på 64 GB RAM.

Hvis det dessuten utføres oppgaver som tar opp alt minnet på den grafiske siden, kan dette få ringvirkninger på prosessorytelsen.

Noe annet det er verdt å merke seg, er at du med tidligere modeller av Mac mini kunne koble til et eksternt skjermkort (eGPU) for å gi ekstra grafikkytelse. Dette var et populært valg hos videoskapere og 3D-animatører, og med Mac mini (M1, 2020) er dessverre ikke denne muligheten lenger tilgjengelig.

Dette vil være en skuffelse for alle som er avhengige av litt ekstra trøkk på grafikksiden, ettersom du vil sitte fastlåst med det integrerte skjermkortet til Mac mini (M1, 2020). Hvis du allerede har investert i en eGPU, kan du dessverre ikke benytte den på den nye modellen. Det gjør Mac mini (M1, 2020) til an mindre allsidig maskin enn dens forgjengere. Det er synd.

M1-brikken yter likevel godt på grafikksiden. Vi har allerede nevnt at den kan håndtere flere spill, men når det gjelder videoredigering lot vi oss virkelig imponere. Denne maskinen kan håndtere et komplisert 8K-prosjekt i Final Cut Pro – samtidig som flere andre programmer er åpne. Dette er solid ytelse.

Noe vi merket oss, var at vår testmodell av Mac mini forholdt seg nærmest musestille hele tiden. Man kunne enkelt gjemme den bort og glemme at den var på.

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en kompakt og kraftig PC

Mac mini (M1, 2020) er en liten og stillegående PC som virkelig imponerer når det gjelder ytelse.

… du vil ha en Mac, og betale lite for den

Mac mini er den rimeligste måten å skaffe seg en Mac på. Takket være de kraftige komponentene, er den et godt alternativ til maskiner som iMac, men til en vesentlig lavere pris.

… du har massevis av iOS-apper

Har du en iPhone eller iPad med massevis av iOS-apper og spill? Nå kan du også kjøre dem på Mac mini, takket være M1-brikken.

Ikke kjøp den hvis ...

… du ønsker deg kruttsterk grafikkytelse

Selv om Mac mini kan skilte med solid ytelse til videoredigering, selv i 8K, kan den ikke konkurrere med arbeidsstasjoner med kraftigere GPU-er. Det er også smertelig at man ikke lenger kan benytte eGPU.

… du ønsker deg en gaming-PC

Mac mini har ikke noen problemer med å håndtere ett og annet spill, men det er ikke en oppgave den er skapt for. Se etter noe annet hvis du er ute etter å spille Cyberpunk 2077.